În ultimul amical din Antalya, CSM Unirea Alba Iulia – Brabrand IF 2-2 (1-0) | Dublă Blănaru și o nouă remiză a „alb-negrilor”

Dan HENEGAR

Publicat

acum 29 de minute

în

De

În ultima partidă de verificare din Antalya, divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia a remizat cu formația daneză Brabrand IF (locul 9 în 2nd Division, al treilea eșalon competițional), scor 2-2 (1-0).

Citește și: FOTO | CSM Unirea Alba Iulia – FC Neftchi Kochkor-Ata 1-1 (1-1), într-o partidă amicală în Antalya | Miclăuș, primul gol în „alb-negru”, Fetița – penalty ratat

 Uniriștii au punctat prin Blănaru (35 și 58, la pasă Miclăuș, atacantul mai trimițând balonul în bară în prima repriză), iar adversarii au egalat în două rânduri (56, penalty) și în final.

Stagiul extern al divizionarei terțe a programat alte două meciuri amicale, 1-2 cu FC Toktogul (promovată recent) și 1-1 cu FC Neftchi Kochkor-Ata (ambele din Kârgâzstan), iar până în prezent bilanțul jocurilor din această iarnă cuprinde trei remize și două înfrângeri. „Alb-negrii” au încheiat stagiul centralizat din Turcia și vor reveni în țară vineri, 13 februarie.

CSM Unirea: Roman – Lambru, Ardei (20, accidentat, Miclăuș), Balaur, Ondreykovicz, Gavrilă, Borcea, Ardeiu, Golda, Blănaru, Pîntea (prima repriză); au mai intrat Mihaiu, Jorza, Glonț, Banu, Fetița, Vomir, Butnariu, Banyoi, Giosu; nu au jucat Ștefan, Herlea, Szijj, Giurgiu, R. Stanciu, Jurj. Antrenor Dragoș Militaru.

Foto: CSM Unirea Alba Iulia

