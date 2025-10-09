PREMIERĂ în România: Mai mulți tineri din Ocna Mureș au dezvoltat un serviciu complet de TELEASISTENȚĂ dedicat seniorilor și persoanelor cu dizabilități

Mai mulți tineri din Ocna Mureș au dezvoltat un serviciu complet de teleasistență dedicat seniorilor și persoanelor cu dizabilități: Premieră în România

„Teleasistență România” este primul serviciu complet de teleasistență din țară, adresat persoanelor în vârstă și a persoanelor cu dizabilități, care oferă acces rapid la servicii de urgență și îi ajută să trăiască o viață cât mai demnă și autonomă.

Serviciul a fost dezvoltat de mai mulți tineri din Ocna Mureș. Fondatorului proiectului, Robert Miclea, i s-au alăturat cu mult elan și rezultate pe măsură Andrea Martin, Paul Marian Gruia, Eduard Osz (fost campion mondial la karate) și Thomas-Andrei Zareczky.

Toată munca a început în urmă cu mai bine de un an, serviciul fiind funcțional de câteva luni, ne-a dezvăluit Andrea Martin.

Cum funcționează serviciul

„Serviciul constă într-o soluție tehnologică legată de un centru de asistență (call center), care funcționează non-stop, 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an. Este un medalion echipat cu mai mulți senzori, cum ar fi senzori de detectare de cădere, de poziționare, plus un buton SOS.

Practic, atunci când seniorii sau persoanele cu dizabilități au o urgență, pot să apese pe butonul SOS (în caz de căderi, se declanșează automat alarma) și se face legatura in call center, unde operatorii gestionează cazul după niște protocoale pe care le-am stabilit împreună cu niște asistenți ergoterapeuți din Belgia.

De tot ce înseamnă infrastructura de funcționare s-au ocupat Robi, Edi și Thomas.

Un pas următor este lansarea unui MVP (minimum valuable product), cu un ceas care va fi asamblat direct din Ocna Mureș.

În plus, echipa a construit și propune o soluție pentru furnizorii de ingrijire la domiciliu și inclusiv către autoritățile publice, o soluție completă și testată în alte țări, care îmbină îngrijirea umană cu tehnologia. Aceasta permite instituțiilor de îngrijire să ușureze munca personalului, să crească performanța intervențiilor și să ia decizii bazate pe date reale, precum nivelul de activitate, perioadele de inactivitate sau diverse obiceiuri ale beneficiarilor.

Firma are atestat social și ne-am propus să oferim apeluri de combatere a singurătății (ex. telefonul vârstnicului – doar că noi sunăm beneficiarii), plus 15 abonamente gratuite pentru seniorii care sunt izolați și nu își permit un astfel de serviciu”, a menționat Andrea Martin.

Experiențe personale au „născut” ideea

„Misiunea noastră primordială este să mobilizăm servicii de alertă, urgență și îngrijire, prin intermediul tehnologiei, pentru a îmbunătăți calitatea vieții seniorilor, într-o lume în care distanța NU ne desparte de cei dragi”, ne-a explicat, la rândul său, fondatorul proiectului, Robert Miclea.

Potrivit acestuia, totul a pornit de la o nevoie reală, identificată de către grupul de tineri din Ocna Mureș prin experiențe personale prilejuite de viața trăită temporar departe de propriii bunici.

„În fiecare zi, tot mai mulți dintre noi suntem departe de părinți, bunici sau de cei dragi. Distanța nu este doar o cifră, ci o sursă de îngrijorare constantă: „Ce face? E bine? Cine îl ajută dacă are nevoie?”. Aceste întrebări ne apasă pe suflet și ne fac să ne simțim neputincioși. E foarte importantă liniștea pe care le-o oferim seniorilor și aparținătorilor prin demersul nostru.

S-a dovedit în foarte multe țări din Vest că asemenea servicii scad presiunea pe sistemul medical și îngrijitori. Dorința noastră e de a ajuta persoanele în vârstă să continue să aibă o calitate a vieții cât mai mare, după pensionare”, ne-a mai spus Robert Miclea.

Toate detaliile despre serviciul național de teleasistență sunt disponibile AICI.

