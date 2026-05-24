Premierul interimar Ilie Bolojan: „Felicitări lui Cristian Mungiu pentru premiul obținut la Festivalul de Film de la Cannes”

Premierul interimar Ilie Bolojan i-a transmis, duminică, 24 mai 2026 un mesaj de felicitare regizorului Cristian Mungiu, după ce lungmetrajul „Fjord” a câștigat trofeul Palme d’Or la cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes.

„Este o reușită care vorbește despre talent, muncă și despre felul în care cultura română poate ajunge în marile spații internaționale.

Ne bucurăm să vedem un cineast român apreciat la cel mai înalt nivel și îi mulțumim pentru imaginea pe care o duce mai departe despre România”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

„Fjord” este un film despre dificultatea de a înțelege pe cineva care gândește altfel, o poveste despre polarizare, despre incapacitatea de a dialoga, despre lucrurile care îi despart pe oameni și cele care încă îi mai țin împreună, relatează site-ul oficial al evenimentului.

Cristian Mungiu a revenit cu acest film în competiția oficială de la Cannes cu același curaj artistic care i-a adus trofeul Palme d’Or în anul 2007 („4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”), premiul pentru cel mai bun scenariu în 2012 („După dealuri”) și premiul pentru cel mai bun regizor în 2016 („Bacalaureat”).

