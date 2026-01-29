Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, inclusă în QS World University Rankings: Europe 2026. UAB reintră în rândul universităților europene recunoscute la nivel internațional

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB) a fost inclusă în ediția anului 2026 a clasamentului internațional QS World University Rankings: Europe, publicat oficial de organizația britanică Quacquarelli Symonds (QS) în data de 28.01.2026, unul dintre cei mai importanți evaluatori globali ai performanței instituțiilor de învățământ superior.

Clasamentul QS Europe 2026 reunește 958 de universități din peste 40 de țări europene și are la bază un set complex de indicatori care măsoară reputația academică, internaționalizarea, activitatea de cercetare, colaborările instituționale, atractivitatea pentru studenți internaționali și rezultatele absolvenților pe piața muncii. Prin includerea în acest ranking, UAB reintră în rândul universităților europene recunoscute la nivel internațional.

În ediția 2026, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia este clasată în intervalul 701–900 la nivel european, se află în top 100 universități din Europa de Est, ocupând poziția 99, și este plasată pe locul 16 la nivel național, dintre cele 21 de universități din România incluse în clasament. Aceste rezultate sunt relevante în contextul competitivității ridicate a rankingului și al numărului limitat de universități românești care reușesc să fie evaluate în cadrul QS Europe.

Performanța UAB este cu atât mai semnificativă cu cât universitatea se afirmă într-un peisaj academic dominat de instituții mari, cu tradiție îndelungată și resurse considerabile, demonstrând că dimensiunea orașului sau vechimea instituțională nu reprezintă bariere în calea vizibilității și recunoașterii internaționale. Prezența constantă în clasamentele QS contribuie la consolidarea reputației academice a universității, la creșterea atractivității pentru studenți și parteneri internaționali și la întărirea poziției sale în rețelele academice europene.

Includerea în QS World University Rankings: Europe 2026 confirmă eforturile susținute ale comunității academice a UAB pentru creșterea calității educației, dezvoltarea cercetării și internaționalizarea activităților universitare, reprezentând totodată un motiv de mândrie pentru municipiul Alba Iulia și pentru regiunea Centru.

„Suntem mândri de această recunoaștere internațională, care confirmă creșterea rapidă a profilului academic al UAB și angajamentul nostru față de excelența educațională și cercetare de calitate. Într-un oraș mic, reușim să fim vigilenți și competitivi la cel mai înalt nivel european – ceea ce ne motivează să continuăm investițiile în calitatea învățământului oferit”, a transmis conducerea universității.

