ANALIZĂ ZIARUL UNIREA: „Sperietoarea” ANAF declanșează o explozie a conformării fiscale. Cum sunt monitorizați banii din TikTok, Vinted și Crypto

Peisajul fiscal din România traversează o perioadă de reconfigurare structurală profundă, marcată de trecerea de la un model de supraveghere reactivă la unul de monitorizare digitală proactivă.

O analiză exhaustivă preluată de Ziarul Unirea și realizată de portalul de utilitate publică InfoContact.ro relevă o tranziție semnificativă în comportamentul fiscal al contribuabililor români la începutul anului 2026.

Conform datelor centralizate, se înregistrează o creștere masivă, de 68,5%, a volumului de interogări privind mecanismele de conformare fiscală voluntară.

Această evoluție nu este conjuncturală, ci reprezintă rezultatul direct al convergenței dintre politicile europene de transparență (precum Directiva DAC7) și implementarea sistemelor naționale de monitorizare în timp real. Pentru publicul larg, „sperietoarea” ANAF nu mai este doar un concept abstract, ci o realitate tehnologică palpabilă, care obligă la o adaptare rapidă și la înțelegerea normelor de raportare a veniturilor neconvenționale.

Contextul Tehnologic: Digitalizarea ANAF și Impactul e-Popriri

Motorul principal al acestei schimbări de paradigmă este reprezentat de investițiile masive în infrastructura IT a statului. Dacă în anii precedenți raportarea veniturilor digitale era percepută ca o zonă gri, anul 2026 aduce o vizibilitate aproape totală asupra fluxurilor financiare. Sistemul e-Popriri, devenit complet operațional și extrem de eficient, permite instituirea măsurilor asigurătorii în intervale de timp extrem de scurte, fără intervenția manuală greoaie din trecut.

Această automatizare a generat un efect de domino în piață. Contribuabilul modern, care operează în ecosisteme digitale, a înțeles că riscul reputațional și financiar asociat neconformării depășește cu mult beneficiile imediate ale eludării taxelor. Practic, inteligența artificială și algoritmii de analiză a riscului folosiți acum de inspectori scanează discrepanțele dintre nivelul de trai, veniturile declarate și intrările efective de capital din conturile bancare.

Analiza Verticalelor de Venit: TikTok, Crypto și Vinted

Analiza publicată de InfoContact.ro evidențiază o distribuție eterogenă a nevoii de informare, segmentată pe trei piloni principali ai noii economii digitale:

1. Economia Creatorilor de Conținut (38% din volumul căutărilor)

Segmentul format din creatorii de conținut pe platforme precum TikTok, YouTube și OnlyFans domină clar interesul pentru legalitate. În 2026, această activitate a evoluat de la statutul de hobby la cel de sector economic robust, cu cifre de afaceri impresionante. Complexitatea fiscală derivă aici din natura hibridă a veniturilor: donații online (celebrul fenomen de ‘gifts’ pe TikTok, care trebuie convertit în lei și declarat), contracte de publicitate, subscripții recurente și venituri din vizualizări. Tinerii creatori se confruntă cu necesitatea încadrării corecte a acestor sume. O mare parte dintre aceștia caută activ structuri juridice (înființarea de SRL-uri sau PFA-uri) pentru a-și putea deduce echipamentele de producție, o dovadă clară a profesionalizării industriei.

2. Active Digitale și Piețe de Capital (32%)

Tranzacțiile cu criptomonede și acțiuni prin intermediul aplicațiilor de brokeraj (Revolut, XTB, eToro, Binance) rămân un subiect de maxim interes. Investitorii români sunt preocupați de securizarea profiturilor prin legalizare. Cele mai frecvente dileme, conform InfoContact, vizează calculul bazei impozabile, compensarea pierderilor și momentul exact al „faptului generator” de impozit. Legea stipulează impozitarea profiturilor care depășesc anumite praguri minime, însă calcularea exactă în cazul a sute de tranzacții lunare (day-trading) impune adesea contractarea unui consultant fiscal.

Sfârșitul Mitului: Popririle pe Neobănci (Revolut, Salt Bank, Monese)

Un capitol distinct și extrem de revelator al analizei preluate de Ziarul Unirea se referă la comportamentul utilizatorilor de soluții FinTech. Conform datelor, s-a înregistrat o creștere fulminantă, de 82%, a interesului privind riscul de blocare a conturilor pe platforme digitale precum Revolut, Salt Bank sau Monese, comparativ cu anul precedent. Timp de mai mulți ani, în rândul publicului larg a existat percepția falsă că instituțiile bancare exclusiv digitale, cu sedii în alte state europene (precum Lituania sau Belgia), sunt invizibile pentru ANAF.

Realitatea legislativă din 2026 contrazice flagrant această iluzie. Prin mecanismele de cooperare administrativă la nivelul UE și prin Standardul Comun de Raportare (CRS), autoritățile fiscale române au acces automat și aproape instantaneu la soldurile și istoricul financiar. O poprire emisă pe un cont Revolut se procesează astăzi cu aceeași viteză ca în cazul unei bănci tradiționale autohtone. Conștientizarea acestui fapt a acționat ca un duș rece și un catalizator major pentru legalizarea banilor din mediul online.

