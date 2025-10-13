Premierul Ilie Bolojan, la Sebeș: „Susținerea învățământului dual trebuie încurajată”
„Susținerea învățământului dual trebuie încurajată”, a afirmat, luni, 13 octombrie 2025, la Sebeș, premierul Ilie Bolojan.
„Dacă vrem să avem o țară competitivă trebuie să avem o forță de muncă calificată. Susținerea învățământului dual este un element pe care trebuie să-l încurajăm și în anii următori, în așa fel încât acolo unde avem companii puternice, care au nevoie de forță de muncă calificată, să avem și oameni pregătiți direct din școală.
În acest fel câștigă acei oameni, câștigă companiile și câștigă comunitatea”, a spus Ilie Bolojan, care a felicitat compania Star Assembly pentru implicarea în dezvoltarea învățământului dual pe plan local.
Star Assembly Sebeș, companie a grupului Mercedes-Benz, a inaugurat, luni, 13 octombrie 2025, linia de asamblare motoare electrice, în prezența premierului Ilie Bolojan.
Primele produse vor fi destinate modelului Mercedes-Benz GLC.
Evenimentul de luni, 13 septembrie 2025, de la Sebeș, a inclus un tur al secției de producție.
„Sunt onorat să particip la acest eveniment. Aceste investiții înseamnă transfer de tehnologie și acces la piețe mari pentru România. Parteneriatul economnic cu Germania este foarte important pentru țara noastră. Îi asigur de tot respectul meu pe toți cei care lucrează în sectorul privat din România. Vreau să le mulțumesc autorităților locale pentru sprijinirea unor asemenea investiții.
Este foarte important ca o companie când vine într-o locație să nu se concentreze doar pe ce reprezintă strict producția. Ce face Mercedes aici este și un foarte bun exemplu de responsabilitate socială”, a afirmat, între altele, premierul Ilie Bolojan în discursul rostit înaintea momentului inaugural.
