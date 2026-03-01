Prețul carburanților ar putea ajunge la peste 10 lei pe litru. Președintele Asociației Energia Inteligentă: „România nu este în prima linie militară, dar este în prima linie a pieței globale”

Prețul carburanților ar putea ajunge la peste 10 pe litru. Președintele Asociației Energia Inteligentă: „România nu este în prima linie militară, dar este în prima linie a pieței globale”

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, spune că prețul carburanților la pompă ar putea depăși 10 lei dacă petrolul ajunge la 90 de dolari pe baril în urma restricțiilor impuse în Strâmtoarea Ormuz.

„Prețul petrolului nu reflectă doar echilibrul dintre cerere și ofertă, ci și anticiparea riscului. Ceea ce vom vedea luni odată cu deschiderea burselor va fi „premiul de risc geopolitic”, un adaos încorporat de traderi pentru a compensa incertitudinea privind aprovizionarea cu petrol”, explică Chisăliță.

Potrivit expertului, dacă barilul urcă de la 73 de dolari în prezent la 75, 80, 90 sau 100 de dolari, nu este o simplă variație bursieră, ci un multiplicator economic, întrucât acest lucru însemnă costuri mai mari pentru transport, presiune pe lanțurile logistice, scumpirea alimentelor, inflație persistentă, notează HotNews.

Pentru România, unde peste jumătate din prețul carburanților este fiscalitate, impactul nu este liniar, dar este inevitabil.

„România nu este în prima linie militară, dar este în prima linie a pieței globale. Petrolul este o marfă internațională, iar prețul se formează global. Dacă Asia plătește mai mult pentru petrolul din Golf, competiția pentru alte surse, precum Africa, SUA, Marea Nordului, crește. Prețurile se aliniază. Nimeni nu cumpără ieftin într-o piață scumpă”, arată analiza.

