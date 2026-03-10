Președintele ucrainean Volodimir Zelenski vine în România: Întâlnire cu Nicușor Dan
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski vine în România: Întâlnire cu Nicușor Dan
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski vine joi, 12 martie, într-o vizită oficială în România, în cadrul cărei se va întâlni cu președintele Nicușor Dan, au confirmat surse oficiale pentru HotNews.
Aceasta va fi a doua vizită a președintelui ucrainean în România, după cea din 10 octombrie 2023.
Atunci, Zelenski s-a întâlnit la Palatul Cotroceni cu fostul președinte Klaus Iohannis și cu fostul premier Marcel Ciolacu, la Guvern.
În program fusese pregătită și susținerea unui discurs în fața Parlamentului, care a fost însă anulat. Motivul oficial a fost din motive de securitate, dar a venit după ce Diana Șoșoacă amenințase că va face scandal în timpul discursului,
