Mesaj de amenințare pentru mai multe școli din Alba! Poliția face verificări: ,,Siguranța tuturor reprezintă o prioritate”
Un mesaj de amenințare a fost trimis pe adresa oficială de e-mail a Poliției Municipiului Alba Iulia, în seara zilei de 23 septembrie.
Potrivit autorităților, în aceste momente se desfășoară verificări specifice pentru stabilirea situației. Oamenii legii au anunțat că se acționează în mod constant, în special în zona unităților de învățământ, pentru siguranța oamenilor.
Potrivit IPJ Alba, în seara zilei de 23 septembrie 2025, pe adresa oficială de e-mail a Poliției Municipiului Alba Iulia, a fost transmis un mesaj cu caracter de amenințare la adresa unităților școlare.
Structurile competente desfășoară verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situației.
Menționăm că Inspectoratul de Poliție Județean Alba și celelalte structuri de ordine publică acționează, în mod constant, pentru asigurarea unui climat de siguranță, în special în zona unităților de învățământ.
Siguranța tuturor reprezintă o prioritate, iar autoritățile tratează cu seriozitate orice sesizare de acest gen.
Cum arată mesajul primit de către polițiști:
În noul mesaj de amenințare se arată: „Voi intra în școală și mă voi îndrepta spre clasa pregătitoare”, „Pregătiți-vă psihic pentru ceea ce urmează în următoarele zile”, „Atacul armat pe care l-am pregătit pentru această săptămână va avea loc”. Autorul amenință și că va împușca copii și profesori, potrivit Digi 24.
Mai mult decât atât, reprezentantul IGPR, Georgian Drăgan precizează că: „Poliția Română a fost sesizată de către mai multe unități școlare, atât din Capitală, cât și din mai multe județe din țară, cu privire la faptul că instituțiile de învățământ au primit mesaje de amenințare, mesaje la care, ca element de noutate, au fost atașate și ceva fotografii. În urma verificărilor efectuate de către noi în coordonare cu Serviciul Român de Informații, la fel au reieșit indicii că mesajul este fals”.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO| Bărbatul care a violat recepționera unui hotel din Alba Iulia este un recidivist, abia eliberat, ale cărui fapte au șocat locuitorii orașului și în urmă cu câțiva ani
FOTO| Bărbatul care a violat recepționera unui hotel din Alba Iulia este un recidivist, abia eliberat, ale cărui fapte au șocat locuitorii orașului și în urmă cu câțiva ani Decizie șocantă, dar necesară, a instanței din Alba Iulia. Marți seara, 23 septembrie 2025, judecătorii au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Drăgoi […]
Dosar de șantaj, cu prejudiciu de 70.000 de euro, închis după 9 ani de la comiterea faptelor
Dosar de șantaj, cu prejudiciu de 70.000 de euro, închis după 9 ani de la comiterea faptelor Un bărbat din orașul Abrud, rămas fără 70.000 de euro în urma unor fapte de șantaj săvârșite de trei persoane de etnie romă din Alba Iulia a deschis un proces în civil, după ce dosarul penal a fost […]
FOTO | Apel URGENT pentru mai mulți pui de pisică abandonați pe o stradă din Alba Iulia: Sunt bolnavi de panleucopenie și fără tratament riscă să moară
Apel URGENT pentru mai mulți pui de pisică abandonați pe o stradă din Alba Iulia: Sunt bolnavi de panleucopenie și fără tratament riscă să moară Mai mulți pui de pisică abandonați pe o stradă din Alba Iulia luptă să trăiască după ce au fost diagnosticați cu o boală gravă și foarte contagioasă. Felinele au fost […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
24-26 septembrie 2025 | RĂCIRE accentuată a vremii în România: Anunțul meteorologilor
RĂCIRE accentuată a vremii în România: Anunțul meteorologilor Vremea în România intră într-un proces de răcire accentuată, a anunțat, miercuri,...
Începând de anul viitor va fi introdus serviciul militar voluntar. Ministrul Apărării: ,,O armată mai bine pregătită și mai tânără”
Ionuț Moșteanu, Ministrul Apărării, a explicat că proiectul pentru serviciul militar voluntar o să aibă ca și scop o rezervă...
Știrea Zilei
Mesaj de amenințare pentru mai multe școli din Alba! Poliția face verificări: ,,Siguranța tuturor reprezintă o prioritate”
Un mesaj de amenințare a fost trimis pe adresa oficială de e-mail a Poliției Municipiului Alba Iulia, în seara zilei...
FOTO| Bărbatul care a violat recepționera unui hotel din Alba Iulia este un recidivist, abia eliberat, ale cărui fapte au șocat locuitorii orașului și în urmă cu câțiva ani
FOTO| Bărbatul care a violat recepționera unui hotel din Alba Iulia este un recidivist, abia eliberat, ale cărui fapte au...
Curier Județean
Spitalul Municipal Aiud a rămas fără medic cardiolog! Serviciile aferente au fost suspendate: ,,Depunem toate eforturile pentru a remedia situația”
Spitalul Municipal Aiud a rămas fără medic cardiolog! Serviciile aferente au fost suspendate: ,,Depunem toate eforturile pentru a remedia situația”...
Accident în Alba Iulia: Un copil de 8 ani a fost lovit pe trotinetă de un autoturism
Accident în Alba Iulia: Un copil de 8 ani a fost lovit pe trotinetă de un autoturism Traficul rutier este...
Politică Administrație
Municipiul Sebeș a depus un proiect de modernizare a Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice, cu finanțare europeană nerambursabilă în valoare de 1.298.960,44 lei
Municipiul Sebeș a depus un proiect de modernizare a Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice, cu finanțare europeană nerambursabilă în...
Sondaj CURS: Călin Georgescu și George Simion, politicienii cu cea mai mare încredere în rândul românilor. 70% dintre români consideră că în România lucrurile merg într-o direcţie greşită
Sondaj CURS: Călin Georgescu și George Simion, politicienii cu cea mai mare încredere în rândul românilor. 70% dintre români consideră...
Opinii Comentarii
24 septembrie: Ziua internaţională a persoanelor cu deficienţe de auz. Aproximativ 5% din populaţia lumii suferă de pierderea auzului
24 septembrie: Ziua internaţională a persoanelor cu deficienţe de auz. Aproximativ 5% din populaţia lumii suferă de pierderea auzului În...
23 septembrie: Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, prorocit că va fi mare înaintea Domnului, întrecându-i pe toţii sfinţii cu mărimea darului lui Dumnezeu
23 septembrie: Zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, prorocit că va fi mare înaintea Domnului, întrecându-i pe toţii sfinţii cu mărimea darului...