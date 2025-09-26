Președintele Nicuşor Dan: Călin Georgescu nu a fost un călăreţ singuratic care a avut aşa, o viziune. A avut în spate o reţea
Preşedintele Nicuşor Dan susţine că ştie „nişte lucruri” despre reţeaua concepută pentru a-l susţine pe Călin Georgescu în alegerile prezidenţiale din toamna trecută, el precizând că Georgescu a fost ajutat de oameni potenţi financiar din România, scrie News.ro.
Întrebat, joi, 25 septembrie 2025, la Digi 24, dacă aceşti oameni au fost legaţi de un proiect care a avut aceeaşi sursă, adică Moscova, preşedintele Nicuşor Dan a răspuns: „Exact”.
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că ştie nişte lucruri despre reţeaua care l-a susţinut pe Călin Georgescu în scrutinul de anul trecut, el precizând că Georgescu nu a fost un „călăreţ singuratic”.
„Ştiu nişte lucruri, dar prefer să nu dau răspunsul în momentul acesta. Călin Georgescu nu a fost un călăreţ singuratic care a avut aşa, o viziune, şi care această viziune a convins 2-3 milioane de oameni.
A avut în spate o reţea din care au făcut parte nişte români cu bani. El avea această vocaţie de salvator de multă vreme. Şi, la un moment dat, în spatele lui s-au aliniat nişte oameni.
Nişte privaţi potenţi financiari din România”, a declarat Nicuşor Dan.
