Premierul Ilie Bolojan: „Ordonanţa privind reforma în administraţie a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare”

Ilie Bolojan: „Ordonanţa privind reforma în administraţie a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, miercuri, 25 februarie 2026, că Ordonanţa privind reforma în administraţie a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare

„Ordonanţa privind reforma în administraţie a fost trimisă la Monitorul Oficial pentru publicare. Înainte de a pleca la Bruxelles, am semnat cele două ordonanţe adoptate în şedinţa de Guvern de ieri seară: reforma administraţiei publice şi cea privind relansarea economică”, a scris premierul pe Facebook.

„Prin prima ordonanță: – vom reduce risipa în administrație; – vom avea o administrație mai eficientă; – mutăm deciziile mai aproape de oameni.

Prin a doua: – creștem producția internă; – susținem exportul și investițiile strategice; – relansăm creșterea economică”, a precizat Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan declara, marţi, 24 februarie 2026, că prevederile cuprinse în cele două acte normative privind reforma administraţiei şi pachetul de relansare economică, aprobate de Guvern, respectă Constituţia şi preciza că acestea au fost adoptate fără niciun fel de observaţii şi au existat avize favorabile de la toate ministerele.

„Consider că prevederile care sunt cuprinse în cele două acte normative, având avizele ministerelor avizatoare, sunt prevederi care respectă Constituţia. Sunt lucruri care trebuiau puse în practică în aşa fel încât să avem o schimbare în administraţie. În mod inevitabil, orice fel de schimbare, de la eliminarea risipei, de la creşterea eficienţei. de la creşterea capacităţii administraţiei publice locale de a-şi încasa impozitele, de la creşterea capacităţii administraţiei de a face politici în urbanism sau la descentralizare, naşte discuţii pentru că, în mod inevitabil, schimbările înseamnă şi rezistenţă.

Dar consider, aşa cum s-a întâmplat şi până acum la celelalte proiecte, inclusiv la componenta de pensii de magistraţi care s-a dovedit a fi constituţională, că şi cele două proiecte respectă prevederile constituţionale”, spunea Ilie Bolojan, potrivit News.ro.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI