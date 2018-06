Preocupări ale Primăriei Cugir pentru eliminarea mirosului provenit de la unitatea locală de mase plastice

Problema mirosului neplăcut care produce disconfort cetățenilor din Cugir, mai ales celor aflați în proximitatea societății care-l emană, S.C Tecno Plast Cugir SRL, se află de mai mult timp în atenția primăriei. Deoarece competențele sale legale în această problemă sunt limitate, administrația publică locală a solicitat intervenția Gărzii de Mediu – Serviciul Comisariatului Județean Alba, ca instituție abilitată să verifice dacă sunt respectate normele legale cu privire la nivelul de poluare.

Ca urmare a mirosului înțepător și înecăcios de pe străzile din oraș și a numeroaselor sesizări venite din partea cetățenilor, Primăria Cugir a demarat în luna martie primele verificări la unitatea de producție mase plastice. Potrivit competențelor de care dispune, verificarea s-a făcut prin Poliția Locală la nivelul documentelor de funcționare ale firmei, a autorizațiilor și rapoartelor de mediu. S-a constatat că societatea deține autorizația de mediu revizuită la termenul legal, iar conform Raportelor de încercare realizate în luna octombrie 2017, concentrațiile măsurate de către institutul INSEMEX Petroșani nu depășeau valorile limită de emisie conform Legii nr. 278/2013 (75 mg C/Nm3).

În aceste condiții, conducerea administrației locale a decis să sesizeze Garda de Mediu, instituția abilitată să verifice dacă sunt respectate normele legale privind nivelul de poluare. “ Ne-am exprimat preocuparea cu privire la mirosul provenit în ultimul timp de la unitatea de producție mase plastice. Întrucât acest miros nu s-a simțit de la începutul funcționării sale și nu se simte nici acum în permanență, am considerat că e posibil să nu fie respectate unele obligații pe care le are societatea economică. Acest lucru îl poate constata Garda de Mediu către care am trimis două sesizări, în lunile martie și mai ale acestui an. Este instituția care poate să dea un răspuns abilitat sesizărilor, interpelărilor sau petițiilor legate de mirosul degajat de agentul economic.“ a declarat primarul Cugirului, Adrian Teban.

Răspunsul Gărzii de Mediu – Serviciul Comisariatului Județean Alba a sosit în data de 31 mai și a precizat că în vederea stopării mirosurilor, societatea a efectuat lucrări de întreținere și reparații, mai exact, a schimbat filtrele din interiorul camerelor de vopsire. “De asemenea se vor instala filtre suplimentare din fibră de sticlă pe sistemul de evacuare la coș. După efectuarea acestor dotări, se vor emite rapoarte de încercare insoțite de interpretarea datelor referitoare la emisiile de compuși organici volatili, de către un laborator acreditat” se precizează în adresa Gărzii de Mediu Alba.

Conform informațiilor, în situația în care S.C Tecno Plast Cugir SRL se află în insolvență, urmând ca activitatea să fie preluată de către alți proprietari, primarul Adrian Teban a solicitat o întâlnire cu actuala și viitoarea conducere a societății. Întâlnirea a avut loc la sediul Primăriei Cugir, în urmă cu aproximativ două săptămâni, în prezența unui expert neutru. Cu ocazia întâlnirii s-a luat în discuție un plan de măsuri de îmbunătățire a condițiilor de mediu, pe care l-au garantat atât actualii, cât și viitorii proprietari ai firmei.

