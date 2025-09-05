Poliția verifică ce pachete ajung în curtea școlilor prin firmele de curierat: Măsură nouă pentru siguranța elevilor din anul școlar 2025–2026

Poliția verifică ce colete ajung în curtea școlilor prin firmele de curierat: Măsură nouă pentru siguranța elevilor din anul școlar 2025–2026

De la începutul noului an școlar, livrările făcute prin firme de curierat către școli nu vor mai trece neobservate. Poliția anunță că va monitoriza aceste transporturi, pentru a preveni introducerea în unitățile de învățământ a unor obiecte periculoase, substanțe interzise sau chiar alcool și tutun.

Măsura vine după ce, în ultimii ani, au fost semnalate tot mai multe situații în care diverse produse ajungeau în curtea școlii fără să fie verificate, iar autoritățile spun că e nevoie de un plus de control pentru siguranța elevilor.

Astfel, toate firmele de curierat care fac livrări direct la școli vor fi obligate să colaboreze cu poliția, iar transporturile vor fi supravegheate atent. Se urmărește nu doar verificarea coletelor, ci și prevenirea oricăror situații care ar putea afecta climatul de ordine și siguranță în unitățile de învățământ.

Pe lângă acest control, autoritățile spun că vor continua și patrulele mixte din jurul școlilor, verificările în zona chioșcurilor și a magazinelor din apropiere, dar și acțiuni punctuale pentru a limita accesul substanțelor interzise sau al băuturilor alcoolice la elevi.

Măsurile sunt prezentate ca parte dintr-un plan mai amplu de securitate, care va fi aplicat pe toată durata anului școlar 2025–2026.

