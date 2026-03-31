Prezența unui URS, semnalată la Cugir, pe strada Râul Mare: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă
Prezența unui URS, semnalată la Cugir, pe strada Râul Mare: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă
În orașul Cugir (strada Râul Mare ) a fost semnalată prezența unui urs, a anunțat Jandarmeria Alba, marți, 31 martie 2026, la ora 20.05.
La fața locului se deplasează de urgență echipajul de intervenție al Jandarmeriei Alba, aflat în serviciu, echipat corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare.
Pentru prevenirea apariției unor situații de risc la adresa sănătății, integrității sau chiar a vieții populației din zonă, ISU Alba a emis mesaj Ro-Alert.
„Intervenția este în desfășurare. Vom reveni cu informații actualizate”, a precizat Jandarmeria Alba.
UPDATE, Jandarmeria Alba, ora 22.01:
Ajunși la fața locului, jandarmii au constatat că sesizarea privind prezența ursului se confirmă, animalul aflându-se în zonă.
Pentru alungarea acestuia, jandarmii au folosit semnale acustice și luminoase, precum și petarde, în scopul descurajării și îndepărtării animalului.
Intervenția s-a desfășurat în condiții de siguranță, fără ca populația, echipajul sau animalul sălbatic să fie puși în pericol.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Prezența unui URS, semnalată la Cugir, pe strada Râul Mare: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă
Prezența unui URS, semnalată la Cugir, pe strada Râul Mare: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă În...
