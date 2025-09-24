Prezența Poliției și a Jandarmeriei va fi crescută în zona școlilor. Ministrul Educației: „Să nu creadă cineva că dacă trimite un email de pe o adresă care i se pare că va fi greu de identificat va scăpa”
Prezența Poliției și a Jandarmeriei va fi crescută în zona școlilor
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a declarat, miercuri, 24 septembrie 2025, că prezența Poliției și a Jandarmeriei va fi una crescută în zona școlilor care au primit mesaje de amenințare, după ce un al doilea astfel de mesaj a fost trimis în școli din București și șapte județe, între care și Alba.
Citește și: Mesaj de amenințare pentru mai multe școli din Alba! Poliția face verificări: ,,Siguranța tuturor reprezintă o prioritate”
„Mesajul dat este foarte grav, de aceea sunt convins că autoritățile își vor face datoria și va fi și un exemplu pentru alții din societate care cred că se pot juca cu astfel de mesaje, fie doar ca o joacă, fie ca mesaj serios. Să nu creadă cineva că dacă trimite un email de pe o adresă care i se pare că va fi greu de identificat va scăpa.
Știu că autoritățile își fac datoria. Suntem în contact cu Ministerul de Interne. Procesul educațional trebuie să se desfășoare normal, cu doza aceea de îngrijorare responsabilă”, a afirmat ministrul Educației la Digi 24.
Întrebat dacă a cerut pază suplimentară în școlile care au primit amenințarea, Daniel David a răspuns: „Da, în discuțiile noastre cu Ministerul de Interne ni s-a spus că în zona școlilor care au primit astfel de mesaje prezența jandarmilor și a Poliției va fi crescută”.
În opinia sa, atitudinea trebuie să fie una de ‘îngrijorare responsabilă’, nu de panică.
Ministrul Educației a mai spus că școlile au fost instruite să fie „mai vigilente”, inclusiv prin aplicarea Regulamentului de ordine interioară, iar directorii și diriginții, acolo unde simt că trebuie discutat și cu elevii și cu părinții, să facă acest lucru.
Un nou mesaj de amenințare privind comiterea unui atac a fost trimis miercuri dimineață, prin mail, către mai multe școli din București și din țară, a anunțat Poliția Română.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Tichete de energie 2025 | Ultima săptămână să ceri ajutorul de la stat pentru factura la energie. Banii pot fi folosiți și pentru curentul din iulie și august
Aceasta este ultima săptămână pentru ajutorul la facturile de energie. Care este data limită de depunere a cererilor Românii cu venituri reduse mai au la dispoziție până pe 27 septembrie 2025 să depună cererile pentru sprijinul la plata facturilor de energie electrică. Programul a început în vară, dar încă nu toată lumea a profitat de […]
Urșii care intră în sate ar putea fi împușcați. Ce spune Ministerul Mediului
Urșii care intră în sate ar putea fi împușcați. Ce spune Ministerul Mediului Ministerul Mediului a pus în transparență un proiect de ordonanță de urgență care prevede împușcarea urșilor care pătrund în localități. Măsura vine ca răspuns la eficiența redusă a metodelor actuale, precum gardurile electrice, alungarea sau relocarea exemplarelor, care „și-au dovedit ineficiența”, susține […]
Deciziile luate de Curtea Constituţională în şedinţa de miercuri. Pronunțarea privind pensiile speciale ale magistraților programată pe 8 octombrie
Deciziile luate de Curtea Constituţională în şedinţa de miercuri. Pronunțarea privind pensiile speciale ale magistraților amânată pe 8 octombrie Decizia privind constituționalitate pensiilor magistraților a fost amânată de Curtea Constituțională pentru data de 8 octombrie. Judecătorii au respins obiecția de neconstituționalitate asupra Legii privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome, care prevedea restructurarea ANCOM, ANRE […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Tichete de energie 2025 | Ultima săptămână să ceri ajutorul de la stat pentru factura la energie. Banii pot fi folosiți și pentru curentul din iulie și august
Aceasta este ultima săptămână pentru ajutorul la facturile de energie. Care este data limită de depunere a cererilor Românii cu...
Urșii care intră în sate ar putea fi împușcați. Ce spune Ministerul Mediului
Urșii care intră în sate ar putea fi împușcați. Ce spune Ministerul Mediului Ministerul Mediului a pus în transparență un...
Știrea Zilei
Nicolae Drăgoi, recidivistul care a VIOLAT o recepționeră în Alba Iulia, ARESTAT preventiv: Bărbatul avea asupra lui un briceag cu care și-a amenințat victima
Nicolae Drăgoi, recidivistul care a VIOLAT o recepționeră în Alba Iulia, ARESTAT preventiv: Bărbatul avea asupra lui un briceag cu...
Minor de 17 ani, dus la audieri pentru mesajele de amenințare către școli. Ce spune SRI
Minor de 17 ani, dus la audieri pentru mesajele de amenințare către școli. Ce spune SRI Un minor de 17...
Curier Județean
25-26 septembrie | Conferință internațională cu prilejul a 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial la Alba Iulia
Conferință internațională cu prilejul a 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial la Alba Iulia Conferința...
FOTO | Peste 300 de elevi din Teiuș au participat la activități pentru prevenirea și combaterea delincvenței juvenile, organizate de polițiștii din Alba
Peste 300 de elevi, din Teiuș, au participat la activități pentru prevenirea și combaterea delincvenței juvenile organizate de polițiștii din...
Politică Administrație
Municipiul Sebeș a depus un proiect de modernizare a Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice, cu finanțare europeană nerambursabilă în valoare de 1.298.960,44 lei
Municipiul Sebeș a depus un proiect de modernizare a Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice, cu finanțare europeană nerambursabilă în...
Sondaj CURS: Călin Georgescu și George Simion, politicienii cu cea mai mare încredere în rândul românilor. 70% dintre români consideră că în România lucrurile merg într-o direcţie greşită
Sondaj CURS: Călin Georgescu și George Simion, politicienii cu cea mai mare încredere în rândul românilor. 70% dintre români consideră...
Opinii Comentarii
24 septembrie: Ziua internaţională a persoanelor cu deficienţe de auz. Aproximativ 5% din populaţia lumii suferă de pierderea auzului
24 septembrie: Ziua internaţională a persoanelor cu deficienţe de auz. Aproximativ 5% din populaţia lumii suferă de pierderea auzului În...
23 septembrie: Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, prorocit că va fi mare înaintea Domnului, întrecându-i pe toţii sfinţii cu mărimea darului lui Dumnezeu
23 septembrie: Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, prorocit că va fi mare înaintea Domnului, întrecându-i pe toţii sfinţii cu mărimea darului...