Pensii mai mici în 2026 pentru mii de mame: Perioada care le poate costa aproape două puncte la pensie

Femeile care au stat în concediu pentru creșterea copilului între 1 aprilie 2001 și 1 ianuarie 2006 riscă să primească o pensie mai mică. Casa de Pensii explică de ce anii în care și-au crescut copiii nu le aduc puncte de stabilitate.

O perioadă care ar fi trebuit să conteze în plus pentru mamele care și-au întrerupt activitatea pentru creșterea copiilor se poate transforma într-un dezavantaj la pensie.

Potrivit explicațiilor Casei Naționale de Pensii Publice, femeile care au beneficiat de concediu pentru creșterea copilului în intervalul 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006 nu au această perioadă considerată stagiu contributiv. Anii respectivi sunt recunoscuți ca perioadă asimilată, însă nu generează puncte de stabilitate.

Concret, o femeie care a stat acasă timp de doi ani pentru a-și crește copilul poate pierde, la calculul pensiei, aproape două puncte de stabilitate. În condițiile în care valoarea punctului de stabilitate este de 81 de lei, diferența poate ajunge la aproximativ 162 de lei, în funcție de situația concretă a pensiei.

De ce contează anul în care a fost mama în concediu

Regulile diferă în funcție de perioada în care a fost efectuat concediul pentru creșterea copilului.

*Înainte de 1 aprilie 2001, perioada este considerată vechime în muncă și stagiu contributiv.

*Între 1 aprilie 2001 și 1 ianuarie 2006, perioada este asimilată stagiului de cotizare, dar nu este considerată stagiu contributiv și nu aduce puncte de stabilitate.

*Începând cu 1 ianuarie 2006, concediul pentru creșterea copilului rămâne perioadă asimilată, însă este luat în calcul la stabilirea stagiului minim și a stagiului complet de cotizare contributiv.

Astfel, două femei care au stat acasă pentru a-și crește copiii pentru aceeași perioadă pot ajunge să aibă drepturi diferite la pensie, în funcție de anul în care au beneficiat de concediu.

O situație considerată nedreaptă

Problema a ajuns și în Parlament, unde există o inițiativă legislativă care urmărește ca toate perioadele de concediu pentru creșterea copilului să fie recunoscute drept perioade contributive.

Deocamdată însă, inițiativa nu a ajuns la vot.

Pentru femeile care au fost în concediu de creștere a copilului în perioada 2001–2006, diferența nu este doar una contabilă: anii dedicați îngrijirii copilului pot însemna o pensie mai mică la finalul carierei.

sursa: romaniatv.net

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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