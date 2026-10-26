Taxă de procesare de 2 euro pentru coletele venite din afara UE, achiziţionate de pe platforme online precum Shein, Temu sau Aliexpress, de la 1 noiembrie 2026: Se adaugă taxei de 3 euro pentru coletele mici

O nouă taxă de procesare în valoare de 2 euro/categorie produs pentru comenzile online intră în vigoare de la 1 noiembrie 2026, fiind vizate coletele venite din afara spaţiului comunitar. Aceasta se adaugă taxei de 3 euro pentru coletele mici, intrată în vigoare din luna iulie, şi are ca obiectiv limitarea afluxului de produse din China achiziţionate de pe platforme online precum Shein, Temu sau Aliexpress.

Taxa de procesare de 2 euro este concepută ca o măsură permanentă, însă valoarea ei va fi revizuită o dată la doi ani, în funcţie de evoluţia costurilor controalelor vamale.

„Aceste ‘taxe de procesare’ sunt menite să finanţeze consolidarea controalelor vamale, în contextul afluxului de produse chinezeşti achiziţionate prin intermediul platoformelor localizate în Asia. În 2025, aproape 5,9 miliarde de colete mici din Asia au intrat în UE – de patru ori mai mult decât numărul înregistrat în 2022, iar dintre acestea 93% au provenit din China prin platforme precum Shein, Temu şi Aliexpress”, potrivit publicaţiei online Cnews.fr.

Concret, noua „taxă de procesare” se aplică fiecărei categorii de articole cuprinse într-un pachet. De exemplu, un colet care conţine trei tricouri va fi supus unei taxe de 2 euro, chiar dacă este vorba despre trei articole distincte. În schimb, dacă pachetul conţine trei tricouri şi o pereche de pantaloni, taxa va fi de 4 euro (2 euro pentru tricouri şi 2 euro pentru pantaloni).

Teoretic, aceste taxe nu vor fi facturate la consumatori; plata lor va reveni platformelor, vânzătorilor sau intermediarilor. Cu toate acestea, comercianţii au libertatea de a-şi majora preţurile pentru a transfera costul noii taxe către cumpărători.

UE a recurs la această nouă taxă în contextul numărului ridicat al coletelor care vin Asia, ceea ce face dificilă verificarea sistematică a tuturor produselor, fiind foarte uşor pentru mărfurile periculoase sau contrafăcute să ajungă pe piaţa europeană fără să fie depistate.

În acelaşi timp, trebuie precizat şi faptul că industriaşii şi comercianţii europeni au reclamat de mult timp concurenţa neloială din partea vânzătorilor care operează prin platforme internaţionale. Printre statele care au susţinut o astfel de decizie se numără, Franţa, în mod special.

În acelaşi timp, începând cu 1 iulie 2028, vor fi introduse şi taxe specifice, cu valoare redusă, pentru coletele care tranzitează depozite specializate. La acel moment, taxa de 3 euro aplicată coletelor mici va fi eliminată.

Noile reglementări sunt stablite prin Regulamentul delegat (UE) 2026/2152 al Comisiei din 21 septembrie 2026 de completare a Regulamentului (UE) 2026/2108 al Parlamentului European şi al Consiliului prin stabilirea cuantumului taxei de procesare la nivelul Uniunii, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, din 22 octombrie 2026.

Taxa de 3 euro, în vigoare de la 1 iulie

De la 1 iulie 2026, a intrat în vigoare şi taxa de 3 euro. Astfel, produsele cumpărate online de persoanele fizice din România din afara Uniunii Europene (UE), prin intermediul unor platforme de comerţ online pe care se plasează comenzi cu o valoare cumulată mai mică de 150 de euro, s-au scumpit de la 1 iulie 2026, din cauza introducerii acestei taxe vamale de trei euro pentru fiecare articol (subpoziţie tarifară) din coletul respectiv.

Noua taxă vamală s-a adăugat taxei logistice de 25 de lei/colet, intrată în vigoare în România, la începutul anului, pentru coletele cu valoare comercială peste 150 de euro provenite din afara Uniunii. De la 1 noiembrie 2026, taxa naţională de 25 de lei pentru coletele extracomunitare urmează să fie eliminată.

Până la 1 iulie, coletele de acest tip erau scutite de taxe vamale la nivelul UE. Practic, începând cu luna iulie, s-a eliminat facilitatea fiscală care scutea de taxe vamale coletele de mică valoare. România şi Italia (care între timp a amânat aplicarea) erau singurele state care aplicau taxa logistică de la 1 ianuarie 2026.

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