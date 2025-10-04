Plata în rate devine tot mai populară: Ce cumpără românii online și cât cheltuie

Cumpărături online mai scumpe și mai dese: Românii preferă să plătească în tranșe

Comportamentul românilor în materie de cumpărături online continuă să se transforme, iar metoda de plată în rate câștigă tot mai mult teren. Tranzacțiile efectuate astfel au înregistrat o creștere de 27% în primele nouă luni ale anului 2025 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Această tendință se explică prin preferința tot mai mare a clienților de a achita lunar produse și servicii cu valoare mai mare, cum ar fi vacanțele, asigurările auto sau electrocasnicele.

Datele arată că suma medie cheltuită de români pentru fiecare tranzacție online a fost de 157 de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 9% față de aceeași perioadă din 2024. În același timp, numărul total al cumpărăturilor online a urcat și el cu 9%, semn că tot mai mulți români apelează la achizițiile digitale.

Ca urmare, volumul total al plăților procesate online, adică valoarea banilor tranzacționați prin magazinele online, a crescut cu 20%. Această majorare nu se datorează neapărat creșterii cantității de produse cumpărate, ci mai degrabă prețurilor mai ridicate ale acestora, reflectând inflația și tendințele de consum actuale.

Tendința indică o adaptare a românilor la metodele moderne de plată și o deschidere mai mare către facilitățile financiare care permit achiziții mai mari, plătite în timp, ceea ce ar putea avea un impact semnificativ asupra comerțului electronic și al serviciilor cu valoare ridicată.

