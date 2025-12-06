Rămâi conectat

Sport

Poli Timișoara – CSU Alba Iulia 4-1 (2-0), de sărbătoarea grupării din Banat | Studenții, prima echipă care înscriu în fieful violeților

Dan HENEGAR

Publicat

acum 57 de minute

în

De

Poli Timișoara – CSU Alba Iulia 4-1 (2-0), în penultima rundă a anului din eșalonul terț, în Seria 7 | Studenții sunt primii care au marcat în fieful „violeților” în acest sezon

Știința Poli Timișoara a învins, pe „Electrica”, pe CS Universitar Alba Iulia într-o partidă contând pentru etapa a 16-a din Liga 3, scor 4-1 (2-0)

Pentru gazde au punctat prin Blagu (36, autogol, la o reluare cu capul Haiduc), Avramescu (44), Vlaicu (56) toate din reluări cu capul, Stănilă (72), iar Marincu (78) a stabilit rezultatul final

Citește și: FOTO: CSU Alba Iulia – Poli Timișoara 0-4 (0-2) | Trupa lui Alexa a spart gheața în Alba, gazdele – 3 eșecuri consecutive!

Universitarii reprezintă prima formație care în acest sezon a marcat în fieful formației lui Dan Alexa

Meciul se dispută într-o săptămână de sărbătoare, gruparea „viola” aniversând 104 de la înființarea clubului (4 decembrie 1921). Gazdele sunt favorite, asta în condițiile în care au maximum de puncte pe teren propriu, fără a primi gol în cele 7 dispute interne (golaveraj 28-0). Oaspeții au pierdut 3 din ultimele 4 întâlniri susținute.

Foto: Politehnica Timisoara

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

FOTO: CSM Unirea Alba Iulia – Hidro Mecanica Șugag 5-0 (1-0), pe „Cetate” | Liderul, victorie facilă, de Sf. Nicolae, pe „Cetate”

Dan HENEGAR

Publicat

acum 43 de minute

în

6 decembrie 2025

De

CSM Unirea Alba Iulia – Hidro Mecanica Șugag 5-0 (1-0), pe „Cetate” | Liderul, victorie facilă, de Sf. Nicolae, pe „Cetate”, la ultima reprezentație internă CSM Unirea Alba Iulia a învins, pe „Cetate”, pe Hidro Mecanica Șugag, „lanterna roșie” din Seria 7, scor 5-0 (1-0).  Golurile au fost marcate de Giosu (44), Giurgiu (58) – […]

Citește mai mult

Sport

Andrei Rațiu, fotbalistul din Alba, Tricolorul anului 2025! O nouă distincție onorantă pentru fotbalul din județ, după Nicolae Stanciu, în 2022

Dan HENEGAR

Publicat

acum 5 ore

în

6 decembrie 2025

De

Andrei Rațiu, fotbalistul din Alba, este Tricolorul anului 2025 și al lunii noiembrie! O nouă distincție onorantă pentru fotbalul din județ, după Nicolae Stanciu, în 2022 Andrei Rațiu, fotbalistul din Alba, a fost desemnat Tricolorul anului 2025, fiind a doua distincție din ultimii ani, după aceea reușită în 2022 de albaiulianul Nicolae Stanciu. Citește și: FOTO […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: Metalurgistul Cugir – CIL Blaj 3-1 (2-0) în derby „de Alba” | „Roș-albaștrii” și-au netezit drumul spre play-off!

Dan HENEGAR

Publicat

acum o zi

în

5 decembrie 2025

De

Metalurgistul Cugir – CIL Blaj 3-1 (2-0) în derby „de Alba” | „Roș-albaștrii” și-au netezit drumul spre play-off, la ultima reprezentație internă Metalurgistul Cugir a învins CIL Blaj în etapa a 16-a a eșalonului terț, scor 3-1 (2-0), o victorie prețioasă a „roș-albaștrilor”, care astfel și-au netezit drumul spre play-off Cugirenii și-au luat rămas bun […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 2 ore

Vaccinurile cu ARNm împotriva COVID-19 nu cresc riscul de mortalitate pe termen lung. STUDIU realizat în Franța

Vaccinurile cu ARNm împotriva COVID-19 nu cresc riscul de mortalitate pe termen lung. STUDIU realizat în Franța Potrivit unui studiu...
Actualitateacum 7 ore

VIDEO | Bărbat din Brașov, REȚINUT de polițiștii din Alba Iulia: Este cercetat pentru înșelăciune după ce a convins mai mulți angajați ai unei firme să depună 17.000 de lei în conturi indicate de el

Bărbat din Brașov, REȚINUT de polițiștii din Alba Iulia: Este cercetat pentru înșelăciune după ce a convins mai mulți angajați...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 1 minut

VIDEO | APEL UMANITAR pentru un bătrânel de 85 de ani din Pianu, rămas fără casă în urma unui incendiu: ,,Un om simplu, cu un suflet uriaș, care nu s-a plâns niciodată de greutăți”

APEL UMANITAR pentru un bătrânel de 85 de ani din Pianu, rămas fără casă în urma unui incendiu: ,,Un om...
Ştirea zileiacum 3 ore

VIDEO | Decor de vis într-o comună din Alba: Casă împodobită an de an cu mii de luminițe, decorațiuni de Crăciun, reni și Moși Crăciuni

Decor de vis într-o comună din Alba: Casă împodobită an de an cu mii de luminițe, decorațiuni de Crăciun, reni...

Curier Județean

Curier Județeanacum 33 de minute

10 decembrie 2025 | Alba Iulia devine Capitala Tineretului din România 2026: Evenimentul de semnare, la Palatul Principilor Transilvaniei. Tinerii devin oficial „co-arhitecți” ai orașului

10 decembrie 2025 | Alba Iulia devine Capitala Tineretului din România 2026: Evenimentul de semnare, la Palatul Principilor Transilvaniei. Tinerii...
Curier Județeanacum o oră

FOTO | Andrei Boncuțiu, din Sântimnbru, vicecampion județean la șah: Este elev în clasa a V-a la Școala „Ioan de Hunedoara”

Andrei Boncuțiu, din Sântimnbru, vicecampion județean la șah: Este elev în clasa a V-a la Școala „Ioan de Hunedoara” Andrei...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o zi

Comunicat de presă: „Crăciun ca-n Alba. Tradiție și bun gust” – eveniment dedicat tradițiilor autentice românești și valorilor creștine, organizat de PSD Alba

„Crăciun ca-n Alba. Tradiție și bun gust” – eveniment dedicat tradițiilor autentice românești și valorilor creștine, organizat de PSD Alba...
Politică Administrațieacum o săptămână

Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei

Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 10 ore

Tradiții și obiceiuri de Moș Nicolae, cel care și-a dat moștenirea pentru a-i ajuta pe nevoiași

Tradiții și obiceiuri de Mos Nicolae, cel care și-a dat moștenirea pentru a-i ajuta pe nevoiași Obiceiuri si traditii de...
Opinii - Comentariiacum 11 ore

6 decembrie: Creștinii îl prăznuiesc pe Sfântul Nicolae, ocrotitorul copiilor și apărătorul credinței ortodoxe

6 decembrie: Creștinii îl prăznuiesc pe Sfântul Nicolae, ocrotitorul copiilor și apărătorul credinței ortodoxe Astăzi este prăznuit Sfântul Nicolae, unul...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea