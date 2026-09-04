Portarul albaiulian Mihai Mincă va apăra la 42 de ani la o echipă sibiană care atacă promovarea în Liga 3
Portarul albaiulian Mihai Mincă va apăra la 42 de ani la o echipă sibiană care atacă promovarea în Liga 3
Mihai Mincă nu renunță la fotbal! Portarul albaiulian, unul dintre jucătorii cu un CV impresionant care mai sunt activi în fotbalul românesc, a semnat cu ACS Bradu, vicecampioana județului Sibiu.
Ajuns la aproape 42 de ani, Mihai Mincă reprezintă transferul de impact prin care formația sibiană își încheie campania de achiziții din această vară. Obiectivul este unul cât se poate de clar: câștigarea campionatului județean și calificarea la barajul pentru promovarea în Liga 3.
Născut la Alba Iulia, Mihai Mincă are în palmares trofee importante ale fotbalului românesc. A devenit campion al României cu CFR Cluj, în sezonul 2011/2012, și a cucerit de trei ori Cupa României: de două ori cu Rapid, în 2006 și 2007, și o dată cu CFR Cluj, în 2012. În palmaresul său se mai află și Supercupa României, câștigată în 2008.
Portarul albaiulian, care va împlini 42 de ani pe 8 octombrie, măsoară aproape doi metri și vine la Bradu cu o experiență acumulată în peste două decenii de fotbal. Ultima sa echipă a fost Hidro Mecanica Șugag, formație din Liga 3 care s-a retras din campionat în pauza de iarnă.
În cariera sa, Mincă a trecut pe la CS Zlatna, Unirea Alba Iulia, Rapid, Gloria Buzău, FC Brașov, CFR Cluj, ACS Șirineasa, FC Voluntari, Kisvárda, în Ungaria, și CSU Alba Iulia.
ACS Bradu, lot construit pentru promovare
Transferul lui Mihai Mincă vine după o vară extrem de activă pentru ACS Bradu. Vicecampioana Sibiului a făcut mai multe mutări importante și și-a întărit serios lotul în tentativa de a ataca promovarea.
Printre jucătorii aduși se numără Călin Grecu, de la FC Hermannstadt, Valentin Drăghescu, de la CSC Șelimbăr, Ioan Timiș, Robert Gliga și Robert Chirilă, de la Inter Stars Sibiu, Loren Niță, Ruben Vecerdea, de la ACS Păltiniș Rășinari, Norbert Brașoveanu, de la Progresul Bogatu, precum și Paul Dragomir și Dragoș Vaida, de la Voința Sibiu.
Conducerea clubului consideră că, de această dată, echipa are toate argumentele pentru a se lupta pentru primul loc.
„Avem toate condițiile, o bază sportivă bine pusă la punct, stabilitate financiară și, ceea ce nu am avut anul trecut, un lot complet pentru a ne lupta până la final pentru titlul județean. Anul trecut am suferit la nivelul lotului, câteva accidentări ne-au pus în dificultate pe finalul sezonului și am pierdut câteva puncte prețioase care ne-au costat. Anul acesta suntem pregătiți să ne batem pentru locul întâi”, a declarat Gheorghe Grosuleac, președintele ACS Bradu.
Cu un lot întărit și cu un portar de calibrul lui Mihai Mincă între buturi, ACS Bradu anunță o candidatură serioasă la câștigarea Ligii 4 Sibiu. Pentru fotbalistul albaiulian, noua provocare reprezintă încă un capitol într-o carieră începută în Alba și care a trecut prin unele dintre cele mai importante cluburi din fotbalul românesc.
sursa: tribuna.ro
foto: arhivă
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