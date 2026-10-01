Curier Județean

Polițiștii din Ocna Mureș, amenzi de aproape 5.500 lei și zeci de persoane și mașini verificate prin aplicația eDAC. Acțiune pentru siguranță publică și prevenirea faptelor săvârșite cu violență

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

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Polițiștii din Ocna Mureș, amenzi de aproape 5.500 lei și zeci de persoane și mașini verificate prin aplicația eDAC. Acțiune pentru siguranță publică și prevenirea faptelor săvârșite cu violență

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ocna Mureș, împreună cu cei ai Secției 4 de Poliție Rurală Ocna Mureș, au desfășurat în data de 30 septembrie 2026, în intervalul orar 17.00 – 20.00, o acțiune, pe raza orașului Ocna Mureș și a localităților arondare, care a avut drept scop menținerea unui climat de siguranță publică și prevenirea faptelor săvârșite cu violență.

Petrecerea Divorțaților

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 90 de verificări de persoane și peste 60 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.

Au fost constatate 15 abateri de natură contravențională, majoritatea la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 5.460 de lei.

În cadrul acțiunii, au fost consiliate 25 de persoane aflate în situații conflictuale, combaterea violenței fiind un obiectiv prioritar al Poliției Române.

sursa: IPJ Alba

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