Președintele Nicușor Dan, de Ziua Mondială a Sănătății: „Există un actor, Rusia, care poartă un război informațional ce afectează inclusiv încrederea oamenilor în medici”

„Există un actor, Rusia, care poartă un război informațional ce afectează inclusiv încrederea oamenilor în medici”, a declarat, marți, 7 aprilie 2026, la Timișoara, președintele Nicușor Dan.

Șeful statului făcuse o afirmația similară în 26 martie 2026.

Președintele Nicușor Dan a vizitat, marți, 7 aprilie 2026 Centrul de mari arşi al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” din Timișoara.

Şeful statului a fost însoţit de ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

„Vorbim despre primul centru de arși grav din România construit în perioada post-decembristă. Nu voi intra în detalii tehnice, cunoaștem foarte bine proiectul. Îi felicit pe toți cei care au participat la derularea acestui obiectiv de investiții: echipa spitalului, echipa Consiliului Județean, echipa de constructori și, nu în ultimul rând, echipa Ministerului Sănătății care a implementat în ultimii ani acest proiect”, a declarat ministrul Alexandru Rogobete.

foto: arhivă

