Cât ar putea să crească euro în 2027 și ce se va întâmpla cu prețurile: Ce spun analiștii financiari

Moneda Euro ar putea crește în raport cu leul în anul 2027, potrivit estimărilor analiștilor financiari din România. Un sondaj realizat de Asociația CFA România, care reuneşte renumiţi analişti financiari, arată că aproape toți participanții se așteaptă la deprecierea monedei naționale. În același timp, inflația ar urma să încetinească, însă economia este estimată să crească foarte puțin în 2026.

Potrivit sondajului publicat pe 26 octombrie, 96% dintre participanți estimează că leul se va deprecia în următoarele 12 luni. Cursul mediu anticipat este de 5,3246 lei pentru un euro în următoarele șase luni și de 5,3893 lei într-un an.

Există și o veste ceva mai bună în privința inflației. Analiștii estimează că rata anuală ar putea coborî de la 6,61% la 5,77% până în octombrie 2027. Asta ar însemna că prețurile ar crește într-un ritm mai lent, nu neapărat că produsele și serviciile se vor ieftini.

Inflația ar putea încetini, dar prețurile nu vor scădea neapărat

Potrivit sondajului CFA România, 54% dintre participanți se așteaptă ca inflația să scadă în următoarele 12 luni. Chiar și așa, nivelul anticipat de 5,77% ar însemna că presiunea asupra bugetelor gospodăriilor nu dispare.

O inflație mai mică înseamnă, în general, că prețurile cresc mai încet decât înainte. Nu înseamnă însă că alimentele, facturile sau alte cheltuieli revin automat la prețurile din anii trecuți. Pentru consumatori, diferența se va vedea în ritmul în care continuă să se scumpească bunurile și serviciile.

Economia României ar urma să crească foarte puțin

Prognozele analiștilor CFA România indică o creștere economică de numai 0,1% în 2026. Cu alte cuvinte, economia ar stagna aproape complet, iar printre participanții la sondaj există și opinii care iau în calcul o recesiune.

Pentru deficitul bugetar, estimarea medie este de 5,5% din PIB. În același timp, datoria publică ar putea ajunge la 62% din PIB în următoarele 12 luni, potrivit anticipațiilor prezentate în raport.

Aceste cifre sugerează că revenirea economică ar putea fi lentă, chiar dacă indicatorul general de încredere s-a îmbunătățit.

Ce se întâmplă cu ratele și prețurile locuințelor

Sondajul include și estimări privind dobânzile. Pentru ROBOR la trei luni, reper folosit pentru anumite credite în lei, participanții anticipează o scădere de 6,09% la 5,69%. Evoluția efectivă a ratelor depinde însă de tipul creditului și de indicele prevăzut în contract.

Nici în privința pieței imobiliare nu există așteptări de creștere generalizată a prețurilor. Aproape jumătate dintre participanți, respectiv 48% anticipează stagnarea prețurilor locuințelor din orașe în următoarele 12 luni. Alți 33% se așteaptă la scăderi, iar 19% estimează creșteri.

În plus, 59% dintre cei chestionați consideră că prețurile actuale ale proprietăților rezidențiale sunt prea mari în raport cu valoarea lor, în timp ce 33% le consideră corect evaluate.

Încrederea în economie a crescut, dar rămâne sub pragul neutru

Indicatorul de Încredere Macroeconomică al CFA România a urcat în septembrie cu 3,4 puncte, până la 42,9 puncte. Chiar și după această creștere, indicatorul se menține sub pragul neutru de 50 de puncte pentru a 26-a lună consecutivă.

„Indicatorul de încredere a crescut în luna septembrie, în contextul îmbunătățirii anticipațiilor privind evoluția economiei românești, însă rămâne sub pragul neutru de 50 de puncte de 26 de luni. Participanții anticipează în continuare o reducere a ratei inflației, dar și o depreciere a leului până la 5,39 lei pentru un euro”, a declarat Adrian Codirlașu, președintele Asociației CFA România.

Sondajul este realizat de Asociația CFA România și urmărește anticipațiile analiștilor financiari pentru următoarele 12 luni. Rezultatele reflectă opiniile participanților la studiu, nu certitudini privind evoluția viitoare a cursului valutar, a inflației sau a economiei.

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