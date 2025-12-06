Poli Timișoara – CSU Alba Iulia 4-1 (2-0), de sărbătoarea grupării din Banat | Studenții, prima echipă care înscriu în fieful violeților
Poli Timișoara – CSU Alba Iulia 4-1 (2-0), în penultima rundă a anului din eșalonul terț, în Seria 7 | Studenții sunt primii care au marcat în fieful „violeților” în acest sezon
Știința Poli Timișoara a învins, pe „Electrica”, pe CS Universitar Alba Iulia într-o partidă contând pentru etapa a 16-a din Liga 3, scor 4-1 (2-0)
Pentru gazde au punctat prin Blagu (36, autogol, la o reluare cu capul Haiduc), Avramescu (44), Vlaicu (56) toate din reluări cu capul, Stănilă (72), iar Marincu (78) a stabilit rezultatul final
Citește și: FOTO: CSU Alba Iulia – Poli Timișoara 0-4 (0-2) | Trupa lui Alexa a spart gheața în Alba, gazdele – 3 eșecuri consecutive!
Universitarii reprezintă prima formație care în acest sezon a marcat în fieful formației lui Dan Alexa
Meciul se dispută într-o săptămână de sărbătoare, gruparea „viola” aniversând 104 de la înființarea clubului (4 decembrie 1921). Gazdele sunt favorite, asta în condițiile în care au maximum de puncte pe teren propriu, fără a primi gol în cele 7 dispute interne (golaveraj 28-0). Oaspeții au pierdut 3 din ultimele 4 întâlniri susținute.
Foto: Politehnica Timisoara
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
FOTO: CSM Unirea Alba Iulia – Hidro Mecanica Șugag 5-0 (1-0), pe „Cetate” | Liderul, victorie facilă, de Sf. Nicolae, pe „Cetate”
CSM Unirea Alba Iulia – Hidro Mecanica Șugag 5-0 (1-0), pe „Cetate” | Liderul, victorie facilă, de Sf. Nicolae, pe „Cetate”, la ultima reprezentație internă CSM Unirea Alba Iulia a învins, pe „Cetate”, pe Hidro Mecanica Șugag, „lanterna roșie” din Seria 7, scor 5-0 (1-0). Golurile au fost marcate de Giosu (44), Giurgiu (58) – […]
Andrei Rațiu, fotbalistul din Alba, Tricolorul anului 2025! O nouă distincție onorantă pentru fotbalul din județ, după Nicolae Stanciu, în 2022
Andrei Rațiu, fotbalistul din Alba, este Tricolorul anului 2025 și al lunii noiembrie! O nouă distincție onorantă pentru fotbalul din județ, după Nicolae Stanciu, în 2022 Andrei Rațiu, fotbalistul din Alba, a fost desemnat Tricolorul anului 2025, fiind a doua distincție din ultimii ani, după aceea reușită în 2022 de albaiulianul Nicolae Stanciu. Citește și: FOTO […]
FOTO: Metalurgistul Cugir – CIL Blaj 3-1 (2-0) în derby „de Alba” | „Roș-albaștrii” și-au netezit drumul spre play-off!
Metalurgistul Cugir – CIL Blaj 3-1 (2-0) în derby „de Alba” | „Roș-albaștrii” și-au netezit drumul spre play-off, la ultima reprezentație internă Metalurgistul Cugir a învins CIL Blaj în etapa a 16-a a eșalonului terț, scor 3-1 (2-0), o victorie prețioasă a „roș-albaștrilor”, care astfel și-au netezit drumul spre play-off Cugirenii și-au luat rămas bun […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Vaccinurile cu ARNm împotriva COVID-19 nu cresc riscul de mortalitate pe termen lung. STUDIU realizat în Franța
Vaccinurile cu ARNm împotriva COVID-19 nu cresc riscul de mortalitate pe termen lung. STUDIU realizat în Franța Potrivit unui studiu...
VIDEO | Bărbat din Brașov, REȚINUT de polițiștii din Alba Iulia: Este cercetat pentru înșelăciune după ce a convins mai mulți angajați ai unei firme să depună 17.000 de lei în conturi indicate de el
Bărbat din Brașov, REȚINUT de polițiștii din Alba Iulia: Este cercetat pentru înșelăciune după ce a convins mai mulți angajați...
Știrea Zilei
VIDEO | APEL UMANITAR pentru un bătrânel de 85 de ani din Pianu, rămas fără casă în urma unui incendiu: ,,Un om simplu, cu un suflet uriaș, care nu s-a plâns niciodată de greutăți”
APEL UMANITAR pentru un bătrânel de 85 de ani din Pianu, rămas fără casă în urma unui incendiu: ,,Un om...
VIDEO | Decor de vis într-o comună din Alba: Casă împodobită an de an cu mii de luminițe, decorațiuni de Crăciun, reni și Moși Crăciuni
Decor de vis într-o comună din Alba: Casă împodobită an de an cu mii de luminițe, decorațiuni de Crăciun, reni...
Curier Județean
10 decembrie 2025 | Alba Iulia devine Capitala Tineretului din România 2026: Evenimentul de semnare, la Palatul Principilor Transilvaniei. Tinerii devin oficial „co-arhitecți” ai orașului
10 decembrie 2025 | Alba Iulia devine Capitala Tineretului din România 2026: Evenimentul de semnare, la Palatul Principilor Transilvaniei. Tinerii...
FOTO | Andrei Boncuțiu, din Sântimnbru, vicecampion județean la șah: Este elev în clasa a V-a la Școala „Ioan de Hunedoara”
Andrei Boncuțiu, din Sântimnbru, vicecampion județean la șah: Este elev în clasa a V-a la Școala „Ioan de Hunedoara” Andrei...
Politică Administrație
Comunicat de presă: „Crăciun ca-n Alba. Tradiție și bun gust” – eveniment dedicat tradițiilor autentice românești și valorilor creștine, organizat de PSD Alba
„Crăciun ca-n Alba. Tradiție și bun gust” – eveniment dedicat tradițiilor autentice românești și valorilor creștine, organizat de PSD Alba...
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
Opinii Comentarii
Tradiții și obiceiuri de Moș Nicolae, cel care și-a dat moștenirea pentru a-i ajuta pe nevoiași
Tradiții și obiceiuri de Mos Nicolae, cel care și-a dat moștenirea pentru a-i ajuta pe nevoiași Obiceiuri si traditii de...
6 decembrie: Creștinii îl prăznuiesc pe Sfântul Nicolae, ocrotitorul copiilor și apărătorul credinței ortodoxe
6 decembrie: Creștinii îl prăznuiesc pe Sfântul Nicolae, ocrotitorul copiilor și apărătorul credinței ortodoxe Astăzi este prăznuit Sfântul Nicolae, unul...