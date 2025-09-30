Rămâi conectat

Actualitate

Președintele Nicușor Dan, despre reforma administrației: „E nevoie ca în anumite instituții și centrale și locale să plece oameni din sistem”

Ioana Oprean

Publicat

acum 40 de minute

în

De

Nicușor Dan, despre reforma administrației: „E nevoie ca în anumite instituții și centrale și locale să plece oameni din sistem”

„E nevoie ca în anumite instituții și centrale și locale să plece oameni din sistem”, a declarat președintele Nicușor Dan, marți, 30 septembrie 2025, într-o conferință de presă, la Timișoara.

„Dacă ne uităm la sistemul vedem că existe zone unde trebuie să fie ieșiri de oameni din sistem, precum sunt zone în care trebuie mai mulți oameni. E nevoie ca noi să echilibrăm sistemul. E nevoie, de asemenea, să ne reîntoarcem la o lege a salarizării unice. Am avut-o, dar am corectat-o de așa multe ori că existe discrepanțe între instituții.

E nevoie ca în anumite instituții și centrale și locale să plece oameni din sistem. E nevoie de reducere de cheltuieli pe alte zone. Sunt sigur că în coaliție se va găsi o decizie comună asumată”, a afirmat șeful statului..

Președintele Nicușor Dan a susținut declarații de presă după participarea la conferința publică „Europa la răscruce – Securitate, Prosperitate și Viitorul Nostru Comun”.

Anterior conferinței pe securitate, președintele Nicușor Dan a participat la „Timișoara Cities Summit”, reuniune organizată de Dominic Fritz, în cadrul căreia participanții – primari și oficiali europeni – discută despre viitorul Uniunii Europene și rolul orașelor în extinderea ei.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Procesul lui Călin Georgescu, în care este judecat pentru propagandă legionară, a fost amânat a doua oară. Care este motivul

Bogdan Ilea

Publicat

acum 54 de minute

în

30 septembrie 2025

De

Procesul lui Călin Georgescu, în care este judecat pentru propagandă legionară, a fost amânat a doua oară Marți, 30 septembrie 2025, a fost amânată, din nou, judecarea dosarului lui Călin Georgescu. O decizie ar putea fi luată la finalul lunii octombrie 2025. Magistrații Judecătoriei Sectorului 1, București, au decis să amâne din nou judecarea dosarului, […]

Citește mai mult

Actualitate

Senatul lansează ghiduri practice despre bullying în școli pentru profesori, părinți și elevi: Sunt suficiente pentru a proteja copiii?

Buzdugan Rebecca

Publicat

acum 2 ore

în

30 septembrie 2025

De

Ghiduri practice pentru combaterea bullyingului pentru profesori, părinți și elevi: Vor face diferența în școli? Bullyingul rămâne o problemă reală în școlile din România, iar pentru a sprijini comunitatea școlară, psihologul Crina Nedelcu, președintele Fundației Neuroatipic, a lansat la Senat un set de ghiduri practice pentru elevi, părinți, profesori și structurile responsabile cu siguranța școlară. […]

Citește mai mult

Actualitate

Angajații Romsilva nu vor mai primi bonus de pensionare echivalent cu zece salarii: ,,A fost limitat la un singur salariu. Adică normalitate”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

30 septembrie 2025

De

Angajații Romsilva nu vor mai primi bonus de pensionare echivalent cu zece salarii: Buzoianu: ,,Normalitate” Bonusurile de pensionare pentru angajații Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva au fost reduse la echivalentul unui singur salariu, după ce în contractul colectiv de muncă anterior era prevăzută acordarea a 10 salarii, a anunțat luni ministra Mediului, Diana Buzoianu. […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 40 de minute

Președintele Nicușor Dan, despre reforma administrației: „E nevoie ca în anumite instituții și centrale și locale să plece oameni din sistem”

Nicușor Dan, despre reforma administrației: „E nevoie ca în anumite instituții și centrale și locale să plece oameni din sistem”...
Actualitateacum 54 de minute

Procesul lui Călin Georgescu, în care este judecat pentru propagandă legionară, a fost amânat a doua oară. Care este motivul

Procesul lui Călin Georgescu, în care este judecat pentru propagandă legionară, a fost amânat a doua oară Marți, 30 septembrie...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 25 de minute

VIDEO | Prima parcare supraetajată din Alba Iulia, la câțiva pași de finalizare: Care este stadiul fizic al lucrărilor

Prima parcare supraetajată din Alba Iulia, la câțiva pași de finalizare Prima parcare supratetajată din Alba Iulia, care este construită...
Ştirea zileiacum 7 ore

VIDEO | Cum s-a produs accidentul de pe Calea Moților, din Alba Iulia. Două șoferițe, implicate: o femeie, transportată la spital în urma impactului

Cum a avut loc accidentul pe Calea Moților, din Alba Iulia. Două șoferițe, implicate: o femeie, transportată la spital în...

Curier Județean

Curier Județeanacum 4 minute

Supermarket Penny într-o comună din Alba: Investiție de 5 milioane de lei. În ce stadiu este proiectul

Supermarket Penny într-o comună din Alba Direcția Județeană de Mediu Alba a primit o solicitare de emitere a acordului de...
Curier Județeanacum 2 ore

VIDEO | 200 de elevi din Blaj au învățat reguli importante de circulație: Lecție interactivă de educație rutieră susținută de polițiștii din Alba

Lecție de siguranță rutieră pentru 200 de elevi din Blaj. Regulile transmise de polițiști 200 de copii de la Colegiul...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o oră

Congresul Național al AUR, la Alba Iulia: Când va avea loc reuniunea suveraniștilor

Congresul Național al AUR, la Alba Iulia Biroul Naţional de Conducere al Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) a decis convocarea...
Politică Administrațieacum o zi

30 septembrie | Ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș. „Dotarea cu vehicule nepoluante pentru transportul public” – stații de reîncărcare vehicule electrice, pe ordinea de zi

Anunț privind convocarea în ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș în data de 30 septembrie  Ședința publică...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 12 ore

30 septembrie. Ziua Internațională a Traducătorilor: Sfântul Ieronim, traducătorul ”oficial” al Bibliei în limba latină

30 septembrie. Ziua Internațională a Traducătorilor: Sfântul Ieronim, traducătorul ”oficial” al Bibliei în limba latină În fiecare an, la 30...
Opinii - Comentariiacum o zi

29 septembrie: Ziua Mondială a Inimii. Bolile cardiovasculare, cauza principala de deces si dizabilitate la nivel mondial

29 septembrie: Ziua Mondială a Inimii Din 2000, la 29 septembrie este marcată anual, Ziua mondială a inimii, la iniţiativa...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea