Premierul Ilie Bolojan huiduit la Ziua Marinei: „Traversăm o perioadă dificilă”
Premierul Ilie Bolojan huiduit la Ziua Marinei: „Traversăm o perioadă dificilă”
Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit și fluierat, vineri, 15 august 2025, înainte de a-și începe discursul ținut de Ziua Marinei la Constanța de câțiva dintre cei aflați în public la festivități.
Înainte să înceapă să vorbească de la tribună premierul s-au auzit huiduieli și fluierături. Ilie Bolojan a făcut o scurtă pauză și a privit spre public, apoi și-a ținut discursul în care a vorbit despre „perioada dificilă pe care o traversăm”, scrie Hot News.
„Pentru cei care suntem în serviciul public niciun efort nu este prea mare pentru a crea condiţii în aşa fel încât copiii noştri, dintre care mulţi sunt aici, pe faleză, să aibă o viaţă mai bună în ţara noastră în anii următori, în aşa fel încât să trecem de această perioadă dificilă. Am încredere în români şi am încredere în România“, a spus premierul în discursul său.
„Suntem cu toţii aici în semn de respect pentru Marina Română. Dacă azi România e o ţară sigură, membru al NATO, dacă astăzi aici putem sărbători în pace această zi importantă, acest lucru se datorează şi forţelor navale române.
Marinarii noştri de la Gurile Dunării, pe Marea Neagră, pe mările lumii, sunt cartea noastră de vizită şi se cuvine să le mulţumesc pentru curajul lor, pentru profesionalismul lor, pentru că ai nevoie de aceste calitărţi în faţa pericolelor şi a incertitudinii”, a mai afirmat Ilie Bolojan.
foto: Guvernul României
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Ilie Bolojan își bate joc de profesiile liberale: Plafonul pentru baza de calcul a CASS se ridică la 90 de salarii minime – proiect
Plafonul pentru baza de calcul a CASS se ridică la 90 de salarii minime – proiect Ministerul Finanţelor propune majorarea plafonului maxim al bazei anuale de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, de la 60 de salarii minime brute pe ţară garantate […]
Ministrul Apărării: Bugetul de înzestrare a armatei este în afara măsurilor de austeritate. Trebuie să-i motivăm pe tineri să intre în armată
Ministrul Apărării: Bugetul de înzestrare a armatei este în afara măsurilor de austeritate. Declarații de Ziua Marinei „Bugetul de înzestrare a armatei este în afara măsurilor de austeritate”, a declarat, vineri, 15 august 2025, de Ziua Marinei Române, la Constanța, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. „Cheltuielile de apărare și de înzestrare a armatei sunt cheltuieli agreate […]
Economistul Radu Georgescu: „România a ajuns la fundul sacului după 5 ani de desfrâu economic. Chiar premierul vorbește de risc de incapacitate de plată”
Radu Georgescu: „România a ajuns la fundul sacului după 5 ani de desfrâu economic. Chiar premierul vorbește de risc de incapacitate de plată” „România a ajuns la fundul sacului după 5 ani de desfrâu economic. Chiar premierul vorbește de risc de incapacitate de plată”, afirmă economistul Radu Georgescu. Citește și: Economistul Radu Georgescu: Guvernul vrea […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Premierul Ilie Bolojan huiduit la Ziua Marinei: „Traversăm o perioadă dificilă”
Premierul Ilie Bolojan huiduit la Ziua Marinei: „Traversăm o perioadă dificilă” Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit și fluierat, vineri,...
Ilie Bolojan își bate joc de profesiile liberale: Plafonul pentru baza de calcul a CASS se ridică la 90 de salarii minime – proiect
Plafonul pentru baza de calcul a CASS se ridică la 90 de salarii minime – proiect Ministerul Finanţelor propune majorarea...
Știrea Zilei
Virgil Hanțiu, administrator al unei firme de lactate din Munții Apuseni, condamnat la închisoare cu suspendare pentru fraudă cu fonduri europene
Virgil Hanțiu, administrator al unei firme de lactate din Munții Apuseni, condamnat la închisoare cu suspendare pentru fraudă cu fonduri...
Se spune sau nu „La mulți ani” pe 15 august, de Sfânta Maria? Controverse și dileme privind sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului
Se spune sau nu „La mulți ani” pe 15 august, de Sfânta Maria? Controverse și dileme privind sărbătoarea Adormirii Maicii...
Curier Județean
Poliția a intervenit de urgență la o bătaie violentă din centrul Cugirului. Victima a ajuns la spital!
Poliția a intervenit de urgență, azi-noapte, la o bătaie violentă produsă într-un local din centrul Cugirului. Victima a fost transportată...
Mănăstirile din județul Alba care își sărbătoresc hramul în 15 august: Mănăstirea Râmeț, Schitul Izvorul Poșaga și Mănăstirea Oașa
Mănăstirile din județul Alba care își sărbătoresc hramul în 15 august: Mănăstirea Râmeț, Schitul Izvorul Poșaga și Mănăstirea Oașa Pentru...
Politică Administrație
FOTO | Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată: „Asigurăm astfel o circulație mai fluentă și mai sigură pentru aiudeni dar și pentru turiști”
Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată Trecerea de pietoni din centrul municipiului Aiud a fost retrasată. „Pași mici, dar...
FOTO | Lucrări avansate la modernizarea școlii și la noua sală de sport din Șpring
Școală modernizată și sală de sport nouă la Șpring: Lucrări avansate Școala gimnazială unde vor învața elevii din clasele III-VIII,...
Opinii Comentarii
15 august: Ziua Marinei Române sărbătorită de Sfânta Maria Mare, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni
15 august: Ziua Marinei Române sărbătorită de Sfânta Maria Mare, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni În fiecare an, la data de...
Mesaje de Sfânta Maria Mare 2025: URARI și FELICITARI pentru sărbătoriți, de Adormirea Maicii Domnului
Mesaje de Sfânta Maria Mare 2025: URARI și FELICITARI prin SMS de Sf Marie pentru sărbătoriți, de 15 august 2023,...