Primăria Aiud anunță luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, pentru proiectul “REALIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANĂ INTEGRATĂ ȘI SUSTENABILĂ ÎN MUNICIPIUL AIUD”

Ioana Oprean

acum 3 ore

Primăria Aiud anunță luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, pentru proiectul “REALIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANĂ INTEGRATĂ ȘI SUSTENABILĂ ÎN MUNICIPIUL AIUD”.

Municipiul Aiud, titular al proiectului “REALIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANĂ INTEGRATĂ ȘI SUSTENABILĂ ÎN MUNICIPIUL AIUD, STR. TUDOR VLADIMIRESCU – STR. CUZA VODA – STR. TRANSILVANIEI”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “REALIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANĂ INTEGRATĂ ȘI SUSTENABILĂ ÎN MUNICIPIUL AIUD, STR. TUDOR VLADIMIRESCU – STR. CUZA VODĂ – STR. TRANSILVANIEI, propus a fi amplasat în Municipiul Aiud, județul Alba, str. STR. TUDOR VLADIMIRESCU – STR. CUZA VODĂ – STR. TRANSILVANIEI.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate din municipiul Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni – joi între orele 09:00 – 14:00 și vineri între orele 09:00 – 13:00, precum și la următoarea adresă de internet: djmab.anmap.gov.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

