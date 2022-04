Preşedintele a semnat: Cine este ministru interimar la Investiţii şi Proiecte Europene, după demisia lui Dan Vîlceanu

Majorarea salariului minim, discutată în coaliția de guvernare: Angajatorii vor putea să ofere bani în plus, fără să fie taxați

Preşedintele PSD şi al Camerei Deputaţilor Marcel Ciolacu a vorbit joi, la interviurile digi24.ro, despre noul pachet de măsuri sociale şi economice pe care coaliţia de guvernare îl discută în aceste zile, un anunţ final în acest sens urmând a fi făcut luni.

Potrivit liderului social-democrat, se discută varianta ca angajatorii să ofere 200 de lei în plus la salariu, fără ca aceștia să fie impozitați, astfel încât românii să rămână cu mai mulți bani în buzunar.

Ciolacu a anunţat că în mare parte pachetul de măsuri a fost agreat în coaliţie, urmând ca în următoarea şedinţă, de luni, să fie puse la punct ultimele detalii. Potrivit liderului PSD, este posibil să avem o criză economică, iar pentru prima oară, se anticipează o eventuală criză şi se vine cu un plan de măsuri de sprijin pentru România.

„Este prima oară când vorbim de 17,3 miliarde de lei, acest pachet, cu o extensie de până la 4 miliarde de euro, în care componenţa economică şi efortul în zona economică este mai mare decât în zona socială, astfel încât să se pornească investiţiile şi să se elimine blocajele din infrastructura mare”, a afirmat Marcel Ciolacu.

El a precizat că, pentru prima oară, „în mod profesionist au avut mai întâi discuţii cu comisarii europeni şi apoi au căutat sursele de finanţare, pe componenta socială, din fonduri europene”, a mai afirmat Ciolacu, precizând că oficialii europeni au acceptat acest lucru.

Pe zona economică, preşedintele PSD a spus că prioritară este ordonanţa privind acei indici de scumpiri la materialele de construcţii, cu care este de acord şi premierul şi vicepremierul Kelemen Hunor.

„În acest moment, avem investiţii de aproape 40 de miliarde de lei blocate în diverse nivele de execuţie. Asta cred că săptămâna viitoare Guvernul trebuie să dea această Ordonanţă pe materialele de construcţii”, a mai spus Ciolacu, adăugând că 7,3 miliarde se încearcă să vină pe zona socială din exerciţiul financiar multianual.

„5 miliarde vor merge către deblocarea investiţiilor, atât din buget naţional cât şi din fonduri europene, şi încă 5 miliarde pe scheme de ajutor punctuale. La PSD am identificat zona de industrie alimentară, procesare, ca să se dezvolte într-un ritm accelerat”, a explicat el.

Liderul PSD spune că s-a decis și posibilitatea amânării ratelor la bănci pentru unele categorii, măsură agreată și cu băncile.

Totodată, a anunțat Ciolacu, salariul minim în agricultură ar urma să crească la 3.000 de lei, așa cum este în domeniul construcțiilor. Guvernantii isi doresc ca, astfel, sa stopeze exodul de forță de muncă din agricultură și să motiveze românii să muncească în țară, in același sector, diminuând astfel criza forței de muncă ce pune acum mari probleme fermierilor.

De asemenea, pachetul social ar urma să includă vouchere de 50 de euro pentru persoanele vulnerabile, la două luni. „Primul lucru când am intrat la guvernare a fost pachetul social, după a venit criza în energie. Nu exista un preţ predictibil la energie electrică şi la gaze. În acest moment în zona de energie avem un preţ predictibil. Oameni de afaceri îşi pot face planul de business pe baza unor preţuri predictibile. Este şi normal să vii acum şi cu o latură socială. S-a reuşit să ţinem inflaţia cu o singură cifră şi sperăm cu aceste măsuri să continuă. Am reuşit, împreună cu BNR, să ţinem cursul valutar sub 5 lei”, a arătat el.

Marcel Ciolacu a menţionat că este posibil să crească inflaţia la 2 cifre dacă nu suntem eficienţi guvernamental.

Referitor la salariul minim pe economie, Ciolacu a precizat ca „e o discuție, nu să crească salariul minim pe economie, pentru ca a existat o creștere”, însă ar putea fi posibil ca angajatorul să ofere 200 de lei în plus la salariu, fără ca aceștia să fie impozitați, astfel încât românii să rămână cu mai mulți bani în buzunar.

