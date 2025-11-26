Prima întâlnire transnațională în Belgia, Liège pentru Liceul Sportiv ,,Florin Fleșeriu” Sebeș în cadrul proiectului Erasmus+

În această săptămână, 24-28 noiembrie 2025 la Liège, în Belgia se demarează proiectul Erasmus, ,,Chantons les droits de l’enfant, en-chantons les droits de l’âme”, fiind unul de cooperare și parteneriat între 7 școli europene și organizația Muzaïka ASBL din Belgia.

,,Chantons les droits de l’enfant, en-chantons les droits de l’âme” este un amplu proiect educațional european dedicat promovării drepturilor copilului prin artă și expresie muzicală. Se desfășoară în parteneriat cu cinci țări vorbitoare de limbi romanice: Belgia, Italia, Portugalia, România, Spania.

Coordonatorul principal este Muzaïka – ASBL, o structură de tip iceberg, o organizație nonprofit, care colaborează cu Ministerul Culturii. Raphaël Marchal este directorul și creatorul artistic de la Muzaika, iar Lucie Collet, responsabil comunicare și promovare Muzaiïka.

Partenerii din proiect sunt două școli belgiene care au lucrează cu copii cu nevoi speciale: Școala Leona Platel, Liége, Belgia, reprezentată de Sabrina Lapichino și Ecole Jeanne Tombait, Liège, reprezentată de Laurence Volante.

Un alt partener dintr-o țară latină este Școala ICS Atavilla Miliția, Sicilia, Italia, reprezentată de Maria Giuseppe Marino și Alessia Maione. Iar din Portugalia, Ecole Agrupamento de Escolas de Canedo, Portugalia este reprezentată de Ana Morais și Marco Miranda.

Liceul cu Program Sportive ,,Florin Fleșeriu” Sebeș, România este reprezentat de Diane Popa și Petre Căian.

Sub titlul „Chantons les droits de l’enfant, en-chantons les droits de l’enfant”, inițiativa reunește profesori, specialiști în educație și elevi într-o serie de activități menite să dezvolte creativitatea, sensibilitatea culturală și conștientizarea valorilor fundamentale ale copilăriei.

La prima întâlnire transnațională se reunesc doar coordonatorii din cele 5 țări pentru a se stabili activitățile care vor fi derulate în timpul celor doi ani de parteneriat 2025-2027, în cadrul atelierelor de muzică, mișcare, expresivitate corporală și producție artistică, explorând modalități inovatoare de a integra educația prin artă în procesul de învățare. Proiectul pune accent pe incluziune, comunicare interculturală și diversitate lingvistică, oferind copiilor experiențe de învățare colaborativă în cele cinci limbi ale partenerilor.

Cadrele didactice beneficiază de formări axate pe pedagogii moderne, educație emoțională, dezvoltarea empatiei și metode ludice de predare. Activitățile urmăresc totodată, întărirea cooperării între școli europene și schimbul de bune practici pentru un mediu educațional mai deschis, mai creativ și mai prietenos pentru elevi.

Proiectul evidențiază importanța artei ca instrument universal de comunicare și ca mijloc de sensibilizare asupra drepturilor copilului, contribuind la „un mai bine împreună” în comunitățile școlare din toate țările participante.

Se va crea un imn al proiectului, plus cinci cântece care vor fi traduse în franceză, engleză, spaniolă, italiană, portugheză. Română.

În fiecare țară gazdă, elevii coordonați de doi muzicieni profesioniști și de Raphaël Marshal vor compune melodii și le vor prezenta într-un spectacol orchestrat pe scenele din țara lor, apoi toate produsele artistice vor fi incluse în spectacolul final din 2027, în Belgia, la Liège, se arată într-un comunicat de presă.

