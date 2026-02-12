Portarul Răzvan Ducan, transfer la CSM Unirea Alba Iulia, din postura de liber de contract
Portarul Răzvan Ducan (25 de ani) este noul transfer al divizionarei terțe CSM Unirea Alba Iulia, din postura de liber de contract, acesta având numai 5 meciuri în ultimii 2 ani
Fost la FCSB și pus recent pe liber de Farul Constanța, Răzvan Ducan este noul goalkeeper al CSM Unirea Alba Iulia, liderul Seriei 7 din Liga 3, semnând un contract valabil până la finele stagiunii
Citește și: În ultimul amical din Antalya, CSM Unirea Alba Iulia – Brabrand IF 2-2 (1-0) | Dublă Blănaru și o nouă remiză a „alb-negrilor”
Este achiziție din postură de jucător liber de contract, Ducan despărțindu-se de Farul Constanța la mijlocul lunii ianuarie. „Farul Constanța și portarul Răzvan Ducan au decis, de comun acord, încheierea contractului. În vârstă de 24 de ani, Răzvan Ducan a evoluat în numai cinci partide pentru formația noastră în perioada iulie 2024 – ianuarie 2026, toate aceste prezențe în tricoul Farului fiind în ediția precedentă din Cupa României, unde Farul s-a calificat până în semifinalele competiției”, este anunțul din 12 ianuarie a clubului de pe malul Mării.
Cu trei jucători under în compartimentul portarilor, Roman, Ștefan și Herlea (toți 3 prezenți în cantonamentul din Antalya), și cu o strategie competițională gândită cu folosirea unui jucător under între buturi, CSM Unirea Alba Iulia a luat un jucător senior, după modelul Bălgrădean din iarna trecută, asta cu două săptămâni înaintea debutului oficial. Ducan a fost component al diverselor loturi naționale ale României.
În consecință, cei 3 underi obligatorii vor evolua în câmp, situație care complică și mai mult concurența în anumite posturi
La prima echipă a FCSB-ului a debutat în toamna lui 2020, într-un meci european memorabil cu Backa Topola, încheiat 6-6 și câștigat de roș-albaștri la penalty-uri, Ducan reușind să apere o lovitură de la 11 metri.
