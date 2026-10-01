29 de femei ucise în România de la începutul anului 2026: Agresorii violenți ar putea fi monitorizați electronic chiar și fără acordul expres al victimei. Parlamentarii vor să schimbe legea

Regulile pentru obţinerea ordinului de protecţie s-ar putea schimba după ce 29 de femei au fost ucise în România de la începutul anului 2026. Parlamentarii vor să modifice legea în aşa fel încât agresorii violenţi să fie monitorizaţi electronic fără acordul victimei. Majoritatea covârşitoare a lor sunt femeile, iar o astfel de măsură ar putea face diferenţa dintre viaţă şi moarte în cazurile de violenţă domestică.

Cu 28 de femei ucise de la începutul anului și cu peste 100 de mii de cazuri de violență domestică, ordinele de protecție rămân singura armă prin care femeile se pot apăra de abuzatorii lor. Valentina, fata de 28 de ani găsită moartă în­tr-o valiză aruncată în râul Olt, nu a mai reușit să se salveze.

O altă femeie, de 42 de ani, a fost ucisă de partenerul său, iar bărbatul a murit după ce s-a aruncat apoi de la etajul 4 al imobilului. Potrivit primelor informaţii, acesta ar fi intenţionat să îl rănească şi pe fiul femeii, un adolescent de 15 ani.

Pentru ca astfel de tragedii să nu se mai repete, legea s-ar putea modifica. Agresorii ar putea fi monitorizați electronic chiar și fără acordul expres al victimei.

În acest moment, potrivit legii, victimele trebuie să semneze un acord expres pentru monitorizarea electronică a agresorilor, atunci când le solicită polițiștilor un ordin de protecție. După ce este emis, victima primește și ea un telefon, prin care polițiștii se asigură că cel monitorizat păstrează distanța minimă față de ea.

Ca asta să se schimbe, avem nevoie de un proiect de lege.

„Noi venim și inversăm acest mecanism. Nu mai trebuie să ceară victima proactiv. Dacă s-a dispus ordin de protecție cu menținerea distanței față de agresor, el vine la pachet cu monitorizare electronică. Foarte multe dintre ele nu știu că există, că au acest drept, nu știu cum funcționează, atunci când sunt informate, sunt informate sumar”, a declarat Victoria Stoiciu, inițiator proiect de lege.

Specialiștii spun că, de multe ori, necunoașterea legii sau frica stau în spatele refuzului victimei de a cere autorităților să ia măsuri față de agresor.

„Informarea trebuie să fie mult mai clară și mai accesibilă. O victimă nu trebuie să fie specialistă în drept. Când ești speriat, amenințat sau abuzat, este foarte greu să înțelegi singur proceduri, termene și drepturi”, a precizat Monica Abuzaid, președinte Asociația Împlinim Destine.

În plus, polițiștii ar putea trece peste refuzul persoanei vătămate. În această situație, agresorul va fi obligat să poarte brățară electronică și ar putea fi montate dispozitive în clădirea în care locuiește victima, astfel încât acesta să nu se apropie de ea. Asta înseamnă investiții și, totodată, un număr mai mare de agenți care să intervină la timp.

„Va trebui să valorificăm la maximum și sistemul care alertează astfel de agresiuni în momentul în care dispozitivele sunt montate. Am avut în toată această perioadă de doi ani de zile de când s-a implementat sistemul SIME situații în care, colegii, din cauza numărului mare de muncă și a numărului mic de personal, să nu poată să intervină în timp util în astfel de situații”, a spus Gabriel Gârniţă, președinte SIDEPOL.

În primele 8 luni ale acestui an, doar polițiștii au emis peste 13 mii de ordine de protecție provizorii. Proiectul a fost depus la Senat și urmează să fie dezbătut. Tot în Parlament am fost și noi, reprezentați de Alessandra Stoicescu, președinte al Fundației Mereu Aproape și formatoare a comunității Shero, care a făcut un prim pas spre necesitatea reglementării unui registru al abuzatorilor, în așa fel încât femeile să poată cere informații despre partenerii lor, înainte să ajungă să fie terorizate de ei.

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