Prețurile explodează în următoarele luni: De la alimente la chirii și combustibil, totul se scumpește
Românii se pot aștepta la o creștere accentuată a prețurilor în perioada următoare. Economistii avertizează că majorările vor fi resimțite în lanț, inclusiv pe piața imobiliară, deja afectată de scumpiri.
Prețurile din industria prelucrătoare, construcții, comerț cu amănuntul și servicii vor urca în următoarele trei luni, arată prognozele managerilor. În special, prețurile produselor industriale vor crește semnificativ.
Conform datelor Institutului Național de Statistică (INS) pentru perioada septembrie – noiembrie, managerii din industria prelucrătoare estimează o producție relativ stabilă (+3,5%) și un număr de angajați aproape neschimbat (-4,1%). Totuși, prețurile produselor industriale vor urca cu 35,3% conform estimărilor.
În sectorul construcțiilor, producția este așteptată să scadă (-8,8%), iar numărul angajaților să scadă ușor (-6,8%). În schimb, prețurile lucrărilor de construcții vor crește semnificativ (+48,7%).
În comerțul cu amănuntul, managerii anticipează o scădere moderată a cifrei de afaceri (-8,4%), dar o creștere ușoară a numărului de salariați (+10,5%). Majorarea prețurilor este estimată de 47,4% dintre respondenți, doar 1,5% anticipând scăderi, ceea ce duce la un sold conjunctural de 45,9%.
Pentru sectorul serviciilor, volumul cifrei de afaceri va rămâne aproape stabil (-2,1%), iar numărul angajaților va fi aproape neschimbat (-2,8%). Totuși, prețurile de vânzare și facturare sunt așteptate să crească cu 27,6%.
