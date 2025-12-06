Poli Timișoara – CSU Alba Iulia 4-1 (2-0), de sărbătoarea grupării din Banat | Studenții, prima echipă care înscriu în fieful violeților

Poli Timișoara – CSU Alba Iulia 4-1 (2-0), în penultima rundă a anului din eșalonul terț, în Seria 7 | Studenții sunt primii care au marcat în fieful „violeților” în acest sezon

Știința Poli Timișoara a învins, pe „Electrica”, pe CS Universitar Alba Iulia într-o partidă contând pentru etapa a 16-a din Liga 3, scor 4-1 (2-0)

Pentru gazde au punctat prin Blagu (36, autogol, la o reluare cu capul Haiduc), Avramescu (44), Vlaicu (56) toate din reluări cu capul, Stănilă (72), iar Marincu (78) a stabilit rezultatul final

Universitarii reprezintă prima formație care în acest sezon a marcat în fieful formației lui Dan Alexa

Meciul se dispută într-o săptămână de sărbătoare, gruparea „viola” aniversând 104 de la înființarea clubului (4 decembrie 1921). Gazdele sunt favorite, asta în condițiile în care au maximum de puncte pe teren propriu, fără a primi gol în cele 7 dispute interne (golaveraj 28-0). Oaspeții au pierdut 3 din ultimele 4 întâlniri susținute.

