Ştirea zilei
Prietenul lui Johnny Depp, Caliu de la Clejani, mesaj pro-vaccinare în limba romani: ”Să ne vaccinăm cu toții, romi și români, să fim și noi în pas cu lumea”
Prietenul lui Johnny Depp, Caliu de la Clejani, mesaj pro-vaccinare în limba romani: ”Să ne vaccinăm cu toții, romi și români, să fim și noi în pas cu lumea”
Gheorghe Caliu din Clejani, cel mai vechi lăutar din Clejani, a filmat un videoclip prin care îndemna oamenii să se vaccineze, atât romi, cât și români.
Gheorghe Caliu din Clejani, cel mai vechi lăutar din Clejani, a filmat un videoclip prin care îndemna oamenii să se vaccineze, atât romi, cât și români.
Acesta spune că vaccinarea este susținută de comunitatea din Clejani și că întregul său taraf este imunizat.
”Să ne vaccinăm cu toții, romi și români, să fim și noi în pas cu lumea.
Pentru noi, pentru copii, pentru familiile noastre și pentru sănătate.
Comunitatea din Clejani susține vaccinarea. Familia mea este vaccinată. Taraful meu este vaccinat”, spune Gheorghe Caliu din Clejani, iar mai apoi reia mesajul în limba romilor.
Ştirea zilei
Cum vor merge la școală elevii din Alba în săptămâna 22 – 26 noiembrie. Care este scenariul de funcționare a școlilor, liceelor și grădinițelor din liceu
Cum vor merge la școală elevii din Alba în săptămâna 22 – 26 noiembrie. Care este scenariul de funcționare a școlilor, liceelor și grădinițelor din liceu
Inspectoratul Școlar Județean Alba monitorizează dinamica scenariilor de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, la nivel județean, aceasta fiind influențată de evoluția situației epidemiologice.
În săptămâna 22-26 noiembrie 2021, prin hotărârea Consiliului de Administrație al fiecărei unități de învățământ, școlile vor funcționa astfel:
|LICEUL „HOREA, CLOSCA SI CRISAN” ABRUD
|ABRUD
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU” ABRUD
|ABRUD
|FIZIC
|COLEGIUL NATIONAL „BETHLEN GABOR” AIUD
|AIUD
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 4 AIUD
|AIUD
|FIZIC
|COLEGIUL NATIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD
|AIUD
|FIZIC
|CLUBUL COPIILOR AIUD
|AIUD
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 AIUD
|AIUD
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRIMII PASI” AIUD
|AIUD
|FIZIC
|LICEUL TEHNOLOGIC AIUD
|AIUD
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA „AXENTE SEVER” AIUD
|AIUD
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA AIUD
|AIUD
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA „OVIDIU HULEA” AIUD
|AIUD
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 AIUD
|AIUD
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 7 AIUD
|AIUD
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 8 AIUD
|AIUD
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA „LIVIU REBREANU” AIUD
|AIUD
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GIRBOVA DE JOS
|GÎRBOVA DE JOS
|FIZIC
|CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA ALBA IULIA
|ALBA IULIA
|FIZIC
|COLEGIUL ECONOMIC „DIONISIE POP MARTIAN” ALBA IULIA
|ALBA IULIA
|FIZIC
|COLEGIUL NATIONAL „HOREA CLOSCA SI CRISAN” ALBA IULIA
|ALBA IULIA
|FIZIC
|COLEGIUL NATIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA
|ALBA IULIA
|FIZIC
|COLEGIUL TEHNIC „APULUM” ALBA IULIA
|ALBA IULIA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „EMANUEL” ALBA IULIA
|ALBA IULIA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „LICURICI” ALBA IULIA
|ALBA IULIA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATA” ALBA IULIA
|ALBA IULIA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MICESTI
|MICEȘTI
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11 ALBA IULIA
|ALBA IULIA
|FIZIC
|GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL OARDA DE JOS
|OARDA DE JOS
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 ALBA IULIA
|ALBA IULIA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 10 ALBA IULIA
|ALBA IULIA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16 ALBA IULIA
|ALBA IULIA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.14 ALBA IULIA
|ALBA IULIA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BARABANT
|BARABANT
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 ALBA IULIA
|ALBA IULIA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9 ALBA IULIA
|ALBA IULIA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PACLISA
|PACLISA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „SCUFITA ROSIE” ALBA IULIA
|ALBA IULIA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 ALBA IULIA
|ALBA IULIA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 ALBA IULIA
|ALBA IULIA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT STEP BY STEP NR. 12 ALBA IULIA
|ALBA IULIA
|FIZIC
|LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA
|ALBA IULIA
|FIZIC
|CLUB SPORTIV ȘCOLAR ALBA IULIA
|ALBA IULIA
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA MICESTI
|MICEȘTI
|FIZIC
|LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA
|ALBA IULIA
|FIZIC
|LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMSA” ALBA IULIA
|ALBA IULIA
|FIZIC
|SCOALA PROFESIONALA GERMANA ALBA IULIA
|ALBA IULIA
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA BARABANT
|ALBA IULIA
|FIZIC
|LICEUL TEHNOLOGIC „DORIN PAVEL” ALBA IULIA
|ALBA IULIA
|FIZIC
|LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „GROF MAJLATH GUSZTAV KAROLY” ALBA IULIA
|ALBA IULIA
|FIZIC
|LICEUL TEORETIC „SFANTUL IOSIF” ALBA IULIA
|ALBA IULIA
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU” ALBA IULIA
|ALBA IULIA
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA „ION AGARBICEANU” ALBA IULIA
|ALBA IULIA
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA
|ALBA IULIA
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA „VASILE GOLDIS” ALBA IULIA
|ALBA IULIA
|FIZIC
|SCOALA POSTLICEALA FEG ALBA IULIA
|ALBA IULIA
|FIZIC
|SCOALA POSTLICEALA „HENRI COANDA” ALBA IULIA
|ALBA IULIA
|FIZIC
|SCOALA POSTLICEALA SANITARA ALBA IULIA
|ALBA IULIA
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA ,,1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA
|ALBA IULIA
|FIZIC
|SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFANTUL SIMION STEFAN” ALBA IULIA
|ALBA IULIA
|FIZIC
|PALATUL COPIILOR ALBA IULIA
|ALBA IULIA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ALBAC
|ALBAC
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA DEALU LAMASOI
|DEALU LAMASOI
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA ALMASU MARE
|ALMASU MARE
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ALMASU MARE
|ALMASU MARE
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CIB
|CIB
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA CIB
|CIB
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GLOD
|GLOD
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA GLOD
|GLOD
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL AVRAM IANCU
|IANCU
|FIZIC
|LICEUL „DR. LAZAR CHIRILA” BAIA DE ARIES
|BAIA DE ARIES
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BAIA DE ARIES
|ARIES
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA BERGHIN
|BERGHIN
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BERGHIN
|BERGHIN
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GHIRBOM
|GHIRBOM
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA GHIRBOM
|GHIRBOM
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA CIULDESTI
|CIULDESTI
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GIRDE
|GIRDE
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA GIRDE
|GIRDE
|FIZIC
|CLUBUL COPIILOR BLAJ
|BLAJ
|FIZIC
|CLUB SPORTIV ȘCOLAR BLAJ
|BLAJ
|FIZIC
|CLUB SPORTIV ȘCOLAR AIUD
|AIUD
|FIZIC
|CLUB SPORTIV ȘCOALR CÂMPENI
|CÂMPENI
|FIZIC
|COLEGIUL NATIONAL „INOCHENTIE MICU CLAIN” BLAJ
|BLAJ
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 BLAJ
|BLAJ
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „LUMEA COPIILOR” BLAJ
|BLAJ
|FIZIC
|LICEUL TEHNOLOGIC „STEFAN MANCIULEA” BLAJ
|BLAJ
|FIZIC
|LICEUL TEHNOLOGIC „TIMOTEI CIPARIU” BLAJ
|BLAJ
|FIZIC
|LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC „SFANTUL VASILE CEL MARE” BLAJ
|BLAJ
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA „TOMA COCISIU” BLAJ
|BLAJ
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA PETRISAT
|PETRISAT
|FIZIC
|SCOALA POSTLICEALA SANITARA BLAJ
|BLAJ
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA BLANDIANA
|BLANDIANA
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA ACMARIU
|ACMARIU
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA „IOAN MAIORESCU” BUCERDEA GRANOASA
|BUCERDEA GRANOASA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUCERDEA GRANOASA
|BUCERDEA GRANOASA
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA CALNIC
|CALNIC
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CALNIC
|CALNIC
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DEAL
|DEAL
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA DEAL
|DEAL
|FIZIC
|CLUBUL COPIILOR CÂMPENI
|CÂMPENI
|FIZIC
|COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI
|CÂMPENI
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PITICOT” CIMPENI
|CIMPENI
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 CIMPENI
|CIMPENI
|FIZIC
|LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC CIMPENI
|CIMPENI
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA CIMPENI
|CIMPENI
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CERTEGE
|CERTEGE
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MIHOESTI
|MIHOESTI
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA MIHOESTI
|MIHOESTI
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VALEA BISTRII
|VALEA BISTRII
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA VALEA BISTRII
|VALEA BISTRII
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VIRSI
|VIRSI
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA VIRSI
|VIRSI
|FIZIC
|SCOALA POSTLICEALA „HENRI COANDA” CAMPENI
|CAMPENI
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA „ION AGARBICEANU” CENADE
|CENADE
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CENADE
|CENADE
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA „ARON COTRUS” CERGAU MARE
|CERGAU MARE
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CERGAU MARE
|CERGAU MARE
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA „STEFAN CEL MARE” CETATEA DE BALTA
|CETATEA DE BALTA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CETATEA DE BALTA
|CETATEA DE BALTA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TATARLAUA
|TATARLAUA
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA TATARLAUA
|TATARLAUA
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA CIUGUD
|CIUGUD
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CIUGUD
|CIUGUD
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DRAMBAR
|DRAMBAR
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL HAPRIA
|HAPRIA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SEUSA
|SEUSA
|FIZIC
|LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL „ALEXANDRU BORZA” CIUMBRUD
|CIUMBRUD
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CIUMBRUD
|CIUMBRUD
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUNINGINEA
|BUNINGINEA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CIURULEASA
|CIURULEASA
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA CRACIUNELU DE JOS
|CRACIUNELU DE JOS
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CRACIUNELU DE JOS
|CRACIUNELU DE JOS
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA „DECEBAL” CRICAU
|CRICAU
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CRAIVA
|CRAIVA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CRICAU
|CRICAU
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TIBRU
|TIBRU
|FIZIC
|CLUBUL COPIILOR CUGIR
|CUGIR
|FIZIC
|COLEGIUL TEHNIC „ION D. LAZARESCU” CUGIR
|CUGIR
|FIZIC
|SCOALA PROFESIONALA CUGIR
|CUGIR
|FIZIC
|LICEUL TEORETIC „DAVID PRODAN” CUGIR
|CUGIR
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA ” IOSIF PERVAIN” CUGIR
|CUGIR
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.1 CUGIR
|CUGIR
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.2 CUGIR
|CUGIR
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 CUGIR
|CUGIR
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA MUGESTI
|MUGESTI
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CUGIR
|CUGIR
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.5 CUGIR
|CUGIR
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VINEREA
|VINEREA
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA „IOAN MIHU” VINEREA
|VINEREA
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA „SINGIDAVA” CUGIR
|CUGIR
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „VOINICEL” CUGIR
|CUGIR
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRICHINDEL” CUGIR
|CUGIR
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA DAIA ROMANA
|DAIA ROMANA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DAIA ROMANA
|DAIA ROMANA
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA DOSTAT
|DOSTAT
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BOZ
|BOZ
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA BOZ
|BOZ
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DOSTAT
|DOSTAT
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA DRASOV
|DRASOV
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CUNTA
|CUNTA
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA CUNTA
|CUNTA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DRASOV
|DRASOV
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SPRING
|SPRING
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA SPRING
|SPRING
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VINGARD
|VINGARD
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA VINGARD
|VINGARD
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA FARAU
|FARAU
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FARAU
|FARAU
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MEDVES
|MEDVES
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA MEDVES
|MEDVES
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GALDA DE JOS
|GALDA DE JOS
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GALDA DE SUS
|GALDA DE SUS
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA GALDA DE SUS
|GALDA DE SUS
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL OIEJDEA
|OIEJDEA
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA OIEJDEA
|OIEJDEA
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA GARBOVA
|GARBOVA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CARPINIS
|CARPINIS
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA CARPINIS
|CARPINIS
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GARBOVA
|GARBOVA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL RECIU
|RECIU
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GHETAR
|GHETAR
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA HOPARTA
|HOPARTA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL HOPARTA
|HOPARTA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SILIVAS
|SILIVAS
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA SILIVAS
|SILIVAS
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA „HOREA” HOREA
|HOREA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL HOREA
|HOREA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MATISESTI
|MATISESTI
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA MATISESTI
|MATISESTI
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA „ ÎNV. AUREL NICOLA” PATRUSESTI
|PATRUSESTI
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TRIFESTI
|TRIFESTI
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA „ ÎNV. VIOREL NEAG” TRIFESTI
|TRIFESTI
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SARD
|SARD
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA SARD
|SARD
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA INTREGALDE
|INTREGALDE
|FIZIC
|LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI
|JIDVEI
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT BALCACIU
|BALCACIU
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA BALCACIU
|BALCACIU
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CAPALNA DE JOS
|CAPALNA DE JOS
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FEISA
|FEISA
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA FEISA
|FEISA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JIDVEI
|JIDVEI
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VESEUS
|VESEUS
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA VESEUS
|VESEUS
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA LIVEZILE
|LIVEZILE
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LIVEZILE
|LIVEZILE
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA LOPADEA NOUA
|LOPADEA NOUA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BAGAU
|BAGAU
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA BAGAU
|BAGAU
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BETA
|BETA
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA BETA
|BETA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CIUGUZEL
|CIUGUZEL
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA CIUGUZEL
|CIUGUZEL
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LOPADEA NOUA
|LOPADEA NOUA
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA „SIMION LAZAR” LUNCA MURESULUI
|LUNCA MURESULUI
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GURA ARIESULUI
|GURA ARIESULUI
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LUNCA MURESULUI
|LUNCA MURESULUI
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LUPSA
|LUPSA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MUSCA
|MUSCA
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA METES
|METES
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL AMPOITA
|AMPOITA
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA AMPOITA
|AMPOITA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „ION CREANGA” METES
|METES
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TAUTI
|TAUTI
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA „DIONISIE POPOVICIU” TAUTI
|TAUTI
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MIHALT
|MIHALT
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL OBREJA
|OBREJA
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA MIRASLAU
|MIRASLAU
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DECEA
|DECEA
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA DECEA
|DECEA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MIRASLAU
|MIRASLAU
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA MOGOS
|MOGOS
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA NOSLAC
|NOSLAC
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GABUD
|GABUD
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NOSLAC
|NOSLAC
|FIZIC
|GRADINITA ADVENTISTA CU PROGRAM PRELUNGIT „EMANUEL” OCNA MURES
|OCNA MURES
|FIZIC
|CLUBUL COPIILOR OCNA MUREȘ
|OCNA MURES
|FIZIC
|LICEUL TEHNOLOGIC OCNA MURES
|OCNA MURES
|FIZIC
|LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MURES
|OCNA MURES
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 OCNA MURES
|OCNA MURES
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 OCNA MURES
|OCNA MURES
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 7 UIOARA DE JOS
|UIOARA DE JOS
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA UIOARA DE JOS
|UIOARA DE JOS
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA „LUCIAN BLAGA” OCNA MURES
|OCNA MURES
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CISTEIU DE MURES
|OCNA MURES
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA CISTEIU DE MURES
|OCNA MURES
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 OCNA MURES
|OCNA MURES
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 5 OCNA MURES
|OCNA MURES
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 OCNA MURES
|OCNA MURES
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL RAZBOIENI
|RAZBOIENI
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA RAZBOIENI
|RAZBOIENI
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 6 UIOARA DE SUS
|UIOARA DE SUS
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA UIOARA DE SUS
|UIOARA DE SUS
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA OCOLIS
|OCOLIS
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL OCOLIS
|OCOLIS
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA PETRESTI
|PETRESTI
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA „PROF. UNIV. DR. GHEORGHE BELEIU” POIANA VADULUI
|POIANA VADULUI
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL COSTESTI
|COSTESTI
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA COSTESTI
|COSTESTI
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FAGETU DE SUS
|FAGETU DE SUS
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA FAGETU DE SUS
|FAGETU DE SUS
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA PASTESTI
|PASTESTI
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL POIANA VADULUI
|POIANA VADULUI
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA PONOR
|PONOR
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA POSAGA DE JOS
|POSAGA DE JOS
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL POSAGA DE JOS
|POSAGA DE JOS
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA „DEMETRIU RADU” RADESTI
|RADESTI
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LEORINT
|LEORINT
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL RADESTI
|RADESTI
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA „SEBES PAL” RIMETEA
|RIMETEA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL COLTESTI
|COLTESTI
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA COLTESTI
|COLTESTI
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL RIMETEA
|RIMETEA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ROSIA DE SECAS
|ROSIA DE SECAS
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TAU
|TAU
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA TAU
|TAU
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA ROSIA DE SECAS
|SECAS
|FIZIC
|GRADINITA UNGUREI
|UNGUREI
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA UNGUREI
|UNGUREI
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA „SIMION PANTEA” SALCIUA
|SALCIUA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SALCIUA DE JOS
|SALCIUA DE JOS
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA SALCIUA DE JOS
|SALCIUA DE JOS
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA „DAVID PRODAN” SALISTEA
|SALISTEA
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA MARGINENI
|MARGINENI
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SALISTEA
|SALISTEA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SALISTEA DEAL
|SALISTEA DEAL
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TARTARIA
|TARTARIA
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA TARTARIA
|TARTARIA
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA SASCIORI
|SASCIORI
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CAPILNA
|CAPILNA
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA CAPILNA
|CAPILNA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LOMAN
|LOMAN
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA LOMAN
|LOMAN
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA PLESI
|PLESI
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL RACHITA
|RACHITA
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA RACHITA
|RACHITA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SASCIORI
|SASCIORI
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SEBESEL
|SEBESEL
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA „DUVLEA-ZDRENGHEA” SEBESEL
|SEBESEL
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA TONEA
|TONEA
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA „ION POP RETEGANUL” SINCEL
|SINCEL
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SANCEL
|SANCEL
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA „IOAN DE HUNEDOARA” SANTIMBRU
|SANTIMBRU
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL COSLARIU
|COSLARIU
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GALTIU
|GALTIU
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SANTIMBRU
|SANTIMBRU
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SANTIMBRU FABRICA
|SANTIMBRU
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA SANTIMBRU FABRICA
|SANTIMBRU
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TOTOI
|TOTOI
|FIZIC
|CLUBUL COPIILOR SEBEȘ
|SEBEȘ
|FIZIC
|COLEGIUL NATIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBES
|SEBES
|FIZIC
|GRADINITA „HEIDI” SEBES
|SEBES
|FIZIC
|GRADINITA „MIRELA” SEBES
|SEBES
|FIZIC
|LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ” FLORIN FLESERIU” SEBES
|SEBES
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 4 SEBES
|SEBES
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 6 SEBES
|SEBES
|FIZIC
|LICEUL GERMAN SEBES
|SEBES
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT GERMANA PETRESTI
|PETRESTI
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 SEBES
|SEBES
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA „SILVIU CARPINISIANU” SEBES
|SEBES
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LANCRAM
|LANCRAM
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 8 SEBES
|SEBES
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 SEBES
|SEBES
|fizic
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL RAHAU
|RAHAU
|fizic
|SCOALA GIMNAZIALA RAHAU
|RAHAU
|fizic
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 SEBES
|SEBES
|fizic
|SCOALA POSTLICEALA HENRI COANDA SEBES
|SEBES
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA SOHODOL
|SOHODOL
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA LUMINESTI
|LUMINESTI
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SOHODOL
|SOHODOL
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA „TIMOTEI OVIDIU TARNU” STREMT
|STREMT
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GEOAGIU DE SUS
|GEOAGIU DE SUS
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA „VASILE BOLOGA” GEOAGIU DE SUS
|GEOAGIU DE SUS
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL STREMT
|STREMT
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SIBOT
|SIBOT
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA SONA
|SONA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BIIA
|BIIA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SANMICLAUS
|SANMICLAUS
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA SANMICLAUS
|SANMICLAUS
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SONA
|SONA
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA SUGAG
|SUGAG
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MARTINIE
|MARTINIE
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA MARTINIE
|MARTINIE
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SUGAG
|SUGAG
|FIZIC
|LICEUL TEORETIC TEIUS
|TEIUS
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CAPUD
|CAPUD
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA CAPUD
|CAPUD
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „PRIETENIA” TEIUS
|TEIUS
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA „SIMION BARNUTIU” TIUR BLAJ
|TIUR BLAJ
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IZVOARELE
|IZVOARELE
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA „ION MICU MOLDOVAN” BLAJ
|BLAJ
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA „PETRU PAVEL AARON” BLAJ
|BLAJ
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MANARADE
|MANARADE
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA „AXENTE SEVER” MANARADE
|MANARADE
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TIUR
|TIUR
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU ” UNIREA
|UNIREA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CIUGUDU DE JOS
|CIUGUDU DE JOS
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DUMBRAVA
|DUMBRAVA
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA DUMBRAVA
|DUMBRAVA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 UNIREA
|UNIREA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 UNIREA
|UNIREA
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA „GHEORGHE MAIER” UNIREA
|UNIREA
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA VADU MOTILOR
|VADU MOTILOR
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VADU MOTILOR
|VADU MOTILOR
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA „ION BIANU” VALEA LUNGA
|VALEA LUNGA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LUNCA
|LUNCA
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA LUNCA
|LUNCA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VALEA LUNGA
|VALEA LUNGA
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA „IULIU MANIU” VINTU DE JOS
|VINTU DE JOS
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VALEA VINTULUI
|VALEA VINTULUI
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA VALEA VINTULUI
|VALEA VINTULUI
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VINTU DE JOS
|VINTU DE JOS
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VURPAR
|VURPAR
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA VURPAR
|VURPAR
|FIZIC
|LICEUL „CORNELIU MEDREA” ZLATNA
|ZLATNA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FENES
|FENES
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALĂ,,SAVA ALBESCU”FENES
|FENES
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TRAMPOIELE
|TRAMPOIELE
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA TRAMPOIELE
|TRAMPOIELE
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VALEA MICA
|VALEA MICA
|FIZIC
|SCOALA PRIMARA VALEA MICA
|VALEA MICA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „DUMBRAVA MINUNATA” ZLATNA
|ZLATNA
|FIZIC
|SCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU” ZLATNA
|ZLATNA
|FIZIC
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 ABRUD
|ABRUD
|ONLINE
|SCOALA POSTLICEALA ,, MED FARM SPERANTA” AIUD
|AIUD
|ONLINE
|SCOALA POSTLICEALA DE AFACERI ALBA IULIA
|ALBA IULIA
|ONLINE
|LICEUL TEHNOLOGIC „TARA MOTILOR” ALBAC
|ALBAC
|ONLINE
|GRADINIŢA CU PROGRAM NORMAL CIONESTI
|CIONESTI
|ONLINE
|SCOALA PRIMARA CIONESTI
|CIONESTI
|ONLINE
|SCOALA PRIMARA DUPA PLESE
|DUPA PLESE
|ONLINE
|LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM SI ALIMENTATIE ARIESENI
|ARIESENI
|ONLINE
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ARIESENI
|ARIESENI
|ONLINE
|SCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU” AVRAM IANCU
|AVRAM IANCU
|ONLINE
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TIRSA
|TIRSA
|ONLINE
|SCOALA PRIMARA TIRSA
|TIRSA
|ONLINE
|SCOALA GIMNAZIALA „NICODIM GANEA” BISTRA
|BISTRA
|ONLINE
|SCOALA PRIMARA BALESTI
|BALESTI
|ONLINE
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BISTRA
|BISTRA
|ONLINE
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CIULDESTI
|CIULDESTI
|ONLINE
|SCOALA GIMNAZIALA „ION AGARBICEANU” BUCIUM
|BUCIUM
|ONLINE
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUCIUM SAT
|BUCIUM SAT
|ONLINE
|SCOALA PRIMARA BUCIUM SAT
|BUCIUM SAT
|ONLINE
|SCOALA PRIMARA BUCIUM CERBU
|BUCIUM CERBU
|ONLINE
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUCIUM POIENI
|BUCIUM POIENI
|ONLINE
|SCOALA PRIMARA BUCIUM POIENI
|BUCIUM POIENI
|ONLINE
|SCOALA GIMNAZIALA CIURULEASA
|CIURULEASA
|ONLINE
|SCOALA PRIMARA BUNINGINEA
|BUNINGINEA
|ONLINE
|SCOALA POSTLICEALA „MED-FARM SPERANTA” CUGIR
|CUGIR
|ONLINE
|SCOALA GIMNAZIALA „SEPTIMIU ALBINI” CUT
|CUT
|ONLINE
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CUT
|CUT
|ONLINE
|SCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE DRAGAN” GALDA DE JOS
|GALDA DE JOS
|ONLINE
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BENIC
|BENIC
|ONLINE
|SCOALA GIMNAZIALA BENIC
|BENIC
|ONLINE
|SCOALA GIMNAZIALA „EMIL RACOVITA ” GIRDA DE SUS
|GIRDA DE SUS
|ONLINE
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GARDA DE SUS
|GIRDA DE SUS
|ONLINE
|SCOALA GIMNAZIALA GHETAR
|GHETAR
|ONLINE
|SCOALA PRIMARA OCOALE
|OCOALE
|ONLINE
|SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” IGHIU
|IGHIU
|ONLINE
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUCERDEA VINOASA
|BUCERDEA VINOASA
|ONLINE
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IGHIEL
|IGHIEL
|ONLINE
|SCOALA GIMNAZIALA IGHIEL
|IGHIEL
|ONLINE
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IGHIU
|IGHIU
|ONLINE
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TELNA
|TELNA
|ONLINE
|SCOALA GIMNAZIALA TELNA
|TELNA
|ONLINE
|SCOALA GIMNAZIALA „DR.PETRU SPAN” LUPSA
|LUPSA
|ONLINE
|SCOALA PRIMARA MUSCA
|MUSCA
|ONLINE
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VALEA LUPSII
|VALEA LUPSII
|ONLINE
|SCOALA GIMNAZIALA „ION BREAZU” MIHALT
|MIHALT
|ONLINE
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MOGOS
|MOGOS
|ONLINE
|SCOALA POSTLICEALA „MED FARM SPERANTA” OCNA MURES
|OCNA MURES
|ONLINE
|SCOALA GIMNAZIALA OHABA
|OHABA
|ONLINE
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL OHABA
|OHABA
|ONLINE
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PETRESTI
|PETRESTI
|ONLINE
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PETRESTI
|PETRESTI
|ONLINE
|SCOALA GIMNAZIALA PIANU DE SUS
|PIANU DE SUS
|ONLINE
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PIANU DE JOS
|PIANU DE SUS
|ONLINE
|SCOALA GIMNAZIALA „AUGUSTIN BENA” PIANU DE JOS
|PIANU DE JOS
|ONLINE
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PIANU DE SUS
|PIANU DE SUS
|ONLINE
|GRADINITA CU PROGRAN NORMAL PURCARETI
|PURCARETI
|ONLINE
|SCOALA PRIMARA „GHEORGHE PAVELESCU” PURCARETI
|PURCARETI
|ONLINE
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL STRUNGARI
|STRUNGARI
|ONLINE
|SCOALA GIMNAZIALA STRUNGARI
|STRUNGARI
|ONLINE
|SCOALA GIMNAZIALA RAMET
|RAMET
|ONLINE
|SCOALA GIMNAZIALA „SIMION BALINT” ROSIA MONTANA
|ROSIA MONTANA
|ONLINE
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CARPINIS
|CARPINIS
|ONLINE
|SCOALA GIMNAZIALA „CLOSCA” CARPINIS
|CARPINIS
|ONLINE
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GURA ROSIEI
|GURA ROSIEI
|ONLINE
|SCOALA PRIMARA GURA ROSIEI
|GURA ROSIEI
|ONLINE
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ROSIA MONTANA
|ROSIA MONTANA
|ONLINE
|SCOALA PRIMARA GURA MINEI
|GURA MINEI
|ONLINE
|SCOALA GIMNAZIALA SCARISOARA
|SCARISOARA
|ONLINE
|SCOALA GIMNAZIALA LAZESTI
|LAZESTI
|ONLINE
|SCOALA PRIMARA NEGESTI
|NEGESTI
|ONLINE
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SCARISOARA
|SCARISOARA
|ONLINE
|GRADINITA „SFANTUL NICOLAE” SEBES
|SEBES
|ONLINE
|LICEUL TEHNOLOGIC SEBES
|SEBES
|ONLINE
|SCOALA PROFESIONALA DUALA SEBES
|SEBES
|ONLINE
|SCOALA GIMNAZIALA „MIHAIL KOGALNICEANU” SEBES
|SEBES
|ONLINE
|GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7 SEBES
|SEBES
|ONLINE
|SCOALA GIMNAZIALA „IOSIF SARBU” SIBOT
|SIBOT
|ONLINE
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BALOMIRU DE CIMP
|BALOMIRU DE CIMP
|ONLINE
|SCOALA PRIMARA BALOMIRU DE CIMP
|BALOMIRU DE CIMP
|ONLINE
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BACAINTI
|BACAINTI
|ONLINE
|SCOALA PRIMARA BACAINTI
|BACAINTI
|ONLINE
|SCOALA GIMNAZIALA”GHEORGHE DANCU” BIIA
|BIIA
|ONLINE
|SCOALA PRIMARA TOMUTESTI
|TOMUTESTI
|ONLINE
|SCOALA GIMNAZIALA VIDRA
|VIDRA
|ONLINE
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PONOREL
|PONOREL
|ONLINE
|SCOALA GIMNAZIALA PONOREL
|PONOREL
|ONLINE
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VARTANESTI
|VARTANESTI
|ONLINE
|SCOALA PRIMARA VARTANESTI
|VARTANESTI
|ONLINE
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VIDRA
|VIDRA
|ONLINE
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PIRITA
|PIRITA
|ONLINE
|SCOALA PRIMARA PIRITA
|PIRITA
|ONLINE
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „PESTISORUL DE AUR” ZLATNA
|ZLATNA
|ONLINE
Din informațiile transmise de unitățile de învățământ, la nivelul județului Alba, de la începutul acestui an școlar, un număr de 50 elevi au fost testați pozitiv, cursurile cu prezență fizică fiind suspendate în 28 clase din unitățile de învățământ. În rândul angajaților din sistemul de învățământ din județul Alba, 26 persoane au fost testate pozitiv.
Data de referință pentru aceste informații este 19.11.2021, ora 14.00.
Ştirea zilei
„LUPTA” dintre primarul Gabriel Pleșa și fostul șef al poliției locale: Tribunalul Alba i-a dat câștig de cauză și obligă primarul la plata salariilor pierdute
„LUPTA” dintre primarul Gabriel Pleșa și fostul șef al poliției locale: Tribunalul Alba i-a dat câștig de cauză și obligă primarul la plata salariilor pierdute
Tribunalul Alba i-a dat câștig de cauză lui Daniel Ilcu, fostul șef al Poliției Locale din Alba Iulia, după ce primarul Gabriel Pleșa l-a demis, în luna mai a acestui an.
Ulterior, prin reorganizare, s-a decis inclusiv transformarea direcției în serviciu.
Daniel Ilcu a solicitat la proces să fie repus pe post si cere contravaloarea salariilor din clipa în care edilul din Alba Iulia a decis sa-i desfacă contractul de muncă.
„Admite acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul ILCU DANIEL IOAN, CNP *, cu domiciliul procesual ales în *, în contradictoriu cu pârâtul PRIMARUL MUNICIPIULUI ALBA IULIA PLEŞA GABRIEL CODRU, cu sediul în *, şi în consecinţă: Anulează Dispoziţia nr. 933 din 12.05.2021 emisă de pârâtul PRIMARUL MUNICIPIULUI ALBA IULIA.
Dispune obligarea pârâtului PRIMARUL MUNICIPIULUI ALBA IULIA la plata drepturilor salariale şi a celorlalte drepturi de care ar fi putut beneficia reclamantul aferent perioadei încetării raportului de serviciu şi până la data reîncadrării efective. Obligă pârâtul PRIMARUL MUNICIPIULUI ALBA IULIA la plata în favoarea reclamantului a sumei de 50 lei cu titlu cheltuieli de judecată.
Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Recursul şi motivele de recurs se vor depune la Tribunalul Alba. Pronunţată azi, 19.11.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.”, se arată în soluția prezentată.
Ştirea zilei
Zile libere în anul 2022: Calendarul zilelor libere și a Sărbătorilor Legale în România. Ce zile libere pică în weekend
Zile libere în anul 2022: Calendarul zilelor libere și a Sărbătorilor Legale în România. Ce zile libere pică în weekend
An de an, zilele libere sunt așteptat de toată lumea cu nerăbdare, mai ales pentru că multe din acestea pot fi unite cu zilele de weekend și se pot transforma lejer într-o minivacanță pe cinste. 2021 încă nu a trecut, dar suntem cu toții curioși să vedem ce zile libere ne așteaptă pentru anul 2022.
Ce zile libere avem în 2022. Calendarul sărbătorilor legale
La fel ca în 2021, zilele libere pe care trebuie să ni le acorde anagajatorul în 2022 sunt în număr de 15, acestea fiind practic cele 15 sărbători legale. Cele mai multe zile libere primite sunt în luna ianuarie, în aprilie, atunci când va pica și Paștele Ortodox, dar și în decembrie când sărăbătorim Ziua Națională și Crăciunul. Iată aici calendarul oficial al zilelor libere din 2022 și a sărbătorile legale.
- 1 ianuarie (sâmbătă) – Anul Nou 2022
- 2 ianuarie (duminică) – Anul Nou
- 24 ianuarie (luni) – Ziua Unirii Principatelor Române (Mica Unire)
- 22 aprilie (vineri) – Vinerea Mare
- 24 aprilie (duminică) – Pastele Ortodox 2022
- 25 aprilie (luni) – Paștele Ortodox
- 1 mai (duminică) – Ziua Muncii
- 1 iunie (miercuri) – Ziua Copilului
- 12 iunie (duminică) – Rusalii
- 13 iunie (luni) – Rusalii
- 15 august (luni ) – Adormirea Maicii Domnului, Sfânta Maria
- 30 noiembrie (miercuri) – Sfântul Andrei
- 1 decembrie (joi) – Ziua Națională a României
- 25 decembrie (duminică) – Crăciun
- 26 decembrie (luni) – Crăciunul
Vestea bună pentru 2022 este că doar 6 din zilele libere pică în weekend, restul de 9 fiind în cursul săptămânii, față de 8 zile libere care picau în weekend, în 2021.
sursa: wall-street.ro
Actualitate
RESTRICȚII de Ziua Națională a României, 1 Decembrie: Manifestări până la ora 21, doar pentru persoanele care dețin certificatul VERDE
RESTRICȚII de Ziua Națională a României, 1 Decembrie: Manifestări până la ora 21, doar pentru persoanele care dețin certificatul VERDE!...
19 noiembrie 1882, se năștea Aurel Vlaicu, unul dintre pionierii aviației mondiale: „Patru metri erau pentru mine un record”
19 noiembrie 1882, se năștea Aurel Vlaicu, unul dintre pionierii aviației mondiale: „Patru metri erau pentru mine un record” “Bucuria...
Știrea Zilei
Prietenul lui Johnny Depp, Caliu de la Clejani, mesaj pro-vaccinare în limba romani: ”Să ne vaccinăm cu toții, romi și români, să fim și noi în pas cu lumea”
Prietenul lui Johnny Depp, Caliu de la Clejani, mesaj pro-vaccinare în limba romani: ”Să ne vaccinăm cu toții, romi și...
Cum vor merge la școală elevii din Alba în săptămâna 22 – 26 noiembrie. Care este scenariul de funcționare a școlilor, liceelor și grădinițelor din liceu
Cum vor merge la școală elevii din Alba în săptămâna 22 – 26 noiembrie. Care este scenariul de funcționare a...
Curier Județean
ANGAJĂRI la ISU Alba: Post de îngrijitor, prin încadrare directă, scos la concurs. Calendarul și condițiile de ocupare
ANGAJĂRI la ISU Alba: Post de îngrijitor, prin încadrare directă, scos la concurs. Calendarul și condițiile de ocupare ISU Alba...
Acțiuni ale polițiștilor din Alba pentru prevenirea bullying-ului în școli: „Mie îmi pasă!”, proiect derulat de Palatul Copiilor din Alba Iulia, Cluburile Copiilor din județ și IPJ
Acțiuni ale polițiștilor din Alba pentru prevenirea bullying-ului în școli: „Mie îmi pasă!”, proiect derulat de Palatul Copiilor din Alba...
Știrea Ta
FOTO ȘTIREA TA| Numai cu stângul înainte: Cetățenii de pe strada Dorobanți din Sebeș sufocați de gunoaiele neridicate de Asocierea Rer Vest & Retim
FOTO ȘTIREA TA| Numai cu stângul înainte: Cetățenii de pe strada Dorobanți din Sebeș sufocați de gunoaiele neridicate de Asocierea...
VIDEO ȘTIREA TA| Vulpe șireată la „cerșit” în zona barajului Oașa: Cumătra a trecut la „dieta” cu chipsuri
VIDEO ȘTIREA TA| Vulpe șireată la „cerșit” în zona barajului Oașa: Cumătra a trecut la „dieta” cu chipsuri Animalele sălbatice...
Politică Administrație
Mircea Hava: Când majoritatea covârșitoare a românilor își doresc măsuri clare pentru mediu, nu avem voie să ratăm nici un cent din banii europeni destinați acestor măsuri
Mircea Hava: Când majoritatea covârșitoare a românilor își doresc măsuri clare pentru mediu, nu avem voie să ratăm nici un...
Pensia minimă stabilită de la 800 la 1000 de lei de la începutul anului viitor: Negocieri în coaliția PSD – PNL
Pensia minimă stabilită de la 800 la 1000 de lei de la începutul anului viitor: Negocieri în coaliția PSD –...
Sport
Liga a 4-a, etapa a 13-a, CS Zlatna – Hidromecanica Șugag 4-1 (0-1) | Aurarii câștigă după două luni, cu 4 goluri în 12 minute!
În prologul etapei a 13-a a Ligii a 4-a, în nocturnă,CS Zlatna – Hidromecanica Șugag 4-1 (0-1). Două luni au...
Sâmbătă, ora 14.00, sub Drăgana: Metalurgistul Cugir – CS Ocna Mureș, ultimul derby “de Alba” al anului
Sâmbătă, 20 noiembrie, de la ora 14.00, în cadrul rundei a 13-a a Ligii a 3-a, este prevăzut ultimul derby...
Monden
Program Cinema Inspire Alba Mall. Ce filme vor rula în perioada 19 – 25 noiembrie 2021
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 19 – 25 noiembrie 2021. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul...
Program Cinema Inspire Alba Mall. Ce filme vor rula în perioada 5 – 11 noiembrie 2021
Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 5 – 11 noiembrie 2021. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul...
Opinii Comentarii
Model de FELICITARE de ANUL NOU 2022. Mesaje și URĂRI care pot fi transmise prin SMS de Revelion
Modele de FELICITĂRI de ANUL NOU 2022. MESAJE de Anul Nou 2022 • URĂRI de Anul Nou 2022. ”La mulți...
MESAJE de SFÂNTUL ANDREI. SMS-uri, urări, felicitări pe care le poţi trimite celor care îşi sărbătoresc onomastica de Sf. Andrei
Urări de Sfântul Andrei 2021 • Mesaje de Sfântul Andrei și texte de felicitare pe care le poți transmite prin...
Articole Similare
-
Opinii - Comentariiacum 6 ore
Model de FELICITARE de ANUL NOU 2022. Mesaje și URĂRI care pot fi transmise prin SMS de Revelion
-
Ştirea zileiacum 5 ore
Zile libere în anul 2022: Calendarul zilelor libere și a Sărbătorilor Legale în România. Ce zile libere pică în weekend
-
Actualitateacum 15 ore
AJUTOR pentru pensionarii cu pensii mici: Statul le va da 1200 de lei în plus, pentru cheltuielile de iarnă
-
Actualitateacum 14 ore
Elevii vor merge FIZIC la școală, unde incidența este sub 3 la mie: Vaccinarea angajaților NU va mai fi obligatorie
-
Ştirea zileiacum 11 ore
Problema GUNOAIELOR din Municipiul Sebeș. Radu Cristian: „Oamenii plătesc cel mai mare preț din județul Alba: de 15,33 lei/persoană. Eu nici astăzi nu am primit tomberonul, îmi țin gunoiul în saci”
-
Ştirea zileiacum 12 ore
SURSE| Urmează o relaxare a restricțiilor: Prezența fizică la școală, ceremonii de Ziua Națională și spectacole în aer liber. Alte măsuri propuse în sedința CNSU
-
Ştirea zileiacum 11 ore
OFICIAL| 68 de noi INFECTĂRI cu COVID-19 și 5 decese, în ultimele 24 de ore. Incidența actualizată și cazurile active pe localități
-
Actualitateacum 16 ore
O primărie oferă testare GRATUITĂ pentru Covid-19 cetățenilor: Oamenii primesc certificate verzi valabile pentru 48 de ore
-
Sportacum 14 ore
Sâmbătă, ora 14.00, CS Hunedoara – Unirea Alba Iulia | Misiune imposibilă pentru “alb-negri” împotriva liderului
-
Curier Județeanacum 14 ore
Primăria Municipiului Aiud angajează muncitor necalificat, în cadrul Biroului Administrația Pieței. CALENDAR și condiții de participare
-
Sportacum 14 ore
Sâmbătă, ora 14.00, sub Drăgana: Metalurgistul Cugir – CS Ocna Mureș, ultimul derby “de Alba” al anului
-
Actualitateacum 13 ore
BILANȚ PARȚIAL 19 noiembrie| În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate aproape 3.000 de cazuri COVID-19 și 281 de decese