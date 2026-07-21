Sport

Posibile ținte pentru CSM Unirea Alba Iulia, talentații Philip Pahone (Metalurgistul Cugir) și Alex Zahan (FCSB) | „Alb-negrii” i-au repatriat pe Cutean (FC Bihor) și S. Bran („U” Cluj)

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

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De

Posibile ținte pentru CSM Unirea Alba Iulia, talentații Philip Pahone (Metalurgistul Cugir) și Alex Zahan (FCSB) | „Alb-negrii” i-au repatriat pe Cutean (FC Bihor) și S. Bran („U” Cluj)

O nouă provocare pentru divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia. Asta după ce „alb-negrii” au reușit o mutare spectaculoasă prin aducerea acasă a tinerilor localnici Răzvan Cutean (FC Bihor) și Sebastian Bran („U” Cluj), ambii din 2008, în cazul ultimului urmând un verdict în aceste zile.

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Pe aceeași coordonate s-au înscrie alte două posibile achiziții, alți talentați jucători, în perspectivă, cum ar fi Philip Pahone (Metalurgistul Cugir) și Alexandru Zahan (FCSB), ambii din 2009, care pot acoperi mai multe posturi în linia mediană.

Cei doi sunt catalogați, de cei apropiați fenomenului, printre vârfurile generației respective în județ. În această vară, Philip Pahone s-a pregătit timp de 3 săptămâni, cu divizionara secundă ASA Tg. Mureș. A jucat în câteva amicale, a efectuat cantonamentul centralizat la Brașov, oficialii mureșeni oferindu-i un contract. Însă decizia lui P. Pahone este de a nu da curs propunerii, preferând să mai evolueze un sezon în al treilea eșalon, la Metalurgistul Cugir, echipa din orașul natal. Lunile trecute, înainte de ratarea promovării în Liga 2, se vorbea despre un interes al CSM Unirea Alba Iulia, însă între timp s-au produs modificări substanțiale în structura clubului și totul a rămas la stadiu de discuți.

Alex Zahan, crescut în Spania, și lasant de Optimum Alba Iulia, este de 4 ani la FCSB. Extrem de promițător, Zahan era în atenția loturilor naționale Under 15, însă a suferit o accidentare gravă la genunchi. A revenit pe gazon în această primăvară.

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