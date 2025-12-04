Plați pentru fermieri 2026 | Ministerul Agriculturii pregătește un buget record pentru crescătorii de animale. CÂND va fi lansat programul

Ministerul Agriculturii pregătește un buget record pentru crescătorii de animale. CÂND va fi lansat programul

Crescătorii de animale din România vor beneficia în perioada februarie – martie 2026 de un program de ajutor pentru achiziționarea de juninci și scroafe, destinat atât vacilor de lapte, cât și celor de carne, precum și porcinelor de reproducție. Măsura va fi finanțată din fonduri europene prin Programul Național Strategic.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că, pe termen mai lung, zootehnia românească va beneficia de un buget de 4 miliarde de euro în exercițiul financiar de după 2027. El a explicat că anul trecut a solicitat Comisiei Europene modificarea regulamentului european pentru a permite subvenționarea achiziției de animale-mamă cu 70% din fonduri UE și 30% din contribuția fermierilor.

„Acest lucru va permite fermierilor să își completeze efectivele cu animale de calitate, cu sprijin semnificativ din partea Uniunii Europene”, a precizat Barbu.

În anul precedent, Ministerul Agriculturii anunța un program amplu care includea achiziționarea a 100.000 de juninci pentru vacile de lapte și de carne, 165.000 de scroafe de reproducție, precum și o creștere anuală a producției cu un milion de mieluțe. De asemenea, vor fi finanțate bovine, caprine sau ovine de înaltă valoare genetică prin Pilonul II, potrivit declarațiilor europarlamentarului Dan Motreanu.

România își consolidează astfel poziția de lider în Uniunea Europeană în domeniul exportului de cereale și înregistrează recorduri istorice în comerțul cu carne de pasăre și animale vii, arătând potențialul său agricol și strategic în sectorul zootehnic.

