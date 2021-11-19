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Ştirea zilei

Prietenul lui Johnny Depp, Caliu de la Clejani, mesaj pro-vaccinare în limba romani: ”Să ne vaccinăm cu toții, romi și români, să fim și noi în pas cu lumea”

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acum 2 ore

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Prietenul lui Johnny Depp, Caliu de la Clejani, mesaj pro-vaccinare în limba romani: ”Să ne vaccinăm cu toții, romi și români, să fim și noi în pas cu lumea”

Gheorghe Caliu din Clejani, cel mai vechi lăutar din Clejani, a filmat un videoclip prin care îndemna oamenii să se vaccineze, atât romi, cât și români.

Gheorghe Caliu din Clejani, cel mai vechi lăutar din Clejani, a filmat un videoclip prin care îndemna oamenii să se vaccineze, atât romi, cât și români.

Electrica Furnizare Discount

Acesta spune că vaccinarea este susținută de comunitatea din Clejani și că întregul său taraf este imunizat.

”Să ne vaccinăm cu toții, romi și români, să fim și noi în pas cu lumea.

Pentru noi, pentru copii, pentru familiile noastre și pentru sănătate.

Comunitatea din Clejani susține vaccinarea. Familia mea este vaccinată. Taraful meu este vaccinat”, spune Gheorghe Caliu din Clejani, iar mai apoi reia mesajul în limba romilor.

 

 

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Ştirea zilei

Cum vor merge la școală elevii din Alba în săptămâna 22 – 26 noiembrie. Care este scenariul de funcționare a școlilor, liceelor și grădinițelor din liceu

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19 noiembrie 2021

De

Cum vor merge la școală elevii din Alba în săptămâna 22 – 26 noiembrie. Care este scenariul de funcționare a școlilor, liceelor și grădinițelor din liceu

Inspectoratul Școlar Județean Alba monitorizează dinamica scenariilor de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, la nivel județean, aceasta fiind influențată de evoluția situației epidemiologice.

În săptămâna 22-26 noiembrie 2021, prin hotărârea Consiliului de Administrație al fiecărei unități de învățământ, școlile vor funcționa astfel:

Electrica Furnizare Discount
LICEUL „HOREA, CLOSCA SI CRISAN” ABRUD ABRUD FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU” ABRUD ABRUD FIZIC
COLEGIUL NATIONAL „BETHLEN GABOR” AIUD AIUD FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 4 AIUD AIUD FIZIC
COLEGIUL NATIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD AIUD FIZIC
CLUBUL COPIILOR AIUD AIUD FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 AIUD AIUD FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRIMII PASI” AIUD AIUD FIZIC
LICEUL TEHNOLOGIC AIUD AIUD FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA „AXENTE SEVER” AIUD AIUD FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA AIUD AIUD FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA „OVIDIU HULEA” AIUD AIUD FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 AIUD AIUD FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 7 AIUD AIUD FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 8 AIUD AIUD FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA „LIVIU REBREANU” AIUD AIUD FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GIRBOVA DE JOS GÎRBOVA DE JOS FIZIC
CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA ALBA IULIA ALBA IULIA FIZIC
COLEGIUL ECONOMIC „DIONISIE POP MARTIAN” ALBA IULIA ALBA IULIA FIZIC
COLEGIUL NATIONAL „HOREA CLOSCA SI CRISAN” ALBA IULIA ALBA IULIA FIZIC
COLEGIUL NATIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA ALBA IULIA FIZIC
COLEGIUL TEHNIC „APULUM” ALBA IULIA ALBA IULIA FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „EMANUEL” ALBA IULIA ALBA IULIA FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „LICURICI” ALBA IULIA ALBA IULIA FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „DUMBRAVA MINUNATA” ALBA IULIA ALBA IULIA FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MICESTI MICEȘTI FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11 ALBA IULIA ALBA IULIA FIZIC
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL OARDA DE JOS OARDA DE JOS FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 ALBA IULIA ALBA IULIA FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 10 ALBA IULIA ALBA IULIA FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.16 ALBA IULIA ALBA IULIA FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.14 ALBA IULIA ALBA IULIA FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BARABANT BARABANT FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 ALBA IULIA ALBA IULIA FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9 ALBA IULIA ALBA IULIA FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PACLISA PACLISA FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „SCUFITA ROSIE” ALBA IULIA ALBA IULIA FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 ALBA IULIA ALBA IULIA FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 ALBA IULIA ALBA IULIA FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT STEP BY STEP NR. 12 ALBA IULIA ALBA IULIA FIZIC
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA ALBA IULIA FIZIC
CLUB SPORTIV ȘCOLAR ALBA IULIA ALBA IULIA FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA MICESTI MICEȘTI FIZIC
LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA ALBA IULIA FIZIC
LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMSA” ALBA IULIA ALBA IULIA FIZIC
SCOALA PROFESIONALA GERMANA ALBA IULIA ALBA IULIA FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA BARABANT ALBA IULIA FIZIC
LICEUL TEHNOLOGIC „DORIN PAVEL” ALBA IULIA ALBA IULIA FIZIC
LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „GROF MAJLATH GUSZTAV KAROLY” ALBA IULIA ALBA IULIA FIZIC
LICEUL TEORETIC „SFANTUL IOSIF” ALBA IULIA ALBA IULIA FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU” ALBA IULIA ALBA IULIA FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA „ION AGARBICEANU” ALBA IULIA ALBA IULIA FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA ALBA IULIA FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA „VASILE GOLDIS” ALBA IULIA ALBA IULIA FIZIC
SCOALA POSTLICEALA FEG ALBA IULIA ALBA IULIA FIZIC
SCOALA POSTLICEALA „HENRI COANDA” ALBA IULIA ALBA IULIA FIZIC
SCOALA POSTLICEALA SANITARA ALBA IULIA ALBA IULIA FIZIC
SCOALA PRIMARA ,,1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA ALBA IULIA FIZIC
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFANTUL SIMION STEFAN” ALBA IULIA ALBA IULIA FIZIC
PALATUL COPIILOR ALBA IULIA ALBA IULIA FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ALBAC ALBAC FIZIC
SCOALA PRIMARA DEALU LAMASOI DEALU LAMASOI FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA ALMASU MARE ALMASU MARE FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ALMASU MARE ALMASU MARE FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CIB CIB FIZIC
SCOALA PRIMARA CIB CIB FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GLOD GLOD FIZIC
SCOALA PRIMARA GLOD GLOD FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL AVRAM IANCU IANCU FIZIC
LICEUL „DR. LAZAR CHIRILA” BAIA DE ARIES BAIA DE ARIES FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BAIA DE ARIES ARIES FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA BERGHIN BERGHIN FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BERGHIN BERGHIN FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GHIRBOM GHIRBOM FIZIC
SCOALA PRIMARA GHIRBOM GHIRBOM FIZIC
SCOALA PRIMARA CIULDESTI CIULDESTI FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GIRDE GIRDE FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA GIRDE GIRDE FIZIC
CLUBUL COPIILOR BLAJ BLAJ FIZIC
CLUB SPORTIV ȘCOLAR BLAJ BLAJ FIZIC
CLUB SPORTIV ȘCOLAR AIUD AIUD FIZIC
CLUB SPORTIV ȘCOALR CÂMPENI CÂMPENI FIZIC
COLEGIUL NATIONAL „INOCHENTIE MICU CLAIN” BLAJ BLAJ FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 BLAJ BLAJ FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „LUMEA COPIILOR” BLAJ BLAJ FIZIC
LICEUL TEHNOLOGIC „STEFAN MANCIULEA” BLAJ BLAJ FIZIC
LICEUL TEHNOLOGIC „TIMOTEI CIPARIU” BLAJ BLAJ FIZIC
LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC „SFANTUL VASILE CEL MARE” BLAJ BLAJ FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA „TOMA COCISIU” BLAJ BLAJ FIZIC
SCOALA PRIMARA PETRISAT PETRISAT FIZIC
SCOALA POSTLICEALA SANITARA BLAJ BLAJ FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA BLANDIANA BLANDIANA FIZIC
SCOALA PRIMARA ACMARIU ACMARIU FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA „IOAN MAIORESCU” BUCERDEA GRANOASA BUCERDEA GRANOASA FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUCERDEA GRANOASA BUCERDEA GRANOASA FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA CALNIC CALNIC FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CALNIC CALNIC FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DEAL DEAL FIZIC
SCOALA PRIMARA DEAL DEAL FIZIC
CLUBUL COPIILOR CÂMPENI CÂMPENI FIZIC
COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI CÂMPENI FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PITICOT” CIMPENI CIMPENI FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 CIMPENI CIMPENI FIZIC
LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC CIMPENI CIMPENI FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA CIMPENI CIMPENI FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CERTEGE CERTEGE FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MIHOESTI MIHOESTI FIZIC
SCOALA PRIMARA MIHOESTI MIHOESTI FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VALEA BISTRII VALEA BISTRII FIZIC
SCOALA PRIMARA VALEA BISTRII VALEA BISTRII FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VIRSI VIRSI FIZIC
SCOALA PRIMARA VIRSI VIRSI FIZIC
SCOALA POSTLICEALA „HENRI COANDA” CAMPENI CAMPENI FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA „ION AGARBICEANU” CENADE CENADE FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CENADE CENADE FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA „ARON COTRUS” CERGAU MARE CERGAU MARE FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CERGAU MARE CERGAU MARE FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA „STEFAN CEL MARE” CETATEA DE BALTA CETATEA DE BALTA FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CETATEA DE BALTA CETATEA DE BALTA FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TATARLAUA TATARLAUA FIZIC
SCOALA PRIMARA TATARLAUA TATARLAUA FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA CIUGUD CIUGUD FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CIUGUD CIUGUD FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DRAMBAR DRAMBAR FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL HAPRIA HAPRIA FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SEUSA SEUSA FIZIC
LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL „ALEXANDRU BORZA” CIUMBRUD CIUMBRUD FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CIUMBRUD CIUMBRUD FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUNINGINEA BUNINGINEA FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CIURULEASA CIURULEASA FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA CRACIUNELU DE JOS CRACIUNELU DE JOS FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CRACIUNELU DE JOS CRACIUNELU DE JOS FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA „DECEBAL” CRICAU CRICAU FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CRAIVA CRAIVA FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CRICAU CRICAU FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TIBRU TIBRU FIZIC
CLUBUL COPIILOR CUGIR CUGIR FIZIC
COLEGIUL TEHNIC „ION D. LAZARESCU” CUGIR CUGIR FIZIC
SCOALA PROFESIONALA CUGIR CUGIR FIZIC
LICEUL TEORETIC „DAVID PRODAN” CUGIR CUGIR FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA ” IOSIF PERVAIN” CUGIR CUGIR FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.1 CUGIR CUGIR FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.2 CUGIR CUGIR FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 CUGIR CUGIR FIZIC
SCOALA PRIMARA MUGESTI MUGESTI FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA NR.3 CUGIR CUGIR FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.5 CUGIR CUGIR FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VINEREA VINEREA FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA „IOAN MIHU” VINEREA VINEREA FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA „SINGIDAVA” CUGIR CUGIR FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „VOINICEL” CUGIR CUGIR FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRICHINDEL” CUGIR CUGIR FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA DAIA ROMANA DAIA ROMANA FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DAIA ROMANA DAIA ROMANA FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA DOSTAT DOSTAT FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BOZ BOZ FIZIC
SCOALA PRIMARA BOZ BOZ FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DOSTAT DOSTAT FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA DRASOV DRASOV FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CUNTA CUNTA FIZIC
SCOALA PRIMARA CUNTA CUNTA FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DRASOV DRASOV FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SPRING SPRING FIZIC
SCOALA PRIMARA SPRING SPRING FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VINGARD VINGARD FIZIC
SCOALA PRIMARA VINGARD VINGARD FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA FARAU FARAU FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FARAU FARAU FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MEDVES MEDVES FIZIC
SCOALA PRIMARA MEDVES MEDVES FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GALDA DE JOS GALDA DE JOS FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GALDA DE SUS GALDA DE SUS FIZIC
SCOALA PRIMARA GALDA DE SUS GALDA DE SUS FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL OIEJDEA OIEJDEA FIZIC
SCOALA PRIMARA OIEJDEA OIEJDEA FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA GARBOVA GARBOVA FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CARPINIS CARPINIS FIZIC
SCOALA PRIMARA CARPINIS CARPINIS FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GARBOVA GARBOVA FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL RECIU RECIU FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GHETAR GHETAR FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA HOPARTA HOPARTA FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL HOPARTA HOPARTA FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SILIVAS SILIVAS FIZIC
SCOALA PRIMARA SILIVAS SILIVAS FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA „HOREA” HOREA HOREA FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL HOREA HOREA FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MATISESTI MATISESTI FIZIC
SCOALA PRIMARA MATISESTI MATISESTI FIZIC
SCOALA PRIMARA „ ÎNV. AUREL NICOLA” PATRUSESTI PATRUSESTI FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TRIFESTI TRIFESTI FIZIC
SCOALA PRIMARA „ ÎNV. VIOREL NEAG” TRIFESTI TRIFESTI FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SARD SARD FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA SARD SARD FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA INTREGALDE INTREGALDE FIZIC
LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI JIDVEI FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT BALCACIU BALCACIU FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA BALCACIU BALCACIU FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CAPALNA DE JOS CAPALNA DE JOS FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FEISA FEISA FIZIC
SCOALA PRIMARA FEISA FEISA FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT JIDVEI JIDVEI FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VESEUS VESEUS FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA VESEUS VESEUS FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA LIVEZILE LIVEZILE FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LIVEZILE LIVEZILE FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA LOPADEA NOUA LOPADEA NOUA FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BAGAU BAGAU FIZIC
SCOALA PRIMARA BAGAU BAGAU FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BETA BETA FIZIC
SCOALA PRIMARA BETA BETA FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CIUGUZEL CIUGUZEL FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA CIUGUZEL CIUGUZEL FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LOPADEA NOUA LOPADEA NOUA FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA „SIMION LAZAR” LUNCA MURESULUI LUNCA MURESULUI FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GURA ARIESULUI GURA ARIESULUI FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LUNCA MURESULUI LUNCA MURESULUI FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LUPSA LUPSA FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MUSCA MUSCA FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA METES METES FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL AMPOITA AMPOITA FIZIC
SCOALA PRIMARA AMPOITA AMPOITA FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „ION CREANGA” METES METES FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TAUTI TAUTI FIZIC
SCOALA PRIMARA „DIONISIE POPOVICIU” TAUTI TAUTI FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MIHALT MIHALT FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL OBREJA OBREJA FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA MIRASLAU MIRASLAU FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DECEA DECEA FIZIC
SCOALA PRIMARA DECEA DECEA FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MIRASLAU MIRASLAU FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA MOGOS MOGOS FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA NOSLAC NOSLAC FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GABUD GABUD FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NOSLAC NOSLAC FIZIC
GRADINITA ADVENTISTA CU PROGRAM PRELUNGIT „EMANUEL” OCNA MURES OCNA MURES FIZIC
CLUBUL COPIILOR OCNA MUREȘ OCNA MURES FIZIC
LICEUL TEHNOLOGIC OCNA MURES OCNA MURES FIZIC
LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MURES OCNA MURES FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 OCNA MURES OCNA MURES FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 OCNA MURES OCNA MURES FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 7 UIOARA DE JOS UIOARA DE JOS FIZIC
SCOALA PRIMARA UIOARA DE JOS UIOARA DE JOS FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA „LUCIAN BLAGA” OCNA MURES OCNA MURES FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CISTEIU DE MURES OCNA MURES FIZIC
SCOALA PRIMARA CISTEIU DE MURES OCNA MURES FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 OCNA MURES OCNA MURES FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 5 OCNA MURES OCNA MURES FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6 OCNA MURES OCNA MURES FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL RAZBOIENI RAZBOIENI FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA RAZBOIENI RAZBOIENI FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 6 UIOARA DE SUS UIOARA DE SUS FIZIC
SCOALA PRIMARA UIOARA DE SUS UIOARA DE SUS FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA OCOLIS OCOLIS FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL OCOLIS OCOLIS FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA PETRESTI PETRESTI FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA „PROF. UNIV. DR. GHEORGHE BELEIU” POIANA VADULUI POIANA VADULUI FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL COSTESTI COSTESTI FIZIC
SCOALA PRIMARA COSTESTI COSTESTI FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FAGETU DE SUS  FAGETU DE SUS FIZIC
SCOALA PRIMARA FAGETU DE SUS  FAGETU DE SUS FIZIC
SCOALA PRIMARA PASTESTI PASTESTI FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL POIANA VADULUI  POIANA VADULUI FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA PONOR PONOR FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA POSAGA DE JOS POSAGA DE JOS FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL POSAGA DE JOS POSAGA DE JOS FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA „DEMETRIU RADU” RADESTI RADESTI FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LEORINT LEORINT FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL RADESTI RADESTI FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA „SEBES PAL” RIMETEA RIMETEA FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL COLTESTI COLTESTI FIZIC
SCOALA PRIMARA COLTESTI COLTESTI FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL RIMETEA RIMETEA FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ROSIA DE SECAS ROSIA DE SECAS FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TAU TAU FIZIC
SCOALA PRIMARA TAU TAU FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA ROSIA DE SECAS SECAS FIZIC
GRADINITA UNGUREI UNGUREI FIZIC
SCOALA PRIMARA UNGUREI UNGUREI FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA „SIMION PANTEA” SALCIUA SALCIUA FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SALCIUA DE JOS SALCIUA DE JOS FIZIC
SCOALA PRIMARA SALCIUA DE JOS SALCIUA DE JOS FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA „DAVID PRODAN” SALISTEA SALISTEA FIZIC
SCOALA PRIMARA MARGINENI MARGINENI FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SALISTEA SALISTEA FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SALISTEA DEAL SALISTEA DEAL FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TARTARIA TARTARIA FIZIC
SCOALA PRIMARA TARTARIA TARTARIA FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA SASCIORI SASCIORI FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CAPILNA CAPILNA FIZIC
SCOALA PRIMARA CAPILNA CAPILNA FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LOMAN LOMAN FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA LOMAN LOMAN FIZIC
SCOALA PRIMARA PLESI PLESI FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL RACHITA RACHITA FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA RACHITA RACHITA FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SASCIORI SASCIORI FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SEBESEL SEBESEL FIZIC
SCOALA PRIMARA „DUVLEA-ZDRENGHEA” SEBESEL SEBESEL FIZIC
SCOALA PRIMARA TONEA TONEA FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA „ION POP RETEGANUL” SINCEL SINCEL FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SANCEL SANCEL FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA „IOAN DE HUNEDOARA” SANTIMBRU SANTIMBRU FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL COSLARIU COSLARIU FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GALTIU GALTIU FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SANTIMBRU SANTIMBRU FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SANTIMBRU FABRICA SANTIMBRU FIZIC
SCOALA PRIMARA SANTIMBRU FABRICA SANTIMBRU FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TOTOI TOTOI FIZIC
CLUBUL COPIILOR SEBEȘ SEBEȘ FIZIC
COLEGIUL NATIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBES SEBES FIZIC
GRADINITA „HEIDI” SEBES SEBES FIZIC
GRADINITA „MIRELA” SEBES SEBES FIZIC
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ” FLORIN FLESERIU” SEBES SEBES FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 4 SEBES SEBES FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 6 SEBES SEBES FIZIC
LICEUL GERMAN SEBES SEBES FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT GERMANA PETRESTI PETRESTI FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 SEBES SEBES FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA „SILVIU CARPINISIANU” SEBES SEBES FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LANCRAM LANCRAM FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 8 SEBES SEBES FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 SEBES SEBES fizic
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL RAHAU RAHAU fizic
SCOALA GIMNAZIALA RAHAU RAHAU fizic
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 SEBES SEBES fizic
SCOALA POSTLICEALA HENRI COANDA SEBES SEBES FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA SOHODOL SOHODOL FIZIC
SCOALA PRIMARA LUMINESTI LUMINESTI FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SOHODOL SOHODOL FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA „TIMOTEI OVIDIU TARNU” STREMT STREMT FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GEOAGIU DE SUS GEOAGIU DE SUS FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA „VASILE BOLOGA” GEOAGIU DE SUS GEOAGIU DE SUS FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL STREMT STREMT FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SIBOT SIBOT FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA SONA SONA FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BIIA BIIA FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SANMICLAUS SANMICLAUS FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA SANMICLAUS SANMICLAUS FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SONA SONA FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA SUGAG SUGAG FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MARTINIE MARTINIE FIZIC
SCOALA PRIMARA MARTINIE MARTINIE FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SUGAG SUGAG FIZIC
LICEUL TEORETIC TEIUS TEIUS FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CAPUD CAPUD FIZIC
SCOALA PRIMARA CAPUD CAPUD FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „PRIETENIA” TEIUS TEIUS FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA „SIMION BARNUTIU” TIUR BLAJ TIUR BLAJ FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IZVOARELE IZVOARELE FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA „ION MICU MOLDOVAN” BLAJ BLAJ FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA „PETRU PAVEL AARON” BLAJ BLAJ FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MANARADE MANARADE FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA „AXENTE SEVER” MANARADE MANARADE FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TIUR TIUR FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU ” UNIREA UNIREA FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CIUGUDU DE JOS CIUGUDU DE JOS FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DUMBRAVA DUMBRAVA FIZIC
SCOALA PRIMARA DUMBRAVA DUMBRAVA FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 UNIREA UNIREA FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 UNIREA UNIREA FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA „GHEORGHE MAIER” UNIREA UNIREA FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA VADU MOTILOR VADU MOTILOR FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VADU MOTILOR VADU MOTILOR FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA „ION BIANU” VALEA LUNGA VALEA LUNGA FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LUNCA LUNCA FIZIC
SCOALA PRIMARA LUNCA LUNCA FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VALEA LUNGA VALEA LUNGA FIZIC
SCOALA GIMNAZIALA „IULIU MANIU” VINTU DE JOS VINTU DE JOS FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VALEA VINTULUI VALEA VINTULUI FIZIC
SCOALA PRIMARA VALEA VINTULUI VALEA VINTULUI FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VINTU DE JOS VINTU DE JOS FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VURPAR VURPAR FIZIC
SCOALA PRIMARA VURPAR VURPAR FIZIC
LICEUL „CORNELIU MEDREA” ZLATNA ZLATNA FIZIC
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL FENES FENES FIZIC
SCOALA GIMNAZIALĂ,,SAVA ALBESCU”FENES FENES FIZIC
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Din informațiile transmise de unitățile de învățământ, la nivelul județului Alba, de la începutul acestui an școlar, un număr de 50 elevi au fost testați pozitiv, cursurile cu prezență fizică fiind suspendate în 28 clase din unitățile de învățământ. În rândul angajaților din sistemul de învățământ din județul Alba, 26  persoane au fost testate pozitiv.

Data de referință pentru aceste informații este 19.11.2021, ora 14.00.

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Ştirea zilei

„LUPTA” dintre primarul Gabriel Pleșa și fostul șef al poliției locale: Tribunalul Alba i-a dat câștig de cauză și obligă primarul la plata salariilor pierdute

Publicat

acum 5 ore

în

19 noiembrie 2021

De

„LUPTA” dintre primarul Gabriel Pleșa și fostul șef al poliției locale: Tribunalul Alba i-a dat câștig de cauză și obligă primarul la plata salariilor pierdute

Tribunalul Alba i-a dat câștig de cauză lui Daniel Ilcu, fostul șef al Poliției Locale din Alba Iulia, după ce primarul Gabriel Pleșa l-a demis, în luna mai a acestui an. 

Ulterior, prin reorganizare, s-a decis inclusiv transformarea direcției în serviciu.

Daniel Ilcu a solicitat la proces să fie repus pe post si cere contravaloarea salariilor din clipa în care edilul din Alba Iulia a decis sa-i desfacă contractul de muncă.

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„Admite acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul ILCU DANIEL IOAN, CNP *, cu domiciliul procesual ales în *, în contradictoriu cu pârâtul PRIMARUL MUNICIPIULUI ALBA IULIA PLEŞA GABRIEL CODRU, cu sediul în *, şi în consecinţă: Anulează Dispoziţia nr. 933 din 12.05.2021 emisă de pârâtul PRIMARUL MUNICIPIULUI ALBA IULIA.

Dispune obligarea pârâtului PRIMARUL MUNICIPIULUI ALBA IULIA la plata drepturilor salariale şi a celorlalte drepturi de care ar fi putut beneficia reclamantul aferent perioadei încetării raportului de serviciu şi până la data reîncadrării efective. Obligă pârâtul PRIMARUL MUNICIPIULUI ALBA IULIA la plata în favoarea reclamantului a sumei de 50 lei cu titlu cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Recursul şi motivele de recurs se vor depune la Tribunalul Alba. Pronunţată azi, 19.11.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei.”, se arată în soluția prezentată.

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Zile libere în anul 2022: Calendarul zilelor libere și a Sărbătorilor Legale în România. Ce zile libere pică în weekend

Publicat

acum 5 ore

în

19 noiembrie 2021

De

Zile libere în anul 2022: Calendarul zilelor libere și a Sărbătorilor Legale în România. Ce zile libere pică în weekend

An de an, zilele libere sunt așteptat de toată lumea cu nerăbdare, mai ales pentru că multe din acestea pot fi unite cu zilele de weekend și se pot transforma lejer într-o minivacanță pe cinste. 2021 încă nu a trecut, dar suntem cu toții curioși să vedem ce zile libere ne așteaptă pentru anul 2022.

Ce zile libere avem în 2022. Calendarul sărbătorilor legale

La fel ca în 2021, zilele libere pe care trebuie să ni le acorde anagajatorul în 2022 sunt în număr de 15, acestea fiind practic cele 15 sărbători legale. Cele mai multe zile libere primite sunt în luna ianuarie, în aprilie, atunci când va pica și Paștele Ortodox, dar și în decembrie când sărăbătorim Ziua Națională și Crăciunul. Iată aici calendarul oficial al zilelor libere din 2022 și a sărbătorile legale.

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  • 1 ianuarie (sâmbătă) – Anul Nou 2022
  • 2 ianuarie (duminică) – Anul Nou
  • 24 ianuarie (luni) – Ziua Unirii Principatelor Române (Mica Unire)
  • 22 aprilie (vineri) – Vinerea Mare
  • 24 aprilie (duminică) – Pastele Ortodox 2022
  • 25 aprilie (luni) – Paștele Ortodox
  • 1 mai (duminică) – Ziua Muncii
  • 1 iunie (miercuri) – Ziua Copilului
  • 12 iunie (duminică) – Rusalii
  • 13 iunie (luni) – Rusalii
  • 15 august (luni ) – Adormirea Maicii Domnului, Sfânta Maria
  • 30 noiembrie (miercuri) – Sfântul Andrei
  • 1 decembrie (joi) – Ziua Națională a României
  • 25 decembrie (duminică) – Crăciun
  • 26 decembrie (luni) – Crăciunul

Vestea bună pentru 2022 este că doar 6 din zilele libere pică în weekend, restul de 9 fiind în cursul săptămânii, față de 8 zile libere care picau în weekend, în 2021.

sursa: wall-street.ro

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