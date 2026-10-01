VIDEO | Accident în Alba Iulia: O autoutilitară și o mașină s-au ciocnit în zona Kaufland Cetate

Accident în Alba Iulia: O autoutilitară și o mașină s-au ciocnit în zona Kaufland Cetate

Un accident rutier a avut loc joi, în jurul orei 13.30, în Alba Iulia. O autoutilitară și o mașină s-au ciocnit în zona Kaufland Cetate.

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la evenimentul rutier produs în municipiul Alba Iulia, Calea Moților (zona Kaufland).

Din informațiile primite de la apelant in accident ar fi implicat un singur autoturism, fără persoane încarcerate.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și 2 ambulanțe SAJ.

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