Prima întâlnire transnațională în Belgia, Liège pentru Liceul Sportiv ,,Florin Fleșeriu” Sebeș în cadrul proiectului Erasmus+
Prima întâlnire transnațională în Belgia, Liège pentru Liceul Sportiv ,,Florin Fleșeriu” Sebeș în cadrul proiectului Erasmus+
În această săptămână, 24-28 noiembrie 2025 la Liège, în Belgia se demarează proiectul Erasmus, ,,Chantons les droits de l’enfant, en-chantons les droits de l’âme”, fiind unul de cooperare și parteneriat între 7 școli europene și organizația Muzaïka ASBL din Belgia.
,,Chantons les droits de l’enfant, en-chantons les droits de l’âme” este un amplu proiect educațional european dedicat promovării drepturilor copilului prin artă și expresie muzicală. Se desfășoară în parteneriat cu cinci țări vorbitoare de limbi romanice: Belgia, Italia, Portugalia, România, Spania.
Coordonatorul principal este Muzaïka – ASBL, o structură de tip iceberg, o organizație nonprofit, care colaborează cu Ministerul Culturii. Raphaël Marchal este directorul și creatorul artistic de la Muzaika, iar Lucie Collet, responsabil comunicare și promovare Muzaiïka.
Partenerii din proiect sunt două școli belgiene care au lucrează cu copii cu nevoi speciale: Școala Leona Platel, Liége, Belgia, reprezentată de Sabrina Lapichino și Ecole Jeanne Tombait, Liège, reprezentată de Laurence Volante.
Un alt partener dintr-o țară latină este Școala ICS Atavilla Miliția, Sicilia, Italia, reprezentată de Maria Giuseppe Marino și Alessia Maione. Iar din Portugalia, Ecole Agrupamento de Escolas de Canedo, Portugalia este reprezentată de Ana Morais și Marco Miranda.
Liceul cu Program Sportive ,,Florin Fleșeriu” Sebeș, România este reprezentat de Diane Popa și Petre Căian.
Sub titlul „Chantons les droits de l’enfant, en-chantons les droits de l’enfant”, inițiativa reunește profesori, specialiști în educație și elevi într-o serie de activități menite să dezvolte creativitatea, sensibilitatea culturală și conștientizarea valorilor fundamentale ale copilăriei.
La prima întâlnire transnațională se reunesc doar coordonatorii din cele 5 țări pentru a se stabili activitățile care vor fi derulate în timpul celor doi ani de parteneriat 2025-2027, în cadrul atelierelor de muzică, mișcare, expresivitate corporală și producție artistică, explorând modalități inovatoare de a integra educația prin artă în procesul de învățare. Proiectul pune accent pe incluziune, comunicare interculturală și diversitate lingvistică, oferind copiilor experiențe de învățare colaborativă în cele cinci limbi ale partenerilor.
Cadrele didactice beneficiază de formări axate pe pedagogii moderne, educație emoțională, dezvoltarea empatiei și metode ludice de predare. Activitățile urmăresc totodată, întărirea cooperării între școli europene și schimbul de bune practici pentru un mediu educațional mai deschis, mai creativ și mai prietenos pentru elevi.
Proiectul evidențiază importanța artei ca instrument universal de comunicare și ca mijloc de sensibilizare asupra drepturilor copilului, contribuind la „un mai bine împreună” în comunitățile școlare din toate țările participante.
Se va crea un imn al proiectului, plus cinci cântece care vor fi traduse în franceză, engleză, spaniolă, italiană, portugheză. Română.
În fiecare țară gazdă, elevii coordonați de doi muzicieni profesioniști și de Raphaël Marshal vor compune melodii și le vor prezenta într-un spectacol orchestrat pe scenele din țara lor, apoi toate produsele artistice vor fi incluse în spectacolul final din 2027, în Belgia, la Liège, se arată într-un comunicat de presă.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Sute de haine ,,de firmă”, parfumuri, detergent și mii de petarde, ridicate de polițiști: Percheziții în Alba, Cluj, Mureș, Prahova și Galați
Sute de haine ,,de firmă”, parfumuri, detergent și mii de petarde, ridicate de polițiști: Percheziții în Alba, Cluj, Mureș, Prahova și Galați Sute de haine ,,de firmă” parfumuri, detergent și mii de petarde au fost ridicate de polițiști în urma unor descinderi care au avut loc în Alba, Cluj, Mureș, Prahova și Galați. Ancheta, coordonată […]
Bărbat din Galda de Jos, prins băut la volanul unui tractor. Este cercetat de oamenii legii
Bărbat din Galda de Jos, prins băut la volanul unui tractor. Este cercetat de oamenii legii Polițiștii din Cricău au depistat un bărbat băut la volanul unui tractor în timp ce conducea pe DJ 107H. Este cercetat de oamenii legii după ce au descoperit o alcoolemie de 0,58 mg/litru alcool pur în aerul expirat. Citește […]
Bărbat din Sebeș cu mandat de executare, REȚINUT de polițiști și dus la Penitenciarul Aiud: Pentru ce infracțiune va sta aproape 3 ani după gratii
Bărbat din Sebeș cu mandat de executare, REȚINUT de polițiști și dus la Penitenciarul Aiud: Pentru ce infracțiune va sta aproape 3 ani după gratii Un bărbat, de 38 de ani din Sebeș, posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii a fost depistat de oamenii legii. A fost depus la penitenciarul din Aiud pentru […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Autostrada A8 Tg. Mureș-Ungheni: Au fost semnate contractele pentru încă două tronsoane montane. Valoarea lucrărilor
Autostrada A8 Tg. Mureș-Ungheni: Au fost semnate contractele pentru încă două tronsoane montane. Valoarea lucrărilor Compania Națională de Investiții Rutiere...
Florin Cîțu despre politica de austeritate: „Nu poți cere românilor să accepte taxe mai mari, prețuri mai mari și tăieri, în timp ce statul arde bani publici fără sens”
Florin Cîțu despre politica de austeritate: „Nu poți cere românilor să accepte taxe mai mari, prețuri mai mari și tăieri,...
Știrea Zilei
TRAGEDIE în Balomiru de Câmp, județul Alba: Bărbat de 41 de ani, găsit spânzurat de grilajul unei uși
TRAGEDIE în Balomiru de Câmp, județul Alba: Bărbat de 41 de ani, găsit spânzurat de grilajul unei uși Un bărbat...
VIDEO | Microbuz din Aiud, FURAT de un bărbat fără permis de conducere din Craiova. A fost REȚINUT de oamenii legii
Microbuz din Aiud, furat de un bărbat fără permis de conducere din Craiova. A fost reținut de oamenii legii Un...
Curier Județean
VIDEO | Sute de haine ,,de firmă”, parfumuri, detergent și mii de petarde, ridicate de polițiști: Percheziții în Alba, Cluj, Mureș, Prahova și Galați
Sute de haine ,,de firmă”, parfumuri, detergent și mii de petarde, ridicate de polițiști: Percheziții în Alba, Cluj, Mureș, Prahova...
Bărbat din Galda de Jos, prins băut la volanul unui tractor. Este cercetat de oamenii legii
Bărbat din Galda de Jos, prins băut la volanul unui tractor. Este cercetat de oamenii legii Polițiștii din Cricău au...
Politică Administrație
FOTO | Investiție de peste 11 milioane de lei în două grădinițe din Alba Iulia: ,,Un mediu mai sănătos, mai eficient și mai prietenos”. Lucrările efectuate
Investiție de peste 11 milioane de lei în două grădinițe din Alba Iulia: ,,Un mediu mai sănătos, mai eficient și...
Proiectele de hotărâre pentru înființarea Alba Iulia Transport Local SRL și a studiului care propune reorganizarea transportului în municipiu, aprobate
Proiectele de hotărâre pentru înființarea Alba Iulia Transport Local SRL și a studiului care propune reorganizarea transportului în municipiu, aprobate...
Opinii Comentarii
26 noiembrie: Masacrul de la închisoarea Jilava. Una din cele mai odioase crime din istoria României
26 noiembrie: Masacrul de la închisoarea Jilava. Una din cele mai odioase crime din istoria României “Masacrul de la Jilava”...
26 noiembrie | Sfântul Stelian Paflagonul – ocrotitorul pruncilor și al familiei creștine
Sfântul Stelian Paflagonul – ocrotitorul pruncilor și al familiei creștine Sfântul Stelian, prăznuit la 26 noiembrie, este cunoscut drept mare...