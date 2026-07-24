FOTO | Adela Mărculescu, actriță din Aiud, a murit la vârsta de 88 de ani: ,,Va rămâne mereu în memoria celor care au admirat-o”

Adela Mărculescu, actriță din Aiud, a murit la vârsta de 88 de ani: ,,Va rămâne mereu în memoria celor care au admirat-o”

Adela Mărculescu, actriță din Aiud, s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani.

Adela Mărculescu s-a născut în 1938 și a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, la clasa profesorului Alexandru Finți, promoția 1959. În 1964 a devenit actriță a Teatrului Național București, scenă căreia i-a rămas fidelă timp de peste 60 de ani.

,,Cu profundă tristețe am aflat vestea trecerii la cele veșnice a Adelei Mărculescu, Cetățean de Onoare al Municipiului Aiud și unul dintre marile nume ale teatrului românesc. Prin talentul și întreaga sa activitate, a adus cinste orașului nostru și va rămâne mereu în memoria celor care au admirat-o.”, a scris, pe Facebook, primarul din Aiud.

Istoria și activitatea lui Adela Mărculescu

Debutul său pe scena Naționalului a avut loc în 1964, în spectacolul „Înșir’te mărgărite”. De-a lungul carierei, Adela Mărculescu a interpretat personaje din dramaturgia românească și universală și a lucrat cu unii dintre cei mai importanți regizori ai teatrului românesc.

Printre rolurile sale se numără Aglaia Epancina din „Idiotul” de F.M. Dostoievski, Ana din „Take, Ianke și Cadîr”, Dona Diana din piesa omonimă a lui Camil Petrescu, Margareta Aldea din „Gaițele” și Mioara din „Idolul și Ion Anapoda”.

Unul dintre momentele importante ale carierei sale a fost rolul Clitemnestra din spectacolul „Electra – O trilogie antică”, montat în 1990 de Andrei Șerban. Actrița a mai fost distribuită în producții precum „Vrăjitoarele din Salem”, „Dragă mincinosule”, „Mașinăria Cehov” și „Dulcea pasăre a tinereții”.

Până în 2026, publicul a putut să o vadă în spectacolele „Cursa de șoareci”, în rolul Doamnei Boyle, și „Titanic vals”, în rolul Chiriachița.

Pentru întreaga activitate artistică, actrița a primit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Ofițer, titlul de Cetățean de Onoare al Capitalei și Premiul Gopo pentru întreaga carieră, în anul 2020.

Trupul neînsuflețit va fi depus vineri, 24 iulie, la Biserica Sfântul Gheorghe din București, unde publicul îi va putea aduce un ultim omagiu începând cu ora 12:00. Înmormântarea va avea loc sâmbătă, 25 iulie, de la ora 10:00, la Cimitirul Bellu.