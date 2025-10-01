Rămâi conectat

Prețurile explodează în următoarele luni: De la alimente la chirii și combustibil, totul se scumpește

Buzdugan Rebecca

acum o oră

Prețurile explodează în următoarele luni: De la alimente la chirii, totul se scumpește

Românii se pot aștepta la o creștere accentuată a prețurilor în perioada următoare. Economistii avertizează că majorările vor fi resimțite în lanț, inclusiv pe piața imobiliară, deja afectată de scumpiri.

Prețurile din industria prelucrătoare, construcții, comerț cu amănuntul și servicii vor urca în următoarele trei luni, arată prognozele managerilor. În special, prețurile produselor industriale vor crește semnificativ.

Citește și: Inflația ar putea depăși 12% până la finalul anului 2025. Adrian Negrescu: „Prețurile sunt ca un elastic, se pot rupe"

Conform datelor Institutului Național de Statistică (INS) pentru perioada septembrie – noiembrie, managerii din industria prelucrătoare estimează o producție relativ stabilă (+3,5%) și un număr de angajați aproape neschimbat (-4,1%). Totuși, prețurile produselor industriale vor urca cu 35,3% conform estimărilor.

În sectorul construcțiilor, producția este așteptată să scadă (-8,8%), iar numărul angajaților să scadă ușor (-6,8%). În schimb, prețurile lucrărilor de construcții vor crește semnificativ (+48,7%).

În comerțul cu amănuntul, managerii anticipează o scădere moderată a cifrei de afaceri (-8,4%), dar o creștere ușoară a numărului de salariați (+10,5%). Majorarea prețurilor este estimată de 47,4% dintre respondenți, doar 1,5% anticipând scăderi, ceea ce duce la un sold conjunctural de 45,9%.

Pentru sectorul serviciilor, volumul cifrei de afaceri va rămâne aproape stabil (-2,1%), iar numărul angajaților va fi aproape neschimbat (-2,8%). Totuși, prețurile de vânzare și facturare sunt așteptate să crească cu 27,6%.

Preasfințitul Părinte Cristian Crișan, Administratorul Bisericii Arhiepiscopale Majore Greco-Catolice din România, după trecerea la cele veșnice a Cardinalului Lucian

Lucian Dărămuș

acum 4 ore

1 octombrie 2025

Preasfințitul Părinte Cristian Crișan, Administratorul Bisericii Arhiepiscopale Majore Greco-Catolice din România, după trecerea la cele veșnice a Cardinalului Lucian În urma vacantării scaunului Arhiepiscopal Major la data de 25 septembrie 2025, prin trecerea la cele veșnice a Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, în conformitate cu prevederile […]

Tinerii sub 26 de ani se pot vaccina GRATUIT anti-HPV de ASTĂZI. Câte femei mor zilnic din cauza cancerului de col uterin

Buzdugan Rebecca

acum 4 ore

1 octombrie 2025

Tinerii sub 26 de ani se pot vaccina GRATUIT anti-HPV de la 1 octombrie 2025. Câte femei mor zilnic din cauza cancerului de col uterin Începând de astăzi, 1 octombrie 2025, toți tinerii din România cu vârsta de până la 26 de ani pot beneficia de vaccinul anti-HPV gratuit. Virusul HPV este responsabil pentru apariția […]

2-4 octombrie 2025 | COD GALBEN și PORTOCALIU de INUNDAȚII în Alba și alte zone din țară: Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide până sâmbătă noaptea. Râurile vizate

Ioana Oprean

acum 5 ore

1 octombrie 2025

2-4 octombrie 2025 | COD GALBEN și PORTOCALIU de INUNDAȚII în Alba și alte zone din țară: Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide până sâmbătă noaptea. Râurile vizate Hidrologii au emis sâmbătă mai multe avertizări cod galben și portocaliu de inundații valabile pe mai multe râuri din Alba și alte județe din […]

Comunicat de presă | STP reduce programul de transport din cauza datoriilor neplătite de către Municipiul Alba Iulia. Care sunt schimbările anunțate

FOTO | Elena Maria Toma, canotoarea campioană din Abrud, și-a sărbătorit majoratul la o lună după ce a mai câștigat o medalie de aur

21 de posturi scoase la CONCURS de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia: Ce posturi sunt vacante

ACCIDENT rutier la ieșirea din Câmpeni! Două autoturisme sunt implicate. O persoană necesită îngrijiri medicale

Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind Planul de Mobilitate Urbană Durabilă

Peste 1,2 milioane de lei pentru construirea unui pod peste Valea Geoagiului în comuna Stremț: În ce stadiu este proiectul

Luna Octombrie, Brumărel – O lună plină de tradiție și sărbători creștine

1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

