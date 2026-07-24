Sprijin financiar pentru persoanele cu dizabilități care părăsesc centrele rezidențiale: Până la două salarii minime pentru tranziția către o viață independentă

Guvernul a aprobat, joi, 23 iulie 2026 procedura prin care persoanele adulte cu handicap grav, accentuat sau mediu, care părăsesc centrele rezidențiale publice în cadrul procesului de dezinstituționalizare, vor beneficia de sprijin financiar pentru locuire și integrarea în comunitate.

Hotărârea de Guvern stabilește modul de acordare, suspendare, modificare și încetare a beneficiului pentru locuire și a beneficiului de tranziție, punând în aplicare prevederile Legii nr. 7/2023 privind susținerea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități.

Potrivit Ministerului Muncii, beneficiul pentru locuire va fi acordat lunar, în limita valorii unui salariu minim brut pe economie, pentru acoperirea cheltuielilor de administrare a locuinței și a utilităților. În plus, beneficiul de tranziție, echivalentul a două salarii minime brute, va putea fi utilizat pentru cheltuielile necesare mutării din centrul rezidențial, amenajării noii locuințe și gestionării eventualelor situații de urgență apărute în primul an de la integrarea în comunitate.

Executivul susține că această hotărâre completează cadrul legislativ necesar implementării reformei asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), având ca obiectiv accelerarea dezinstituționalizării și prevenirea reinstituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități.

„Dezinstituționalizarea nu înseamnă doar mutarea unei persoane dintr-un centru într-o locuință. Înseamnă să îi oferim șansa unei vieți independente în comunitate. Dar pentru ca această șansă să devină realitate, oamenii au nevoie de sprijin în momentul în care fac acest pas”, a declarat ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru.

Finanțarea măsurilor va fi asigurată din bugetul de stat și din fonduri externe nerambursabile, iar plățile vor fi efectuate prin direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului (DGASPC), în urma unei evaluări individuale a nevoilor fiecărui beneficiar și în limita fondurilor disponibile.

Autoritățile subliniază că majoritatea persoanelor care părăsesc sistemul rezidențial nu dispun de resurse financiare, locuință sau experiența administrării unei gospodării, ceea ce le expune riscului de excluziune socială, acumulare de datorii sau chiar reinstituționalizare fără un sprijin adecvat.

Conform datelor Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, 5.411 dintre cele 15.903 persoane adulte aflate în prezent în centre rezidențiale sunt incluse în procesul de dezinstituționalizare. Până în 2030, România și-a propus reducerea numărului beneficiarilor din aceste centre la cel mult 10.350.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)