Intervenție ISU Alba în peste 80 de solicitări de urgență în weekend. Echipele au intervenit rapid în cazurile de incendiu și accidente

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 2 ore

în

De

ISU Alba a intervenit în peste 80 de situații de urgență în weekendul 7-9 noiembrie 2025. Dintre acestea, 79 au fost misiuni SMURD, în cadrul cărora paramedicii au acordat primul ajutor și au stabilizat victimele. De asemenea, pompierii militari au intervenit pentru stingerea unui incendiu la un autotren și au gestionat două accidente rutiere.

Reprezentanții ISU Alba atrag atenția asupra importanței responsabilității individuale în fața situațiilor de urgență. Modul în care reacționăm în primele momente poate face diferența în salvarea vieții proprii și a celor din jur.

Autoritățile recomandă respectarea măsurilor preventive și informarea corectă prin aplicația DSU sau platforma fiipregatit.ro, pentru a afla cum să vă protejați pe dumneavoastră și familia în caz de incendii, accidente sau fenomene extreme.

Pompierii militari rămân la datorie 24/7, pregătiți să intervină rapid în sprijinul cetățenilor.

