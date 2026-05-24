Premierul interimar Ilie Bolojan: „Felicitări lui Cristian Mungiu pentru premiul obținut la Festivalul de Film de la Cannes”

Ioana Oprean

Premierul interimar Ilie Bolojan i-a transmis, duminică, 24 mai 2026 un mesaj de felicitare regizorului Cristian Mungiu, după ce lungmetrajul „Fjord” a câștigat trofeul Palme d’Or la cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes.

„Este o reușită care vorbește despre talent, muncă și despre felul în care cultura română poate ajunge în marile spații internaționale.

Ne bucurăm să vedem un cineast român apreciat la cel mai înalt nivel și îi mulțumim pentru imaginea pe care o duce mai departe despre România”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

„Fjord” este un film despre dificultatea de a înțelege pe cineva care gândește altfel, o poveste despre polarizare, despre incapacitatea de a dialoga, despre lucrurile care îi despart pe oameni și cele care încă îi mai țin împreună, relatează site-ul oficial al evenimentului.

Cristian Mungiu a revenit cu acest film în competiția oficială de la Cannes cu același curaj artistic care i-a adus trofeul Palme d’Or în anul 2007 („4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”), premiul pentru cel mai bun scenariu în 2012 („După dealuri”) și premiul pentru cel mai bun regizor în 2016 („Bacalaureat”).

Împușcături în apropierea Casei Albe: Suspect înarmat, ucis de Serviciul Secret. Donald Trump era în interior

24 mai 2026

Împușcături în apropierea Casei Albe: Suspect înarmat, ucis de Serviciul Secret. Donald Trump era în interior Un suspect înarmat a fost ucis de Serviciul Secret după ce a tras focuri de armă în direcția Casei Albe, iar un trecător a fost împușcat. Suspectul acuzat că a deschis focul în apropierea Casei Albe a fost identificat […]

Alertă copil dispărut 2026 | Peste 10.500 de sesizări pentru copii dispăruți în 12 luni în România: Număr în creștere pentru al treilea an consecutiv

24 mai 2026

Peste 10.500 de sesizări pentru copii dispăruți în 12 luni în România: Număr în creștere pentru al treilea an consecutiv În România fenomenul copiilor dispăruți rămâne alarmant. În perioada 20 mai 2025 – 20 mai 2026, Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) a înregistrat 10.566 de sesizări privind minori dispăruți, cu peste 600 mai multe […]

Economia României 2026: Declin teribil. PIB-ul scade mai puternic decât în Ucraina, țară aflată în război

24 mai 2026

Economia României 2026: Declin teribil. PIB-ul scade mai puternic decât în Ucraina, țară aflată în război Evoluția economiei României în primul trimestru din 2026 este comprabilă cu cea a economiei Ucrainei, țară aflată în război. Ambele au înregistrat scăderi economice în primul trimestru din 2026, însă contracția economiei din țara noastră a fost mai accentuată […]

