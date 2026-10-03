Actualitate

Circulație închisă pe autostrada A1 Sibiu-Pitești, între Sibiu și Boița, de luni, 5 octombrie 2026: Cât durează restricția și pe unde va fi deviat traficul

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

Circulație închisă pe autostrada A1 Sibiu-Pitești, între Sibiu și Boița, de luni, 5 octombrie 2026: Cât durează restricția și pe unde va fi deviat traficul

Autostrada A1 Sibiu-Piteşti se închide între Sibiu şi Boiţa, pentru 2 luni şi jumătate, până pe 19 decembrie 2026. „În data de 05 octombrie 2026, Asocierea de constructori turci Mapa-Cengiz va începe lucrările la pasajul peste breteaua rutieră care asigura descărcarea A1 în DN7”, a transmis CNAIR.

Petrecerea Divorțaților

În aceste condiţii, traficul rutier se va desfășura în această perioadă, deviat pe DN7, între localitățile Boița, Tălmaciu și Veștem și DN1, între localitățiel Veștem și Cisnădie.

„Închidere circulație pe A1, între Sibiu și Boița, pentru continuarea construcției lotului 2 al autostrăzii Sibiu-Pitești (A1).

În data de 05 octombrie 2026, Asocierea de constructori turci Mapa-Cengiz va începe lucrările la pasajul peste breteaua rutieră care asigura descărcarea A1 în DN7.

Acest pasaj face parte din nodul rutier care va asigura conexiunea între A13 și A1, în zona localității Boița. Pasajul va fi construit în consolă, ceea ce presupune folosirea unui cofrag metalic mobil.

În aceste condiții circulația pe A1 (între nodurile rutiere Cisnădie și Boița) trebuie întreruptă, pentru ca lucrările să nu pună în pericol participanții la traficul rutier.

Restricțiile vor fi impuse între 05 octombrie și 19 decembrie 2026. Traficul rutier se va desfășura în această perioadă, deviat pe DN7, între localitățile Boița, Tălmaciu și Veștem și DN1, între localitățiel Veștem și Cisnădie”, a anunţat CNAIR.

Premieră pe Autostrada Sibiu-Pitești: Primul tunel forat din România e gata

Primul tunel forat construit pe o autostradă din România a fost finalizat, pe Secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu-Pitești, Curtea de Argeș-Tigveni, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma.

Tunelul Curtea de Argeș are o lungime de 1,35 kilometri. Lucrările pe întregul sector de autostradă, cu o lungime de 9,86 kilometri, au fost finalizate cu șase luni înainte de termenul contractual.

În luna octombrie sunt prevăzute și obținerea acordului de mediu revizuit și a ultimelor autorizații de construire pentru tronsoanele montane ale Autostrăzii Sibiu-Pitești.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Premierul interimar Ilie Bolojan, după menţinerea ratingului de ţară cu perspectivă negativă al României: „Dacă blocajul va continua, va fi imposibil să mai convingem finanţatorii că suntem frecventabili”

Ioana Oprean

Publicat

acum 47 de minute

în

3 octombrie 2026

De

Premierul interimar Ilie Bolojan, după menţinerea ratingului de ţară cu perspectivă negativă al României: „Dacă blocajul va continua, va fi imposibil să mai convingem finanţatorii că suntem frecventabili” Premierul interimar și liderul PNL, Ilie Bolojan, susține că respectarea angajamentelor fiscale, reducerea deficitului și menținerea investițiilor au contribuit la reconfirmarea ratingului suveran al României de către […]

Citește mai mult

Actualitate

Radu Georgescu: „Și la economie Polonia – România este 6-0”

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

3 octombrie 2026

De

Radu Georgescu: „Și la economie Polonia – România este 6-0” „Și la economie Polonia – România este 6-0”, afirmă economistul Radu Georgescu, care a făcut, sâmbătă, 3 octombrie 2026 câteva considerații după ce Polonia a învins România cu un scor categoric de tenis în Liga Națiunilor la fotbal, iar agenția de evaluare financiară Standard & […]

Citește mai mult

Actualitate

Cardul de sănătate şi Cartea Electronică de Identitate, utilizate în paralel în luna octombrie: ,,Lipsa semnării nu constituie motiv de respingere la validare”

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

3 octombrie 2026

De

Cardul de sănătate şi Cartea Electronică de Identitate, utilizate în paralel în luna octombrie: ,,Lipsa semnării nu constituie motiv de respingere la validare” Cardul de sănătate şi Cartea Electronică de Identitate vor putea fi utilizate în paralel în luna octombrie 2026, iar lipsa semnării nu constituie motiv de respingere la validare. Furnizorii de servicii medicale, […]

Citește mai mult