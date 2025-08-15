Premierul Ilie Bolojan huiduit la Ziua Marinei: „Traversăm o perioadă dificilă”

Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit și fluierat, vineri, 15 august 2025, înainte de a-și începe discursul ținut de Ziua Marinei la Constanța de câțiva dintre cei aflați în public la festivități.

Înainte să înceapă să vorbească de la tribună premierul s-au auzit huiduieli și fluierături. Ilie Bolojan a făcut o scurtă pauză și a privit spre public, apoi și-a ținut discursul în care a vorbit despre „perioada dificilă pe care o traversăm”, scrie Hot News.

„Pentru cei care suntem în serviciul public niciun efort nu este prea mare pentru a crea condiţii în aşa fel încât copiii noştri, dintre care mulţi sunt aici, pe faleză, să aibă o viaţă mai bună în ţara noastră în anii următori, în aşa fel încât să trecem de această perioadă dificilă. Am încredere în români şi am încredere în România“, a spus premierul în discursul său.

„Suntem cu toţii aici în semn de respect pentru Marina Română. Dacă azi România e o ţară sigură, membru al NATO, dacă astăzi aici putem sărbători în pace această zi importantă, acest lucru se datorează şi forţelor navale române.

Marinarii noştri de la Gurile Dunării, pe Marea Neagră, pe mările lumii, sunt cartea noastră de vizită şi se cuvine să le mulţumesc pentru curajul lor, pentru profesionalismul lor, pentru că ai nevoie de aceste calitărţi în faţa pericolelor şi a incertitudinii”, a mai afirmat Ilie Bolojan.

