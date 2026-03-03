Platforma „Fără hârtie”, lansată de Guvern: Cetăţenii, indemnați să semnaleze problemele birocratice întâlnite

Guvernul a anunțat, marți, 3 martie 2026, lansarea platformei „Fără hârtie”, cetăţenii fiind îndemnați să semnaleze problemele birocratice întâlnite.

„Fără hârtie” nu este doar un spaţiu de raportare, ci şi un mecanism activ de reformă, prin care sesizările punctuale se transformă în măsuri concrete de debirocratizare şi digitalizare, monitorizate transparent până la soluţionare, au precizat reprezentanții Guvernului.

Potrivit acestora, platforma a fost realizată la inițiativa vicepremierului Oana Gheorghiu.

„1. Intri pe site; 2. Semnalezi problema birocratică întâlnită; 3. Sesizarea este analizată şi publicată transparent; 4. Începem să lucrăm pentru rezolvare, împreună cu instituţiile responsabile; 5. Urmăreşti în timp real progresul făcut pentru soluţionarea ei”, este procedura de utilizare a platformei.

„Platforma „Fără hârtie” promovează un model de administraţie publică deschisă, responsabilă şi orientată către cetăţean.

Mulţumim colegilor noştri de la STS – Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pentru sprijinul tehnic. „Fără hârtie” nu este doar un spaţiu de raportare, ci şi un mecanism activ de reformă, prin care sesizările punctuale se transformă în măsuri concrete de debirocratizare şi digitalizare, monitorizate transparent până la soluţionare”, au mai menționat reprezentanții Guvernului.

