Premierul Ilie Bolojan despre o eventuală demisie: „Eu pot să plec mâine. Dar să mi se spună care sunt soluţiile geniale, care corectează lucruri şi nu deranjează pe nimeni”
Premierul Ilie Bolojan a declarat că poate în orice moment să renunţe la funcţie, dar solicită să i se spună care sunt „soluţiile geniale” prin care deficitul bugetar poate fi corectat.
„Eu pot să plec mâine. Dar să mi se spună care sunt soluţiile geniale care corectează aceste lucruri şi nu deranjează pe nimeni. Vă rog să îmi permiteţi să vă explic. În administraţia locală din România, în majoritatea unităţilor administrative, cheltuielile de personal reprezintă între 60 şi 90%. Dacă vrei să faci ceva reduceri din total cheltuieli şi nu vrei să te atingi de personal, foarte bine, te duci la diferenţa care este foarte mică.
Ce înseamnă asta? Înseamnă cheltuielile cu încălzirea şcolilor, cu iluminatul public. Asta vrem să facem? Păi haideţi să ne înţelegem bine! În condiţiile în care constatăm că sunt două primării alăturate, care administrează localităţi cu aceeaşi număr de locuitori, aproximativ, în care una are 15 angajaţi şi alta are 25, aia cu 15 merge la fel de bine sau la fel de prost ca cealaltă. Cele care s-au extins, care au stat cu mâna întinsă la bugetul de stat, care îmi trimit în fiecare zi memorii, vine iarna, ne trebuie bani de încălzire, avem nevoie de bani pentru una şi pentru alta, bani pe care România nu-i are şi îi împrumută şi ei continuă să cheltuie ceea ce nu au, mi se pare normal că ei trebuie să-şi reducă personalul. Altfel, se minează şi ne batem în joc pur şi simplu de români”, a afirmat Ilie Bolojan, joi, 23 octombrie 2025, la Antena 3, potrivit News.ro.
Ilie Bolojan a anunţat că va ”„nsista şi pe partea de reduceri administrative” în administraţia centrală, subliniind că „orice partid consideră că Guvernul nu-şi face datoria are posibilitatea să depună moţiuni de cenzură şi să facă o majoritate în Parlament, în aşa fel încât, cu AUR, cu cine se poate, ca Guvernul să plece”.
Ilie Bolojan a spus că declaraţiile contradictorii în interiorul coaliţiei aflate la guvernare au legătură cu încrederea oamenilor.
„Vă puteţi da seama când oamenii aşteaptă de la noi nişte comportamente, totuşi, aşezate, aşteaptă că dacă sunt nişte dispute, să ţi le rezolvi, să nu uiţi de ce te-ai angajat într-o guvernare. Hai să facem aceste lucruri, dar nu declarativ! Şi dacă noi nu ne respectăm între noi, vă puteţi da seama că e greu de presupus că am putea recâştiga încrederea cetăţenilor”, a mai spus premierul.
