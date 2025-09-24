Prezența Poliției și a Jandarmeriei va fi crescută în zona școlilor. Ministrul Educației: „Să nu creadă cineva că dacă trimite un email de pe o adresă care i se pare că va fi greu de identificat va scăpa”

Prezența Poliției și a Jandarmeriei va fi crescută în zona școlilor

Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a declarat, miercuri, 24 septembrie 2025, că prezența Poliției și a Jandarmeriei va fi una crescută în zona școlilor care au primit mesaje de amenințare, după ce un al doilea astfel de mesaj a fost trimis în școli din București și șapte județe, între care și Alba.

„Mesajul dat este foarte grav, de aceea sunt convins că autoritățile își vor face datoria și va fi și un exemplu pentru alții din societate care cred că se pot juca cu astfel de mesaje, fie doar ca o joacă, fie ca mesaj serios. Să nu creadă cineva că dacă trimite un email de pe o adresă care i se pare că va fi greu de identificat va scăpa.

Știu că autoritățile își fac datoria. Suntem în contact cu Ministerul de Interne. Procesul educațional trebuie să se desfășoare normal, cu doza aceea de îngrijorare responsabilă”, a afirmat ministrul Educației la Digi 24.

Întrebat dacă a cerut pază suplimentară în școlile care au primit amenințarea, Daniel David a răspuns: „Da, în discuțiile noastre cu Ministerul de Interne ni s-a spus că în zona școlilor care au primit astfel de mesaje prezența jandarmilor și a Poliției va fi crescută”.

În opinia sa, atitudinea trebuie să fie una de ‘îngrijorare responsabilă’, nu de panică.

Ministrul Educației a mai spus că școlile au fost instruite să fie „mai vigilente”, inclusiv prin aplicarea Regulamentului de ordine interioară, iar directorii și diriginții, acolo unde simt că trebuie discutat și cu elevii și cu părinții, să facă acest lucru.

Un nou mesaj de amenințare privind comiterea unui atac a fost trimis miercuri dimineață, prin mail, către mai multe școli din București și din țară, a anunțat Poliția Română.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI