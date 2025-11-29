Pompierii ISU Alba, la datorie în minivacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie. Parade cu peste 70 de pompieri militari și 6 autospeciale
Pompierii ISU Alba, la datorie în minivacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie. Parade cu peste 70 de pompieri militari și 6 autospeciale
Cu prilejul minivacanței de Sfântul Andrei și al celebrării Zilei Naționale a României, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba transmite cele mai calde gânduri tuturor românilor și vă invită să fiți alături de salvatori în Cetatea Marii Uniri.
În data de 1 Decembrie 2025, ISU Alba vă așteaptă să participați la festivitățile organizate în municipiul Alba Iulia, în zona Bulevardului 1 Decembrie 1918.
Citește și: Intervenție ISU Alba în peste 80 de solicitări de urgență în weekend. Echipele au intervenit rapid în cazurile de incendiu și accidente
Suntem onorați să defilăm în fața dumneavoastră cu un efectiv de peste 70 de pompieri militari, alături de 6 autospeciale de intervenție, garda portdrapel și un pluton de onoare.
De asemnea, pentru gestionarea eficientă a situațiilor de urgență ce pot interveni pe timpul minivacanței, pompieri militari se vor afla zilnic în serviciu operativ, fiind pregătiți să intervină cu tehnica specifică din dotare, atât pentru stingerea incendiilor, acordarea asistenței medicale de urgență, cât și pentru gestionarea celorlalte tipuri de misiuni aflate în competență.
Pentru ca bucuria acestei sărbători să nu fie umbrită de evenimente neplăcute, ISU Alba a dispus măsuri suplimentare de prevenire și intervenție rapidă. Având în vedere afluxul mare de persoane preconizat, recomandăm participanților să respecte cu strictețe următoarele măsuri de siguranță:
* NU utilizați focul deschis în locuri cu pericol de incendiu.
* Fumatul este permis doar în locurile special amenajate.
* Nu aruncați resturile de țigări la întâmplare.
