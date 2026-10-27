Avertismentul transmis de un cunoscut economist: ,,100% în 2027 vei plăti taxe mai mari. S-ar putea ca Moș Crăciun sau Moș Nicolae să-ți aducă un TVA de 24–26%”

Economistul Radu Georgescu avertizează că românii s-ar putea confrunta cu noi creșteri de taxe în 2027, pe fondul reducerii fondurilor europene care intră în bugetul de stat.

Acesta susține că dispariția banilor din PNRR ar putea lăsa un gol de aproximativ 8 miliarde de euro, sumă pe care statul ar putea încerca să o compenseze prin majorarea taxelor.

Textul integral scris de economistul Radu Georgescu este următorul:

100% în 2027 vei plăti taxe mai mari. Nu am un bol de cristal. Pur și simplu știu să mă uit în datele din bugetul României. Bugetul României pe 2026 se bazează pe încasările de la UE.

Mai exact, în buget este scris că România va încasa de la UE suma de 15,8 miliarde de euro. Dintre care jumătate din bani ar trebui să vină din PNRR. În 2027 dispare PNRR. Deci dispar, chiar și de pe hârtie, 8 miliarde de euro din bugetul pe 2027. De unde se vor lua cei 40 de miliarde de lei necesari la buget?

Bingo! Te-ai prins. Din portofelul tău.

Nu trebuie să te îngrijorezi. În România, doar cerul este limita la creșterile de taxe. Și portofelul tău suportă orice creșteri de taxe. Dacă în România unii s-au bucurat după avalanșa de creșteri de taxe din 2026, foarte probabil vor fi și unii care se vor bucura de noi creșteri de taxe din 2027. S-ar putea ca Moș Crăciun sau Moș Nicolae să-ți aducă un TVA de 24–26% și o creștere de impozit pe salariu.

Concluzie

Nu te îngrijora. Într-adevăr, 2027 va fi mai greu decât 2026 Dar mult mai ușor decât 2028. Să fie economie!

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