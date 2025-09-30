Președintele Nicușor Dan, despre reforma administrației: „E nevoie ca în anumite instituții și centrale și locale să plece oameni din sistem”

Nicușor Dan, despre reforma administrației: „E nevoie ca în anumite instituții și centrale și locale să plece oameni din sistem”

„E nevoie ca în anumite instituții și centrale și locale să plece oameni din sistem”, a declarat președintele Nicușor Dan, marți, 30 septembrie 2025, într-o conferință de presă, la Timișoara.

„Dacă ne uităm la sistemul vedem că existe zone unde trebuie să fie ieșiri de oameni din sistem, precum sunt zone în care trebuie mai mulți oameni. E nevoie ca noi să echilibrăm sistemul. E nevoie, de asemenea, să ne reîntoarcem la o lege a salarizării unice. Am avut-o, dar am corectat-o de așa multe ori că existe discrepanțe între instituții.

E nevoie ca în anumite instituții și centrale și locale să plece oameni din sistem. E nevoie de reducere de cheltuieli pe alte zone. Sunt sigur că în coaliție se va găsi o decizie comună asumată”, a afirmat șeful statului..

Președintele Nicușor Dan a susținut declarații de presă după participarea la conferința publică „Europa la răscruce – Securitate, Prosperitate și Viitorul Nostru Comun”.

Anterior conferinței pe securitate, președintele Nicușor Dan a participat la „Timișoara Cities Summit”, reuniune organizată de Dominic Fritz, în cadrul căreia participanții – primari și oficiali europeni – discută despre viitorul Uniunii Europene și rolul orașelor în extinderea ei.

