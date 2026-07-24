Admitere liceu 2026 | Când are loc a doua etapă a admiterii în învățământul liceal și cine se poate înscriere. Calendarul complet

A doua etapă a admiterii la liceu 2026 începe pe 31 iulie, odată cu publicarea locurilor rămase disponibile după prima repartizare computerizată. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, cererile de înscriere vor putea fi depuse între 10 și 12 august, iar repartizarea candidaților este programată pentru 17 și 18 august.

Etapa a doua se adresează elevilor care nu au obținut un loc în prima repartizare, dar și altor categorii de candidați prevăzute de metodologia de admitere.

Cine se poate înscrie în etapa a doua de admitere la liceu

Conform procedurii publicate de Inspectoratul Școlar Județean Cluj, la această etapă pot participa:

-elevii care au fost repartizați în prima etapă, dar nu și-au depus dosarul de înscriere la liceu până la termenul-limită;

-candidații respinși la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă organizate în etapa a doua;

-absolvenții care au participat la prima etapă, dar nu au fost repartizați;

-elevii care au susținut Evaluarea Națională, însă, din diverse motive, nu au primit un loc în prima etapă;

-candidații care au optat pentru locurile rezervate elevilor romi sau celor cu cerințe educaționale speciale (CES), aceștia păstrându-și prioritatea pentru aceste locuri;

-absolvenții care nu au susținut Evaluarea Națională;

-elevii care au promovat examenele de corigență.

-126 de elevi au rămas fără un loc după prima repartizare

Potrivit rezultatelor publicate de Ministerul Educației și Cercetării, 126 de absolvenți ai clasei a VIII-a nu au fost repartizați în prima etapă a admiterii la liceu.

Printre aceștia se află și elevi cu medii ridicate, cele mai mari fiind 8,82, 8,37 și 8,00. Doi dintre candidați provin din municipiul București, iar unul este din județul Satu Mare.

Calendarul complet al etapei a doua de admitere la liceu 2026

31 iulie 2026

-Afișarea centrului de admitere.

-Publicarea locurilor rămase libere, inclusiv a celor rezervate candidaților romi și elevilor cu CES.

-Afișarea graficului probelor de aptitudini și a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.

3 august 2026

Înscrierea candidaților la probele de aptitudini și la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, inclusiv pentru locurile speciale destinate elevilor romi și celor cu CES.

4-5 august 2026

Desfășurarea probelor de aptitudini și a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă.

6-7 august 2026

Afișarea rezultatelor și soluționarea eventualelor contestații.

10-12 august 2026

Depunerea cererilor de înscriere pentru:

-elevii repartizați în prima etapă care nu și-au depus dosarul în termen;

-candidații respinși la probele de aptitudini;

-elevii care au susținut probele de limbă în etapa a doua;

-absolvenții care nu au fost repartizați în prima etapă;

-candidații care nu au participat la repartizarea computerizată;

-absolvenții care nu au susținut Evaluarea Națională;

-candidații înscriși pe locurile speciale pentru elevii romi și pentru cei cu CES.

Candidații care concurează pe locurile speciale pentru elevii romi și pentru elevii cu cerințe educaționale speciale își păstrează prioritatea pentru aceste locuri.

17-18 august 2026

Repartizarea candidaților de către comisiile județene de admitere și Comisia Municipiului București, conform procedurilor publicate de fiecare inspectorat școlar.

18 august 2026

Transmiterea rezultatelor finale către Centrul Național de Admitere și încheierea operațiunilor din aplicația informatică utilizată pentru admiterea în liceu.