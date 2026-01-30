Prima ediție a unui congres național de reeducare neuromotorie, la Alba Iulia: Când și unde va avea loc evenimentul

Curier Județean

Prima ediție a unui congres național de reeducare neuromotorie, la Alba Iulia

Alba Iulia va găzdui prima ediție a Congresului Național de Reeducare Neuromotorie. 

Evenimentul este organizat de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în parteneriat cu Centrul de Recuperare Medicală ALPO-MED.

Vor fi împărtășite cu acest prilej participanților experiențele profesionale ale membrilor Departamentului de Educaţie Fizică şi Sport UAB și cele mai noi abordări din sfera medicală.

Speakeri de renume mondial precum Dr. Bernius Peter (specialist internațional în tehnica Miofasciectomie) și experți locali precum Lector Univ. Dr. Podar Alin Adrian, Dr. Breje Aurel și Dr. Moldovan Ionuț vor prezenta soluții moderne pentru provocările din reabilitarea neuromotorie.

Congresul Național de Reeducare Neuromotorie va avea loc luni, 16 februarie 2026, de la ora 15.00, în Aula Magna (A9) de la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Intrarea este liberă.

