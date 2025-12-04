Plați pentru fermieri 2026 | Ministerul Agriculturii pregătește un buget record pentru crescătorii de animale. CÂND va fi lansat programul
Ministerul Agriculturii pregătește un buget record pentru crescătorii de animale. CÂND va fi lansat programul
Crescătorii de animale din România vor beneficia în perioada februarie – martie 2026 de un program de ajutor pentru achiziționarea de juninci și scroafe, destinat atât vacilor de lapte, cât și celor de carne, precum și porcinelor de reproducție. Măsura va fi finanțată din fonduri europene prin Programul Național Strategic.
Citește și: Plăți pentru fermieri 2025 | Amânări neașteptate: Plata subvențiilor APIA depinde acum de adoptarea bugetului
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că, pe termen mai lung, zootehnia românească va beneficia de un buget de 4 miliarde de euro în exercițiul financiar de după 2027. El a explicat că anul trecut a solicitat Comisiei Europene modificarea regulamentului european pentru a permite subvenționarea achiziției de animale-mamă cu 70% din fonduri UE și 30% din contribuția fermierilor.
„Acest lucru va permite fermierilor să își completeze efectivele cu animale de calitate, cu sprijin semnificativ din partea Uniunii Europene”, a precizat Barbu.
În anul precedent, Ministerul Agriculturii anunța un program amplu care includea achiziționarea a 100.000 de juninci pentru vacile de lapte și de carne, 165.000 de scroafe de reproducție, precum și o creștere anuală a producției cu un milion de mieluțe. De asemenea, vor fi finanțate bovine, caprine sau ovine de înaltă valoare genetică prin Pilonul II, potrivit declarațiilor europarlamentarului Dan Motreanu.
România își consolidează astfel poziția de lider în Uniunea Europeană în domeniul exportului de cereale și înregistrează recorduri istorice în comerțul cu carne de pasăre și animale vii, arătând potențialul său agricol și strategic în sectorul zootehnic.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
4-19 decembrie 2025 | Restricții de circulație pe Valea Oltului din cauza lucrărilor de reparații. Pe șoselele din Alba, ceața densă îngreunează circulația pe mai multe drumuri
Restricții de circulație pe Valea Oltului din cauza lucrărilor de reparații. Pe șoselele din Alba, ceața densă îngreunează circulația pe mai multe drumuri Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, la această oră, nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor […]
Rata inflației se apropie de 10%. Prețul energiei electrice a explodat față de anul trecut
Rata inflației se apropie de 10%. Prețul energiei electrice a explodat față de anul trecut Rata anuală a inflației a ajuns în luna octombrie 2025 la pragul alarmant de 9,8%. Potrivit celor mai recente date statistice, prețurile de consum au crescut pe toate palierele comparativ cu toamna anului trecut, cele mai mari scumpiri fiind înregistrate […]
Radarele fixe revin pe şoselele din România. Când ar putea să fie puse în funcţiune cele peste 400 de aparate
Radarele fixe revin pe şoselele din România. Când ar putea să fie puse în funcţiune cele peste 400 de aparate Radarele fixe vor reveni, în curând, pe şoselele din România. Compania de Drumuri va lansa săptămâna aceasta o licitaţie pentru a cumpăra 400 de astfel de aparate. Deşi a mai fost anunţat, procesul a fost […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
4-19 decembrie 2025 | Restricții de circulație pe Valea Oltului din cauza lucrărilor de reparații. Pe șoselele din Alba, ceața densă îngreunează circulația pe mai multe drumuri
Restricții de circulație pe Valea Oltului din cauza lucrărilor de reparații. Pe șoselele din Alba, ceața densă îngreunează circulația pe...
Rata inflației se apropie de 10%. Prețul energiei electrice a explodat față de anul trecut
Rata inflației se apropie de 10%. Prețul energiei electrice a explodat față de anul trecut Rata anuală a inflației a...
Știrea Zilei
UPDATE VIDEO | Hoții au dat atacul la automatele de cafea din Kaufland Cetate: S-au făcut ,,nevăzuți” cu banii furați. Sunt căutați de polițiștii din Alba Iulia
Hoții au dat atacul la automatele de cafea din Kaufland Cetate: S-au făcut ,,nevăzuți” cu banii furați. Sunt căutați de...
ANAF își face magazin online: Ce mărfuri vor fi vândute pe „OLX-ul” Fiscului și ce prețuri vor avea bunurile confiscate de autorități
ANAF își face magazin online: Ce mărfuri vor fi vândute pe „OLX-ul” Fiscului și ce prețuri vor avea bunurile confiscate...
Curier Județean
Șomajul în Alba, pe un trend ascendent: Creștere de peste 8% în septembrie 2025 față de aceeași lună a anului trecut
Șomajul în Alba, pe un trend ascendent: Creștere de peste 8% în septembrie 2025 față de aceeași lună a anului...
4 decembrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m. Localitățile vizate
4 decembrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50...
Politică Administrație
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei
Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale
Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale Parcul Primăriei...
Opinii Comentarii
4 decembrie | Sfânta Mare Muceniţă Varvara, ocrotitoarea familiei, cea care apără copiii de boli. Este cunoscută și ca ocrotitoarea minerilor
4 decembrie | Sfânta Mare Muceniţă Varvara, ocrotitoarea familiei, cea care apără copiii de boli. Este cunoscută și ca ocrotitoarea...
4 Decembrie: Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a promulgat Codul Civil. Un instrument important de unificare a Principatelor Române
4 Decembrie: Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a promulgat Codul Civil. Un instrument important de unificare a Principatelor Române Elaborarea Codului...