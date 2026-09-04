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Cum va fi vremea în România până în 5 octombrie 2026: Temperaturi peste normal la începutul toamnei. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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Cum va fi vremea în România până în 5 octombrie 2026: Temperaturi peste normal la începutul toamnei. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Toamna meteorologică se conturează cu temperaturi ușor mai ridicate decât cele normale în mai multe regiuni ale țării, în special în vest, sud-vest și centru. Pentru următoarele patru săptămâni, meteorologii estimează cantități de precipitații apropiate de valorile normale pentru această perioadă.

*Săptămâna 07.09.2026 – 14.09.2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, sud-vestice și, local, în cele centrale. În restul țării, temperaturile vor fi, în general, apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

*Săptămâna 14.09.2026 – 21.09.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile sud-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

*Săptămâna 21.09.2026 – 28.09.2026

Temperatura aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în regiunile vestice, sud-vestice și centrale. În rest, valorile termice vor fi, în general, apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval se va situa în jurul celui normal, la nivelul întregii țări.

*Săptămâna 28.09.2026 – 05.10.2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile sud-vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

sursa: ANM

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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