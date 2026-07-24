FOTO ȘTIREA TA | Pista de biciclete de pe Dealul Mamut din Alba Iulia, criticată după lucrările de toaletare a vegetației: ,,Este cu obstacole, impracticabilă”

Pista de biciclete de pe Dealul Mamut din Alba Iulia, criticată după lucrările de toaletare a vegetației: ,,Este cu obstacole, impracticabilă”

Bicicliștii reclamă starea în care a ajuns pista de biciclete de pe Dealul Mamut din Alba Iulia, după lucrările de toaletare a vegetației, printr-o postare pe o rețea de socializare, făcută de pagina de Facebook Alba Ciclism.

Mesajul, însoțit de mai multe fotografii publicate pe o rețea de socializare, descrie situația de pe pista de biciclete de pe Mamut, unde autorul susține că vegetația a fost îndepărtată „în bătaie de joc”, iar în locul unei lucrări de întreținere au rămas copaci retezați, trunchiuri abandonate și un traseu care pune în pericol bicicliștii.

,,«Pe aici nu se trece» – sloganul din Primul Război Mondial pus în aplicare pe pista de biciclete de pe Mamut. Tovarășii „profesioniști” ai primăriei au „toaletat”, cică, în bătaie de joc vegetația de pe marginea traseului, lăsând acolo un adevărat dezastru.

Pista este una cu obstacole, impracticabilă. Copacii nu au fost toaletați, ci executați cu sânge rece. Mulți pini distruși, retezați de la jumătate. Priviți pozele..

Parte din pistă, cea mai abruptă de lângă restaurantul Panoramic, a fost eliberată de vegetație de către niște cicliști care au conștientizat riscul pe care îl prezintă acele trunchiuri abandonate acolo.

În rest, jale!”, se arată în mesajul publicat de Alba Ciclism.