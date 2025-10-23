Președintele Nicușor Dan: „Trebuie să ne echipăm pentru a descuraja Rusia să se gândească la un atac asupra Europei”

Nicușor Dan: „Trebuie să ne echipăm pentru a descuraja Rusia să se gândească la un atac asupra Europei”

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, joi, 23 octombriee 2025, la Bruxelles, întrebat dacă trebuie să ne pregătim pentru o confruntare cu Rusia, că România se află într-un război hibrid de zece ani, aşa că nu este o noutate faptul că trebuie să ne pregătim.

„Trebuie să ne echipăm pentru a descuraja Rusia să se gândeasă la un atac asupra Europei”, a afirmat preşedintele, precizând, totuşi, că „suntem mult mai puternici economic decât Rusia şi, dacă ne pregtim, nu există acest pericol”, scrie News.ro.

„Nu este o noutate. Noi avem un război hibrid de cel puţin zece ani în estimarea mea, avem provocări pe care le vedem pe toată frontiera estică. Nu e o noutate că trebuie să ne pregătim, că trebuie să ne echipăm pentru a descuraja Rusia să se gândeasă la un atac asupra Europei”.

Nicușor Dan consideră, însă, că nu există momentan pericolul unei confruntări cu Rusia: „Pentru moment, mesajul meu este că oamenii să stea calmi că suntem mult mai puternici economic decât Rusia şi, dacă ne pregtim, nu există acest pericol”.

Președintele Nicuşor Dan participă, joi, 23 octombrie 2025, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European.

