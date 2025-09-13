Inflația ar putea depăși 12% până la finalul anului 2025. Adrian Negrescu: „Prețurile sunt ca un elastic, se pot rupe”

Rata anuală a inflației de 9,9% în august 2025 a surprins prin nivelul ridicat, susține analistul economic Adrian Negrescu.

„Creșterea abruptă a prețurilor a fost determinată în special de majorarea cu 66% a energiei electrice, care a antrenat scumpiri în lanț la produse și servicii”, a declarat Adrian Negrescu la TVR Info.

„Ne așteptam ca inflația să ajungă aproape de 10% abia în septembrie sau octombrie. Faptul că am atins acest nivel deja în august arată impactul uriaș al creșterii prețurilor la energie”, a explicat Adrin Negrescu.

Analistul eeconomic a avertizat că vârful scumpirilor va fi atins în noiembrie 2025, când rata anuală a inflației ar putea depăși 11-12%, odată cu resimțirea efectelor noilor taxe introduse de la 1 august.

„În septembrie și octombrie, presiunea fiscală va începe să se vadă treptat în economie”, a precizat Adrian Negrescu.

El a spus că statul este principalul beneficiar al inflației, întrucât încasează mai mult din TVA, accize și alte taxe incluse în prețurile de consum: „La energie, 60% din preț reprezintă taxe, iar la carburanți fiscalitatea ajunge la 70% din costul final”.

„Prețurile sunt ca un elastic: dacă tragi prea mult de el, se rupe. Puterea de cumpărare a populației este la minimul ultimilor 10 ani, iar comercianții riscă să rămână cu marfa nevândută”, a mai afirmat Negrescu.

Potrivit acestuia, comerțul, principalul motor al economiei românești, ar putea intra pe minus, ceea ce ar deschide drumul către o recesiune economică.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI