Mesaj de amenințare pentru mai multe școli din Alba! Poliția face verificări: ,,Siguranța tuturor reprezintă o prioritate”

Un mesaj de amenințare a fost trimis pe adresa oficială de e-mail a Poliției Municipiului Alba Iulia, în seara zilei de 23 septembrie.

Potrivit autorităților, în aceste momente se desfășoară verificări specifice pentru stabilirea situației. Oamenii legii au anunțat că se acționează în mod constant, în special în zona unităților de învățământ, pentru siguranța oamenilor.

Potrivit IPJ Alba, în seara zilei de 23 septembrie 2025, pe adresa oficială de e-mail a Poliției Municipiului Alba Iulia, a fost transmis un mesaj cu caracter de amenințare la adresa unităților școlare.

Structurile competente desfășoară verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situației.

Menționăm că Inspectoratul de Poliție Județean Alba și celelalte structuri de ordine publică acționează, în mod constant, pentru asigurarea unui climat de siguranță, în special în zona unităților de învățământ.

Siguranța tuturor reprezintă o prioritate, iar autoritățile tratează cu seriozitate orice sesizare de acest gen.

Cum arată mesajul primit de către polițiști:

În noul mesaj de amenințare se arată: „Voi intra în școală și mă voi îndrepta spre clasa pregătitoare”, „Pregătiți-vă psihic pentru ceea ce urmează în următoarele zile”, „Atacul armat pe care l-am pregătit pentru această săptămână va avea loc”. Autorul amenință și că va împușca copii și profesori, potrivit Digi 24.

Mai mult decât atât, reprezentantul IGPR, Georgian Drăgan precizează că: „Poliția Română a fost sesizată de către mai multe unități școlare, atât din Capitală, cât și din mai multe județe din țară, cu privire la faptul că instituțiile de învățământ au primit mesaje de amenințare, mesaje la care, ca element de noutate, au fost atașate și ceva fotografii. În urma verificărilor efectuate de către noi în coordonare cu Serviciul Român de Informații, la fel au reieșit indicii că mesajul este fals”.

