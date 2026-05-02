2-3 mai 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână

Ioana Oprean

acum 2 ore

2-3 mai 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână

Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 2-3 mai 2026.

Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte limitele de viteză legale, doar dacă este absolut necesar, iar în caz contrar, sunt rugați să se conformeze restricțiilor de trafic stabilite de autorități.

Amplasarea radarelor în data de 25-26 aprilie 2026

Drumul Naţional 1- Alba Iulia – Sântimbru –– Oiejdea – Galda de Jos – Teiuş – Aiud – Inoc – limită cu judeţul Cluj

Drumul Naţional 1- Sebeş – Cut – Cunţa – limită judeţul Sibiu

Drumul Naţional 7 – Săliştea –– Șibot – limită cu judeţul Hunedoara

Drumul Naţional 67C – Sebeş –Petreşti – Săsciori

Drumul Naţional 74 – Ighiu – Zlatna – Feneş – Abrud –– Bucium Cerbu

Drumul Naţional 75 – Câmpeni – Gârda – Arieşeni

Drumul Naţional 75 – Baia de Arieş – Lupşa

Alba Iulia – Bulevardul Încoronării – Bulevardului Ferdinand I – strada Clujului, strada Regiment V Vânători, Strada Calea Moţilor

Municipiul Sebeş – strada Lucian Blaga, strada Traian

Cugir – strada Victoriei

Ocna Mureş – Războieni – Noşlac

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Bilete de tratament balnear 2026, pentru persoanele asigurate şi pensionarii din sistemul public: Care sunt seriile stabilite. Precizările Casei de Pensii Alba

2 mai 2026

Bilete de tratament balnear 2026, pentru persoanele asigurate şi pensionarii din sistemul public: Care sunt seriile stabilite. Precizările Casei de Pensii Alba Casa Județeană de Pensii Alba a anunțat recent care sunt seriile stabilite pentru beneficiarii de bilete de tratament balnear în 2026. Există în total 15 serii pe parcursul anului 2026. Aproximativ 114.000 de bilete […]

Peste 2 milioane de euro pentru înființarea rețelei de canalizare în două sate ale unei comune din Alba: O nouă licitație pentru lucrări

1 mai 2026

Peste 2 milioane de euro pentru înființarea rețelei de canalizare în două sate ale unei comune din Alba: O nouă licitație pentru lucrări Primăria Doștat a lansat, în 29 aprilie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), o nouă procedură de contractare prin licitație publică a lucrărilor aferente obiectivului de investiții „Înființare rețea de […]

Un bărbat din Alba Iulia care a spart cu o dală vitrina unui magazin și a distrus și ecranul unui ATM de pe Bulevardul Transilvaniei și-a aflat pedeapsa

1 mai 2026

Un bărbat din Alba Iulia care a spart cu o dală vitrina unui magazin și a distrus și ecranul unui ATM de pe Bulevardul Transilvaniei și-a aflat pedeapsa Un bărbat din Alba Iulia care a spart cu o dală vitrina unui magazin și a distrus apoi, cu un alt obiect, și ecranul unui ATM a […]

