Cum va fi vremea în România până în 5 octombrie 2026: Temperaturi peste normal la începutul toamnei. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
Cum va fi vremea în România până în 5 octombrie 2026: Temperaturi peste normal la începutul toamnei. Prognoza meteo pe 4 săptămâni
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Video | Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR), reunit la Sebeș: „Este un moment deosebit pentru județul Alba”
Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR), reunit la Sebeș: „Este un moment deosebit pentru județul Alba” Municipiul Sebeș găzduiește, în perioada 4-5 septembrie 2026, ședința Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR). „Este un moment deosebit pentru județul Alba că are ocazia să găzduiască lucrările Consiliului UNBR, forum conducător al avocaților din […]
5 septembrie 2026 | Cod galben de caniculă în Alba și alte județe din țară: Temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic ridicat
5 septembrie 2026 | Cod galben de caniculă în Alba și alte județe din țară: Temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic ridicat Meteorologii ANM au emis vineri dimineața o atenționare meteo cod galben de caniculă, valabilă în intervalul 5 septembrie, ora 10.00 – 5 septembrie, ora 21.00. Temperaturile vor fi deosebit de ridicate, iar […]
Ministrul Mihai Dimian: „În Educație nu avem haos, dar sunt câteva probleme reale pe care trebuie să le rezolvăm”
Ministrul Mihai Dimian: „În Educație nu avem haos, dar sunt câteva probleme reale pe care trebuie să le rezolvăm” Ministrul interimar al Educației și Cercetării, Mihai Dimian, susține că sistemul de educație se confruntă cu numeroase probleme, însă acestea nu trebuie confundate cu „haosul”. Oficialul afirmă că, într-un sistem de dimensiuni și complexitate ridicate, este […]
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Video | Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR), reunit la Sebeș: „Este un moment deosebit pentru județul Alba”
Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (UNBR), reunit la Sebeș: „Este un moment deosebit pentru județul Alba” Municipiul Sebeș...
5 septembrie 2026 | Cod galben de caniculă în Alba și alte județe din țară: Temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic ridicat
5 septembrie 2026 | Cod galben de caniculă în Alba și alte județe din țară: Temperaturi deosebit de ridicate și...
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Video | Alexandra Sas, elevă în clasa a VII-a la Colegiul „Lucian Blaga” din Sebeș, și-a lansat volumul „Clipa și Gândul”: Poezii și proză scurtă despre familie, viață, adevăr și lupta interioară
Alexandra Sas, elevă în clasa a VII-a la Colegiul „Lucian Blaga” din Sebeș, și-a lansat volumul „Clipa și Gândul”: Poezii...
Update foto | Tragedie la Aiud: Bărbat dat dispărut, descoperit mort într-un autoturism, în zona „La Baltă”. Ce spune Poliția Alba despre caz
Tragedie la Aiud: Bărbat dat dispărut, descoperit mort într-un autoturism, în zona „La Baltă” Un bărbat, cu inițialele N.I., a...
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Video | Investiție emblematică de 4,5 milioane de euro la Blaj: Parcul tematic și zona de agrement de la Lacul Chereteu intră în linie dreaptă
Investiție emblematică de 4,5 milioane de euro la Blaj: Parcul tematic și zona de agrement de la Lacul Chereteu intră...
4 septembrie 2026 | Slujbă nocturnă de priveghere la Catedrala arhiepiscopală din Alba Iulia: Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, celebrată la miezul nopții
4 septembrie 2026 | Slujbă nocturnă de priveghere la Catedrala arhiepiscopală din Alba Iulia: Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului...
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Municipiul Aiud deschide selecția pentru acordarea, în 2027, a subvențiilor de la bugetul local pentru servicii sociale
Municipiul Aiud deschide selecția pentru acordarea, în 2027, a subvențiilor de la bugetul local pentru servicii sociale Primăria Municipiului Aiud...
Marius Hațegan (PNL Alba): Financial Times „mătură” cu PSD și următorul Guvern al României
Marius Hațegan (PNL Alba): Financial Times „mătură” cu PSD și următorul Guvern al României Marius Hațegan, secretar general PNL Alba,...
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26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox Miercuri, 26 august 2026, în calendarul ortodox...